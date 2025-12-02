Ce e „sindromul bradului de Crăciun”. Numeroase persoane se confruntă cu această problemă în perioada sărbătorilor

Experții au dezvăluit ce e „sindromul bradului de Crăciun”, care poate afecta milioane de persoane în perioada sărbătorilor.

În perioada sărbătorilor poți să ai de-a face cu „sindromul bradului de Crăciun”, care afectează milioane de persoane în fiecare an.

Printre problemele care pot să apară se numără strănutat, nas care curge, tușit și ochi care te mănâncă, scrie Daily Mail.

Puțini știu că aceste simptome pot fi cauzate și de bradul de Crăciun.

Simptomele sunt similare cu alergia la polen, care apare adesea în primăvară.

Ce e „sindromul bradului de Crăciun”

Noel Wicks, farmacist, a explicat ce e „sindromul bradului de Crăciun” și de ce acest obicei de sărbători poate fi periculos.

Deși cele mai multe simptome sunt similare cu cele ale alergiei la polen, cazurile cele mai grave pot duce la infecții precum conjunctivita, avertizează Wicks.

Iar problema nu se limitează la brazii naturali. Și brazii artificiali pot cauza neplăceri.

„Dacă observi că ochii tăi au o reacție de tip alergic, precum roșeață, mâncărimi sau lăcrimare, de vină ar putea fi bradul de Crăciun din casă,” a declarat Wicks. „E important să tratezi simptomele imediat, pentru ca acestea să nu evolueze și să îți strice sărbătorile.”

„În unele cazuri, iritația poate duce la blefarită sau chiar la urcior, deoarece tendința de a freca ochii iritați poate introduce infecții,” a continuat expertul.

Există câțiva pași simpli pe care oamenii îi pot urma pentru a reduce riscul. Printre acestea se numără scuturarea bradului înainte de a-l aduce în casă, un truc și pentru a scăpa de potențiale insecte înainte ca acestea să ajungă în casă.

Cele mai multe reacții de tip „sindromul bradului de Crăciun” sunt cauzate de polen, mucegai și praf, spune Wicks.

Brazii naturali adună polen în aer liber înainte de a fi tăiați. Ceea ce înseamnă că îl pot aduce în locuință.

Un alt vinovat e mucegaiul care se găsește pe brazi și se dezvoltă în interiorul casei, mai ales când încălzirea e pornită.

Studii anterioare au identificat zeci de tipuri de mucegai pe mostre de brazi, care pot declanșa ochi roșii, lacrimi și dificultăți de respirație. Mirosul caracteristic al bradului provine de la terpene din seva acestuia. Unele persoane sunt alergice la aceste substanțe, a explicat Wicks.

Între timp, substanțele chimice agricole pot acționa și ele ca iritanți. Pot provoca simptome asemănătoare alergiei la polen.

De ce cauzează bradul de Crăciun astfel de simptome

Acarienii de praf, unul dintre cei mai comuni alergeni respiratori, pot fi aduși în casă atât pe brazii artificiali, cât și pe decorațiuni și instalații luminoase.

Aceste creaturi minuscule sunt legate de declanșarea sau agravarea simptomelor de astm și eczeme. Pot provoca și strănut, nas care curge și ochi iritați.

Modalități de prevenire sau gestionare a „sindromului bradului de Crăciun” includ purtarea unei măști când scoți decorațiunile din depozit, pentru a evita inhalarea de praf și mucegai.

Dacă e posibil, ar trebui să clătești bradul cu apă înainte de a-l aduce în casă. Dar trebuie să îl lași să se usuce complet înainte să îl bagi în interior.

Scuturarea brazilor naturali în exterior poate ajuta la îndepărtarea polenului, prafului și mucegaiului. De asemenea, ștergerea brazilor artificiali și a ornamentelor poate elimina o parte din praful acumulat.

Reducerea timpului în care bradul natural stă în interior poate limita nivelul de mucegai. Depozitarea brazilor artificiali și a decorațiunilor în containere etanșe poate minimiza acumularea de praf.