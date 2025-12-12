Te-ai întrebat de ce te trezești cu doar câteva minute înainte să îți sune alarma? Experții au dezvăluit motivul real pentru care are loc fenomenul surprinzător.

Unele persoane se trezesc înainte să le sune alarma | Shutterstock

Multe persoane se trezesc cu doar câteva minute înainte să le sune alarma, fără să fie vreun stimul extern. Deși pare surprinzător, fenomenul are o explicație simplă.

Potrivit experților, nu e o coincidență că te trezești așa, scrie Science Alert.

Chiar dacă ceasul mai are câteva minute până sună, corpul are propriul ceas biologic.

Acesta are o precizie impresionantă și gestionează atunci când dormi și când te trezești.

De ce te trezești cu doar câteva minute înainte să îți sune alarma

Potrivit experților, acest ceas intern determină când te trezești. Procesul din spatele acestui fenomen e complex.

În creier, există un grup de neuroni numit nucleul suprachiasmatic. Acesta e adesea numit „ceasul principal” al corpului.

Acești neuroni țin evidența timpului prin coordonarea ritmurilor interne, cum ar fi ritmul circadian (aliniat la ciclul de 24 de ore), pentru a regla somnul, temperatura corpului, foamea și digestia.

Ritmul circadian influențează momentul în care ne simțim somnoroși sau alerți în fiecare zi. Corpurile noastre reglează ceasul biologic în mod natural, iar variațiile în momentul preferat de somn și trezire sunt complet normale.

Ritmul circadian determină și de ce unele persoane preferă să se trezească de dimineață și să meargă devreme la culcare, pe când altele sunt „păsări de noapte”, care stau treze până târziu și dorm până spre mijlocul dimineții.

Rutinele de somn și trezire, mese și exerciții fizice programează ceasul intern. Treptat, acesta începe să prezică momentul în care aceste comportamente vor avea loc zilnic și să elibereze hormonii corespunzători.

De exemplu, când ne trezim dimineața, are loc un fenomen cunoscut sub numele de „răspunsul de trezire al cortizolului”. E un vârf semnificativ al cortizolului, un hormon despre care se crede că ne ajută să ne pregătim pentru zi și să avem energie.

Pentru persoanele care au ore de trezire constante și expunere la lumină dimineața, ceasul biologic învață când se trezesc de obicei. Cu mult înainte ca alarma să sune, corpul este pregătit treptat. Temperatura crește, nivelul melatoninei (hormonul somnolenței) scade, iar cortizolul începe să crească.

Până în momentul în care ar suna alarma, corpul e deja în tranziție spre starea de veghe. Ca urmare, te trezești cu doar câteva minute înainte să îți sune alarma.

Cum te simți în momentul de trezire e important

Dacă te trezești cu câteva minute înainte de alarmă și te simți alert și odihnit, e un semn că ritmul tău circadian e bine reglat. Ceasul intern a învățat să îți anticipeze rutina și te ajută să faci trecerea lină de la somn la veghe.

Dacă te trezești înainte de alarmă, dar te simți amețit sau neliniștit, acest lucru poate indica o calitate slabă a somnului, nu un ritm bine sincronizat.

Un program regulat de culcare și trezire ajută la antrenarea ceasului intern. Mai ales atunci când e sincronizat cu indicii naturali din mediul tău. Precum schimbările de lumină și temperatură de pe parcursul zilei.

Un program constant de somn și trezire ajută corpul să „țină evidența timpului” și îl poate învăța când e momentul să se trezească.

Dar un program care nu e constant poate deruta aceste ritmuri interne. Ceea ce duce la somnolență și dificultăți de concentrare și performanță mentală.

Fără un program constant, corpul se va baza pe alarmă pentru trezire, ceea ce te poate surprinde în etape mai profunde ale somnului și poate lăsa acea stare de amețeală (numită inerție de somn).