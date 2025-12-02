Antena Căutare
Home News Inedit Ce e „sindromul bradului de Crăciun”. Numeroase persoane se confruntă cu această problemă în perioada sărbătorilor

Ce e „sindromul bradului de Crăciun”. Numeroase persoane se confruntă cu această problemă în perioada sărbătorilor

Experții au dezvăluit ce e „sindromul bradului de Crăciun”, care poate afecta milioane de persoane în perioada sărbătorilor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 02 Decembrie 2025, 15:37 | Actualizat Marti, 02 Decembrie 2025, 15:43
În perioada sărbătorilor, multe persoane se confruntă cu „sindromul bradului de Crăciun” | Profimedia Images

În perioada sărbătorilor poți să ai de-a face cu „sindromul bradului de Crăciun”, care afectează milioane de persoane în fiecare an.

Printre problemele care pot să apară se numără strănutat, nas care curge, tușit și ochi care te mănâncă, scrie Daily Mail.

Puțini știu că aceste simptome pot fi cauzate și de bradul de Crăciun.

Simptomele sunt similare cu alergia la polen, care apare adesea în primăvară.

Articolul continuă după reclamă

Ce e „sindromul bradului de Crăciun”

Noel Wicks, farmacist, a explicat ce e „sindromul bradului de Crăciun” și de ce acest obicei de sărbători poate fi periculos.

Deși cele mai multe simptome sunt similare cu cele ale alergiei la polen, cazurile cele mai grave pot duce la infecții precum conjunctivita, avertizează Wicks.

Iar problema nu se limitează la brazii naturali. Și brazii artificiali pot cauza neplăceri.

„Dacă observi că ochii tăi au o reacție de tip alergic, precum roșeață, mâncărimi sau lăcrimare, de vină ar putea fi bradul de Crăciun din casă,” a declarat Wicks. „E important să tratezi simptomele imediat, pentru ca acestea să nu evolueze și să îți strice sărbătorile.”

„În unele cazuri, iritația poate duce la blefarită sau chiar la urcior, deoarece tendința de a freca ochii iritați poate introduce infecții,” a continuat expertul.

Există câțiva pași simpli pe care oamenii îi pot urma pentru a reduce riscul. Printre acestea se numără scuturarea bradului înainte de a-l aduce în casă, un truc și pentru a scăpa de potențiale insecte înainte ca acestea să ajungă în casă.

Citește și: Creaturile care se ascund în bradul de Crăciun. Cum poți scăpa de ele înainte să-ți intre în casă

Cele mai multe reacții de tip „sindromul bradului de Crăciun” sunt cauzate de polen, mucegai și praf, spune Wicks.

Brazii naturali adună polen în aer liber înainte de a fi tăiați. Ceea ce înseamnă că îl pot aduce în locuință.

Un alt vinovat e mucegaiul care se găsește pe brazi și se dezvoltă în interiorul casei, mai ales când încălzirea e pornită.

Studii anterioare au identificat zeci de tipuri de mucegai pe mostre de brazi, care pot declanșa ochi roșii, lacrimi și dificultăți de respirație. Mirosul caracteristic al bradului provine de la terpene din seva acestuia. Unele persoane sunt alergice la aceste substanțe, a explicat Wicks.

Între timp, substanțele chimice agricole pot acționa și ele ca iritanți. Pot provoca simptome asemănătoare alergiei la polen.

De ce cauzează bradul de Crăciun astfel de simptome

Acarienii de praf, unul dintre cei mai comuni alergeni respiratori, pot fi aduși în casă atât pe brazii artificiali, cât și pe decorațiuni și instalații luminoase.

Aceste creaturi minuscule sunt legate de declanșarea sau agravarea simptomelor de astm și eczeme. Pot provoca și strănut, nas care curge și ochi iritați.

Modalități de prevenire sau gestionare a „sindromului bradului de Crăciun” includ purtarea unei măști când scoți decorațiunile din depozit, pentru a evita inhalarea de praf și mucegai.

Citește și: Au apărut brazii naturali în magazinele din țară. Cât costă și cum se aleg, de fapt

Dacă e posibil, ar trebui să clătești bradul cu apă înainte de a-l aduce în casă. Dar trebuie să îl lași să se usuce complet înainte să îl bagi în interior.

Scuturarea brazilor naturali în exterior poate ajuta la îndepărtarea polenului, prafului și mucegaiului. De asemenea, ștergerea brazilor artificiali și a ornamentelor poate elimina o parte din praful acumulat.

Reducerea timpului în care bradul natural stă în interior poate limita nivelul de mucegai. Depozitarea brazilor artificiali și a decorațiunilor în containere etanșe poate minimiza acumularea de praf.

