Laurențiu Cazan a făcut senzație cu piesa „Say Something” și a reușit să frângă, de-a lungul timpului, numeroase inimi. Acesta s-a retras din lumina reflectoarelor, însă românii nu l-au uitat. Descoperă în rândurile demai jos cum arată și cu ce se ocupă în prezent Laurențiu Cazan.

Cum arată și cu ce se mai ocupă în prezent celebrul artist Laurențiu Cazan, cel care cânta hitul „Say Something”

Laurențiu Cazan s-a născut pe 28 decembrie 1957 și are în prezent vârsta de 67 de ani. Este un artist complet, fiind nu doar cântăreț, ci și compozitor, textier și poliinstrumentis. Aceste calități i-au atras și apelativul de „omul-orchestră”. A studiat mai întâi vioara și pianul, apoi a învățat chitară și percuție.

La vârsta de doar 3 ani s-a apucat să cânte la muzicuță și acesta a fost semnul că are ureche muzicală. La vârstqa de 6 ani deja era admis la școala de muzică. A cântat în trupa Litoral în anii 80, dar s-a lansat și cu o carieră solo. Unul dintre marile sale momente de succes a fost calificarea în finala Eurovision, cu celebra piesă „Say Something”, ce i-a adus locul doi în ediția din 1993 a competiției naționale. Ulterior, melodia era nelipsită de la Festivalul Cerbul de aur, Festivalul Mamaia și alte evenimente artistice similare.

Artistul a ajuns în atenția presei mondene atunci când s-a aflat că se iubește și are o relație cu celebra cântăreață Marina Voica, deși între ei era o diferență de 22 de ani. După această poveste de iubire, Laurențiu Cazan a avut o relație cu o femeie de origine olandeză.

În prezent, artistul este destul de activ în mediul online și promovează viitoarele sale evenimente artistice, în București, în Vama Veche sau în alte orașe. Când nu are evenimente, Laurențiu Cazan petrece timp în studioul muzical, au informat cei de la click.ro.

Din punct de vedere fizic, deși părul i-a mai încărunțit, este tot lung și ondulat, exact așa cum era în urmă cu mulți ani. Artistul este într-o formă bună și se paote lăuda cu numeroase evenimente.

Laurențiu Cazan, dezvăluiri despre relația pe care a avut-o cu Christina Aguilera, la Cerbul de Aur

Laurențiu Cazan și-a amintit că a fost printre puținii care și-au dat seama de potențialul celei care a ajuns mai târziu o vedetă internațională. Compozitorul își amintește că artista avea 17 ani când a participat la Festivalul de la Brașov și că făcea multă improvizație, fapt care i-a făcut pe jurați să nu-i acorde niciun premiu în 1997. Laurențiu Cazan a oferit un interviu pentru ego.ro unde a descris momentul din 1997 când tânăra Aguilera nu reușea să-și impresioneze publicul din Brașov.

„Din păcate, nu doar că nu a câștigat trofeul, dar nu a luat niciun premiu. Ciudat este că, în juriul Festivalului ”Cerbul de Aur”, erau și foarte mulți compozitori străini, americani, germani, și, cu toate acestea, nimeni nu a crezut în talentul ei. Ei aveau cumva dreptate, îmi tot spuneau că face prea multă improvizație pe voce. Dar, avea doar 17 ani…(...).

Mulți dintre ziariști au jignit-o, și-au bătut efectiv joc de ea. Le-am și zis: ”Greșiți! Ce o să spuneți dacă, peste vreo doi ani, și chiar am zis cifra asta, va fi o mare stea?”. Credeau că, eu fiind și cetățean olandez, o laud pentru că îi iubesc pe americani. Am fost singurul care stătea zilnic de vorbă cu Christina, care o încuraja, nimeni în afară de mine nu are nicio poză cu ea, de la Brașov, pentru că nimeni nu o băga în seamă. Îi și spuneam impresarului ei: ”Ai venit cu fetița asta, îți dai seama ce talent e? În doi ani o să ajungă o mare vedetă a Americii”.