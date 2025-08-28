Antena Căutare
Alimente care pot ajuta la producerea celulelor cerebrale noi. Cum pot sprijini funcția cognitivă și memoria

Funcționarea și dezvoltarea creierului poate fi influențată de mai mulți factori, care țin de stilul de viață. Dintre aceștia, includerea anumitor alimente în dietă poate stimula crearea de țesuturi noi în acest organ vital. Citește despre alimente care pot ajuta la producerea celulelor cerebrale noi.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 28 August 2025, 12:34
Alimente care pot ajuta la producerea celulelor cerebrale noi. Cum pot sprijini funcția cognitivă și memoria | Shutterstock

Ceea ce mănânci în mod constant poate afecta mai multe aspecte ale sănătății creierului, atât fizic, cât și mental. În cazul copiilor, mâncarea influențează dezvoltarea generală a organismului, în timp ce în cazul adulților, aceasta poate avea un impact semnificativ asupra menținerii funcțiilor cognitive și a memoriei.

Alimente care pot ajuta la producerea celulelor cerebrale noi

Alimentele pe care le adaugi în alimentație în mod constant îți pot ajuta creierul să creeze noi celule. Aceasta se poate întâmpla chiar și la vârste înaintate, ceea ce poate contribui la îmbunătățirea funcționării acestui organ.

De asemenea, pe lângă adoptarea unei diete echilibrate, este important să dormi între 7-9 ore pe noapte, să comunici constant cu cei din jur, să practici un sport cu regularitate și să gestionezi stările de stres. Dacă ai nevoie de mai multe indicații pentru a-ți organiza mai bine dieta, poți cere sfatul unui medic sau al unui nutriționist.

Sardine

Sardinele prezintă un conținut bogat în nutrienți esențiali pentru sănătatea creierului. Acestea au acizi grași omega-3, în special acid docosahexaenoic. Deoarece creierul este format din grăsimi și apă, consumul acestui tip de carne de pește poate ajuta la regenerarea celulelor vechi și la producerea celulelor noi, potrivit SheFinds.

Herring

Herring-ul are în compoziție grăsimi sănătoase și se regăsește printre peștii care au cantități reduse de mercur. Datorită concentrațiilor ridicate ale acestor grăsimi, este unul dintre aceste alimente care pot ajuta la producerea celulelor cerebrale noi.

Varză murată

Varza murată poate oferi bacterii bune în intestine. Există o conexiune între creier și intestine prin nervul vag. Varza poate ajuta la susținerea microbiomului intestinal, ceea ce poate susține funcția cognitivă tocmai datorită acestei conexiuni.

Turmeric

Turmericul ar putea avea abilitatea de a ajuta la producerea de noi celule cerebrale, conform BBC. Un compus găsit în turmeric, denumit turmeron aromat ar putea stimula creșterea celulelor nervoase, care pot avea un efect de regenerare asupra creierului.

Afine

Afinele se regăsesc printre aceste alimente care pot ajuta la producerea celulelor cerebrale noi. Unele flavonoide prezente în afine pot stimula creșterea de noi celule nervoase în hipocamp. În plus, flavonoidele pot apăra neuronii împotriva leziunilor și pot reduce riscul de decese. Totodată, ar putea combate bolile neurodegenerative precum boala Alzheimer și boala Parkinson.

Ceai verde

Pe lângă capacitatea recunoscută de a stimula procesul de slăbire, ceaiul verde conține galat de epigalocatechină, care poate susține formarea de noi celule și poate menține sănătatea hipocampului, o parte importantă a creierului, responsabilă de sprijinirea memoriei.

De asemenea, L-teanina prezentă în compoziția acestei băuturi poate oferi efecte de calmare. În plus, poate stimula creșterea nivelurilor de serotonină și dopamină, ceea ce poate asigura o stare emoțională mai bună.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

