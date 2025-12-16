Antena Căutare
Home News Inedit Cum îți dai seama dacă cineva chiar te ascultă în conversație. Secretul ascuns în zona ochilor

Cum îți dai seama dacă cineva chiar te ascultă în conversație. Secretul ascuns în zona ochilor

Experții au dezvăluit cum îți dai seama dacă cineva chiar te ascultă în conversații atunci când vorbești și se pare că secretul se ascunde la nivelul ochilor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 16 Decembrie 2025, 15:46 | Actualizat Marti, 16 Decembrie 2025, 16:56
Experții au descoperit un semn că cineva ascultă atent o conversație | Shutterstock

Atunci când interacționăm față în față, o mare parte din comunicare e cea nonverbală, la care nici nu ne gândim activ.

Aceasta poate oferi informații chiar și atunci când încercăm să ascundem anumite lucruri, scrie Science Alert.

De exemplu, există anumite gesturi care denotă minciuni, în ciuda informațiilor verbale.

Potrivit experților, același lucru se poate întâmplă și atunci când cineva doar se preface că te ascultă.

Articolul continuă după reclamă

Cum îți dai seama dacă cineva chiar te ascultă în conversație

Experții au dezvăluit un truc simplu prin care îți dai seama dacă cineva te ascultă cu adevărat atunci când vorbești. Se pare că secretul e în clipit.

De obicei clipim de mai multe ori pe minut fără să ne gândim prea mult la acest lucru. Dar se pare că această frecvență se schimbă atunci când suntem atenți într-o conversație.

Cercetătorii din Canada au descoperit că tindem să clipim mai rar atunci când ascultăm pe cineva vorbind, mai ales atunci când există zgomot de fond.

„Am vrut să aflăm dacă clipitul e influențat de factori de mediu și cum se leagă de funcțiile creierului,” a declarat Penelope Coupal, cercetătoare în psihologie la Universitatea Concordia din Montreal. „De exemplu, există o sincronizare strategică a clipitului unei persoane, astfel încât aceasta să nu piardă ceea ce se spune?”

Echipa de cercetare a realizat 2 experimente cu un total de 49 de participanți. Experții au urmărit numărul de clipiri înregistrate în timp ce voluntarii ascultau propoziții citite cu voce tare.

2 variabile-cheie au fost ajustate pe parcursul experimentelor. Acestea au fost condițiile de iluminare și zgomotul de fundal, ceea ce a crescut sau scăzut abilitatea de a fi auzit.

Citește și: De ce te trezești cu doar câteva minute înainte să îți sune alarma. Experții au dezvăluit motivul real

La toți participanții, rata de clipit a scăzut vizibil și constant în timp ce propozițiile erau citite cu voce tare, comparativ cu momentele de dinainte și de după. Atunci când nivelul de zgomot de fond era mai ridicat, rata de clipit a scăzut și mai mult.

Nu au existat schimbări semnificative ale ratei de clipire în funcție de diferite condiții de iluminare. Ceea ce sugerează că efortul cognitiv de a înțelege vorbirea și nu oboseala vizuală influențează clipitul.

Deși ratele medii de clipire variau de la o persoană la alta, tendința de a reduce numărul de clipiri pe minut a fost constantă în întregul grup. În concordanță cu studiile anterioare, acest lucru sugerează că clipim mai rar atunci când creierul nostru muncește mai intens pentru a da sens sunetelor.

Persoanele care clipesc mai rar sunt mai atente la conversație, susțin experții

„Nu clipim la întâmplare,” susține Coupal. „De fapt, clipim sistematic mai rar atunci când sunt prezentate informații relevante.”

Cercetătorii nu au studiat direct motivul pentru care gândirea și clipitul sunt conectate, dar au câteva ipoteze. De exemplu, creierul ar putea încetini rata clipirii pentru a reduce întreruperile informației vizuale de la ochi.

„Studiul nostru sugerează că clipitul e asociat cu pierderea de informații, atât vizuale, cât și auditive,” a declarat Mickael Deroche, expert de la Universitatea Concordia. „Probabil de aceea suprimăm clipitul atunci când vin informații importante.”

Există, de asemenea, cercetări care sugerează că clipitul acționează ca un fel de pauză mentală pentru creier, în timp ce acesta procesează propoziții scrise sau răspunde la indicii emoționale. Clipitul mai rar ar putea fi un semn al unui creier atent.

