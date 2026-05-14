De ce nu trebuie să îți arăți palma în poze. Experți au dezvăluit riscul la care te expui fără să îți da seama

Experți au dezvăluit de ce nu trebuie să îți arăți palma în poze, un risc la care se expun milioane de persoane fără să își dea seama.

Deși poate să pară inofensiv, dezvăluirea palmelor sau degetelor în poze poate reprezenta un risc semnificativ.

Experții de securitate cibernetică avertizează că trebuie să eviți astfel de imagini, scrie Daily Mail.

Acest lucru se poate întâmpla foarte ușor, de la fotografierea palmelor deschise, la prezentarea semnului păcii și altele.

Dar, cu ajutorul noilor tehnologii, astfel de ipostaze inofensive pot deveni periculoase.

De ce nu trebuie să îți arăți palma în poze

Experții avertizează să nu îți arăți palma și degetele în imagini pentru că îți pot dezvălui amprenta. Cu noi instrumente AI, hackerii au acum capacitatea de a izola datele tale biometrice dintr-o singură fotografie și de a le folosi pentru a-ți accesa conturile.

Pe măsură ce autentificarea prin amprentă devine tot mai comună pentru conturi, experții susțin că această tendință ar putea ajuta hackerii să obțină acces la tot, de la e-mailuri până la aplicații bancare.

Avertismentul vine în contextul în care o expertă în securitate cibernetică din China, Li Chang, a demonstrat cum a reușit să fure amprentele unei celebrități folosind postări de pe rețelele sociale.

Apariția sa într-o emisiune recentă a arătat cum aceasta a izolat date biometrice dintr-un selfie al vedetei care făcea semnul păcii. În imagine, se vedeau clar degetul arătător și cel mijlociu.

Chang a avertizat că aceste date pot fi extrase din fotografii făcute chiar și de la o distanță de până la 1.5 metri. Totuși, până la jumătate din detalii pot fi recuperate și de atacatori determinați, cu fotografii realizate de la o distanță de 3 metri.

În timpul emisiunii, care a stârnit un val de îngrijorare în rândul utilizatorilor de rețele sociale, Chang a arătat că liniile fine ale unei amprente pot deveni vizibile după ce imaginea e îmbunătățită cu software de editare foto și instrumente AI.

Aceste date ar putea fi folosite pentru a simula amprenta vedetei și pentru a-i accesa dispozitivele.

Care sunt cele mai periculoase imagini de acest fel

Chang a explicat că riscul e cel mai mare în cazul fotografiilor clare, bine iluminate, realizate din față, în care subiectul își arată clar mâinile.

Pericolul crește și mai mult dacă există fotografii din mai multe unghiuri, care permit hackerilor să reconstruiască o imagine completă. Lumina slabă, mișcarea și unghiurile mai puțin ideale îngreunează semnificativ strângerea acestor date de către infractori.

Totuși, potrivit lui Chang, riscul e suficient de serios încât utilizatorii de rețele sociale ar trebui să își estompeze sau să își netezească mâinile înainte de a publica imagini online.

Există deja mai multe cazuri în care au fost încercate atacuri similare. În 2014, un membru german al grupului de hackeri Chaos Computer Club a demonstrat cum a reușit să reproducă amprenta Ursulei von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

Hackerul a susținut că atacul a fost posibil doar cu imagini publice de la o conferință de presă recentă.

Unui bărbat din Hangzhou, China, i-au fost furate amprentele anul trecut, în iulie. Bărbatul a publicat o fotografie în care amprentele erau vizibile, iar hackerii au fost ulterior opriți în timp ce încercau să deblocheze încuietoarea inteligentă a locuinței sale.