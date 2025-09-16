Cum gătești ceapa corect, potrivit experților. Cei mai mulți oameni o prepară greșit

Experții au dezvăluit cum gătești ceapa corect și de ce ingredient surprinzător ai avea nevoie pentru ca pregătirea să fie mai rapidă și eficientă.

Te-ai întrebat cum gătești ceapa corect? Se pare că există un truc prin care o poți prepara mult mai repede, despre care puțini consumatori știu.

Trucul a fost dezvăluit recent de experți și necesită un ingredient surprinzător, dar care se găsește în case din întreaga lume, scrie Daily Mail.

Trucul funcționează mai ales atunci când ai nevoie de ceapă caramelizată.

De obicei, acest proces poate dura și 30 - 40 de minute pentru a obține o ceapă caramelizată dulce, fără să existe riscul s-o arzi.

Cum gătești ceapa corect, potrivit experților

Cu acest truc, poți înjumătăți timpul de gătire. E vorba de o reacție chimică obișnuită, cunoscută sub numele de reacția Maillard. Prin această reacție, mâncarea devine maronie și delicioasă.

Deoarece această reacție depinde de pH, bucătarii o pot accelera sau încetini după nevoie.

Așadar, pentru a rumeni ceapa mai repede, trebuie să fie crescut pH-ul. Acest lucru e posibil dacă e adăugat ceva alcalin în amestec.

De aceea, experții susțin că e necesar doar un praf de bicarbonat de sodiu pentru a obține arome delicioase mult mai repede decât în mod obișnuit atunci când vrei ceapă caramelizată.

Când pui ceapa într-o tigaie încinsă, are loc o întreagă gamă de reacții chimice și fizice.

Mai întâi, apa din celulele cepei fierbe și se evaporă. Ceea ce rupe membrana celulelor și eliberează un amestec de zaharuri, proteine și alte substanțe volatile.

Pe măsură ce temperatura crește, acel amestec de substanțe începe să reacționeze și să se combine într-un set complex de procese pe care le recunoaștem drept gătire. Dacă te gândești cum gătești ceapa corect, aceste principii sunt esențiale.

Caramelizarea apare atunci când lanțurile lungi de carbohidrați din amidon și zaharuri complexe se descompun în molecule mai scurte, precum glucoza și fructoza.

Acele zaharuri simple se combină apoi în sute de molecule diferite pentru a crea aromele dulce-amărui pe care le găsim în zahărul gătit sau ars. Dar tipul de rumenire este de fapt un alt set de interacțiuni complexe.

Adăugarea bicarbonatului de sodiu poate grăbi rumenirea

În timp ce zaharurile se descompun în fragmente mai mici, căldura din tigaie sparge și proteinele complexe în aminoacizi.

„Acest lucru inițiază o cascadă de reacții Maillard, care duc în final la pigmenți bruni, numiți melanoidine,” a declarat prof. Marianne Lund, expertă de la Universitatea din Copenhaga.

Pe lângă faptul că face ceapa să devină maronie, această reacție produce și numeroase substanțe volatile care dau mâncărurilor coapte mirosul specific și gustul distinct.

Cu cât creștem mai mult pH-ul, cu atât reacția Maillard va avea loc mai rapid și ceapa se va rumeni mai repede.

Cum ceapa are în mod natural un pH ușor acid, în jur de 5, adăugarea unui ingredient alcalin va accelera drastic procesul de gătire. Nu e necesară o cantitate mare de bicarbonat de sodiu. Experții recomandă cam un sfert de linguriță la 3 cepe pentru rezultate spectaculoase.

Cu pH-ul ajustat, ar trebui să obții niveluri de rumenire care de obicei durează o jumătate de oră în doar 10 minute.