Citește și: Ce e „sindromul bradului de Crăciun”. Numeroase persoane se confruntă cu această problemă în perioada sărbătorilor

„E posibil ca un mecanism de reglare similar să funcționeze și în sistemul auditiv. Adaptează principiile observate în vedere pentru a susține procesarea auditivă, prin optimizarea momentului clipitului pentru a reduce întreruperile atenției auditive,” au scris cercetătorii în studiu.

Echipa sugerează că tiparele de clipire ar putea fi folosite într-o zi ca o metodă suplimentară de evaluare a încărcării cognitive și a procesării cognitive, pentru a înțelege când creierul e mai solicitat și, eventual, pentru a detecta semne ale unor probleme cognitive.

Structura ascunsă sub Insulele Bermude a uimit experții. De ce nu e „ca nimic altceva de pe Pământ”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea cu care fotbalistul preferat al lui Mircea Lucescu a dat lovitura. Cum a ajuns să strângă peste 10 milioane de euro Afacerea cu care fotbalistul preferat al lui Mircea Lucescu a dat lovitura. Cum a ajuns să strângă peste 10 milioane de euro
Observatornews.ro Industria din România în care poţi câştiga aproape 12.000 de lei în mână, dublu faţă de salariul mediu Industria din România în care poţi câştiga aproape 12.000 de lei în mână, dublu faţă de salariul mediu
Antena 3 Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații
SpyNews O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău brusc O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău brusc

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cazul inedit al fetiței cu bucle aurii și ochi albaștri din China. Ce au descoperit specialiștii
Cazul inedit al fetiței cu bucle aurii și ochi albaștri din China. Ce au descoperit specialiștii
A pozat în costum de baie la 69 de ani. Actrița se află în luna de miere alături de soțul cu 14 ani mai tânăr
A pozat în costum de baie la 69 de ani. Actrița se află în luna de miere alături de soțul cu 14 ani mai tânăr Catine.ro
Trucul prin care creierul uman poate depăși AI. Ce abilitate deosebită au oamenii
Trucul prin care creierul uman poate depăși AI. Ce abilitate deosebită au oamenii
Burak Yamantürk vorbește despre căsnicia cu Özge Özpirinçci: „Nu o las pe Ozge în bucătărie”
Burak Yamantürk vorbește despre căsnicia cu Özge Özpirinçci: „Nu o las pe Ozge în bucătărie” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ofițerul SRI îl „jumulea” de bani pe „Regele puilor” de la Crevedia. Judecătorul care l-a condamnat pe fugarul Daniel Dragomir, sancționat disciplinar de CSM și de Înalta Curte
Ofițerul SRI îl „jumulea” de bani pe „Regele puilor” de la Crevedia. Judecătorul care l-a condamnat pe... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme într-o formă „debilitantă”. Ce au dezvăluit apropiații artistului
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme... Elle
O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău brusc
O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cozonac cu umplutură de ciocolată și nuci. Desertul sărbătorilor cu miros cuceritor
Cozonac cu umplutură de ciocolată și nuci. Desertul sărbătorilor cu miros cuceritor HelloTaste.ro
Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații
Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai... Antena3.ro
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii useit
Horoscopul zilei de 17 decembrie 2025. Leii sunt relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 17 decembrie 2025. Leii sunt relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Marea bulibășeală: Nouă programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a
Marea bulibășeală: Nouă programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a Jurnalul
Porțile karmice ale lunii decembrie: ce zodii se vor elibera și care se vor confrunta cu umbrele lor
Porțile karmice ale lunii decembrie: ce zodii se vor elibera și care se vor confrunta cu umbrele lor Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Industria din România în care poţi câştiga aproape 12.000 de lei în mână, dublu faţă de salariul mediu
Industria din România în care poţi câştiga aproape 12.000 de lei în mână, dublu faţă de salariul mediu Observator
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient MediCOOL
Cele cinci sosuri-mamă pe care trebuie să le cunoști. Ele stau la baza bucătăriei franțuzești
Cele cinci sosuri-mamă pe care trebuie să le cunoști. Ele stau la baza bucătăriei franțuzești HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului UseIT
Rețeta de turtă dulce de la Martha Stewart. Ce ingrediente folosește
Rețeta de turtă dulce de la Martha Stewart. Ce ingrediente folosește Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x