Mașina de spălat pentru oameni. Cum funcționează dispozitivul de 385.000 de dolari...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Prognoza meteo 2 - 29 decembrie. Cum va fi vremea de Crăciun Prognoza meteo 2 - 29 decembrie. Cum va fi vremea de Crăciun
Antena 3 Un bărbat a încasat salarii timp de 10 ani, deși n-a fost nici măcar o zi la serviciu. Era angajat la stat Un bărbat a încasat salarii timp de 10 ani, deși n-a fost nici măcar o zi la serviciu. Era angajat la stat
SpyNews S-a aflat cauza incendiului cu peste 150 de morți. Ce nereguli ar fi dus la dezastru S-a aflat cauza incendiului cu peste 150 de morți. Ce nereguli ar fi dus la dezastru

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Un virus care rezistă la sistemul de apărare al corpului îngrijorează experții. Unii se tem că ar putea provoca o nouă pandemie
Un virus care rezistă la sistemul de apărare al corpului îngrijorează experții. Unii se tem că ar putea provoca...
Caltaboș de casă. Rețetă tradițională pentru sărbătorile de iarnă
Caltaboș de casă. Rețetă tradițională pentru sărbătorile de iarnă Catine.ro
9 lichide pe care nu trebuie să le verși în chiuvetă. Puțini știu că și laptele e pe listă
9 lichide pe care nu trebuie să le verși în chiuvetă. Puțini știu că și laptele e pe listă
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Sondaj ARP pentru Primăria București: alegerile se pot câștiga cu doar 25% din voturi. Prezența la vot estimată
Sondaj ARP pentru Primăria București: alegerile se pot câștiga cu doar 25% din voturi. Prezența la vot estimată Libertatea.ro
Elon Musk dezvăluie un secret: Dacă vrei să ai succes în viață, trebuie să renunți la 6 obiceiuri
Elon Musk dezvăluie un secret: Dacă vrei să ai succes în viață, trebuie să renunți la 6 obiceiuri Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
S-a aflat cauza incendiului cu peste 150 de morți. Ce nereguli ar fi dus la dezastru
S-a aflat cauza incendiului cu peste 150 de morți. Ce nereguli ar fi dus la dezastru Spynews.ro
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o!
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o! BZI
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Varză călită cu coaste de porc. Rețetă tradițională românească
Varză călită cu coaste de porc. Rețetă tradițională românească HelloTaste.ro
Un bărbat a încasat salarii timp de 10 ani, deși n-a fost nici măcar o zi la serviciu. Era angajat la stat
Un bărbat a încasat salarii timp de 10 ani, deși n-a fost nici măcar o zi la serviciu. Era angajat la stat Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
REPORTAJ - Ziua Națională, în cimitirele uitate ale eroilor: „Cin` să vină pe la soldați?” Mormintele de la Valea Plopilor
REPORTAJ - Ziua Națională, în cimitirele uitate ale eroilor: „Cin` să vină pe la soldați?” Mormintele de la... Jurnalul
Oksana Ionașcu a rupt tăcerea despre infidelitățile soțul ei: Scopul a fost sfidarea mea...
Oksana Ionașcu a rupt tăcerea despre infidelitățile soțul ei: Scopul a fost sfidarea mea... Kudika
Ce sporuri sunt obligatorii prin lege: listă completă actualizată
Ce sporuri sunt obligatorii prin lege: listă completă actualizată Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Prognoza meteo 2 - 29 decembrie. Cum va fi vremea de Crăciun
Prognoza meteo 2 - 29 decembrie. Cum va fi vremea de Crăciun Observator
De ce vine ciclul de 2 ori pe lună? Medic ginecolog: „Nu e normal, mai ales dacă apar și anumite simptome”
De ce vine ciclul de 2 ori pe lună? Medic ginecolog: „Nu e normal, mai ales dacă apar și anumite simptome” MediCOOL
Tartă cu pere și ciocolată. 3 rețete diferite și rapide
Tartă cu pere și ciocolată. 3 rețete diferite și rapide HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce spune aspectul burticii de gravidă despre bebelușul tău
Ce spune aspectul burticii de gravidă despre bebelușul tău DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
WhatsApp nu mai permite ChatGPT și Copilot pe platformă. Cum vor fi înlocuiți chatboții
WhatsApp nu mai permite ChatGPT și Copilot pe platformă. Cum vor fi înlocuiți chatboții UseIT
Rețetă de vinete parmigiana sau cum transformi câteva vinete într-un festin italian
Rețetă de vinete parmigiana sau cum transformi câteva vinete într-un festin italian Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x