Alimente de evitat dacă ai boli de rinichi. Ce este indicat să excluzi din dietă

Dacă suferi de afecțiuni renale este important să acorzi atenție mai multor aspecte asociate stării de sănătate, inclusiv dietei. Alimentația poate influența în mod semnificativ dezvoltarea simptomelor acestor afecțiuni. Citește despre alimente de evitat dacă ai boli de rinichi.

Publicat: Sambata, 13 Septembrie 2025, 09:05 | Actualizat Marti, 09 Septembrie 2025, 15:47
Alimente de evitat dacă ai boli de rinichi. Ce este indicat să excluzi din dietă

Când ai o boală de rinichi, este esențial să acorzi atenție aportului de substanțe nutritive esențiale. Printre acestea se pot regăsi: potasiu, fosfor și sodiu. Printre alimentele care le includ în concentrații ridicate se regăsesc: unele băuturi carbogazoase, orezul brun, bananele, carnea procesată și fructele uscate.

Alimente de evitat dacă ai boli de rinichi

Rinichii sunt organe vitale, care îndeplinesc mai multe roluri în organism, cum ar fi: filtrarea sângelui, producerea anumitor hormoni, echilibrarea mineralelor, menținerea echilibrului fluidelor și eliminarea toxinelor prin urină.

Când sănătatea rinichilor este afectată și nu mai pot funcționa corect, lichidul se poate acumula în organism și toxinele se pot acumula în sânge. Adoptarea unei diete benefice rinichilor și evitarea sau limitarea anumitor alimente poate contribui la reducerea acumulării de toxine în sânge, îmbunătățirea funcției rinichilor și prevenirea efectelor dăunătoare ulterioare.

Dacă întâmpini dificultăți în organizarea unei diete echilibrate și adaptate bolilor de rinichi, poți cere sfatul unui medic sau al unui nutriționist. Astfel, te poți asigura că urmezi o alimentație echilibrată.

Avocado

Fructul de avocado este adesea apreciat pentru numeroasele lor calități nutritive, inclusiv pentru grăsimile sănătoase pentru inimă, fibrele și antioxidanții. Chiar dacă de regulă este considerat un aliment sănătos pentru dietă, se regăsește printre alimentele bogate în potasiu pe care se recomandă să le eviți dacă suferi de boli de rinichi, conform Healthline.

Alimente la conservă

O bună parte dintre alimentele la conservă conțin cantități ridicate de sodiu și se regăsesc printre aceste alimente de evitat dacă ai boli de rinichi. De obicei, sarea se adaugă deoarece poate avea efecte de conservare pentru a crește durata de valabilitate. Din cauza concentrațiilor ridicate de sodiu care se găsesc în conserve, se recomandă deseori ca persoanele cu boli de rinichi să evite sau să limiteze consumul.

Poți evita excesul de sare, dacă alegi produse cu un conținut mai redus de sodiu sau a celor etichetate ca fiind fără sare adăugată. În plus, scurgerea și clătirea alimentelor din conserve, cum ar fi fasolea și tonul, poate reduce semnificativ conținutul de sodiu.

Băuturi carbogazoase de culoare închisă

Sucurile din comerț au în compoziție multe calorii și cantități ridicate de zahăr. Acestea includ aditivi care includ fosfor, mai ales băuturile de culoare închisă, potrivit Medical News Today.

Mulți producători de alimente și băuturi includ fosfor pe parcursul procesării pentru a îmbunătăți aroma, a prelungi durata de valabilitate și a preveni pierderea culorii. Organismul absoarbe acest fosfor adăugat mai mult decât fosforul natural, de origine vegetală sau animală.

Produse lactate

Produsele lactate se numără printre aceste alimente de evitat dacă ai boli de rinichi. Laptele integral include niveluri ridicate de fosfor și potasiu. Leziunile renale pot cauza acumularea în sânge a unui exces de fosfor, care mai poartă denumirea de hiperfosfatemie. Hiperfosfatemia este o afecțiune, care poate face organismul să tragă calciu din oase. Aceasta poate duce la slăbirea și subțierea acestora.

Orez brun

Orezul brun este o cereală integrală care are un conținut mai ridicat de potasiu și fosfor decât orezul alb. Îl poți include într-o dietă pentru boli de rinichi, dar în cantități foarte reduse. Acesta se poate înlocui cu alte cereale integrale, cum ar fi: bulgur, orz perlat sau hrişcă. De asemenea, din cauza nivelurilor ridicate de acid fitic, orezul brun poate afecta absorbția de nutrienți.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

