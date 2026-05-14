Antena Căutare
Home News Inedit De ce nu trebuie să îți arăți palma în poze. Experți au dezvăluit riscul la care te expui fără să îți da seama

De ce nu trebuie să îți arăți palma în poze. Experți au dezvăluit riscul la care te expui fără să îți da seama

Experți au dezvăluit de ce nu trebuie să îți arăți palma în poze, un risc la care se expun milioane de persoane fără să își dea seama.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 14 Mai 2026, 15:55 | Actualizat Joi, 14 Mai 2026, 15:57
Dezvăluirea degetelor în poze poate fi periculoasă | Shutterstock
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Deși poate să pară inofensiv, dezvăluirea palmelor sau degetelor în poze poate reprezenta un risc semnificativ.

Experții de securitate cibernetică avertizează că trebuie să eviți astfel de imagini, scrie Daily Mail.

Acest lucru se poate întâmpla foarte ușor, de la fotografierea palmelor deschise, la prezentarea semnului păcii și altele.

Dar, cu ajutorul noilor tehnologii, astfel de ipostaze inofensive pot deveni periculoase.

Articolul continuă după reclamă

De ce nu trebuie să îți arăți palma în poze

Experții avertizează să nu îți arăți palma și degetele în imagini pentru că îți pot dezvălui amprenta. Cu noi instrumente AI, hackerii au acum capacitatea de a izola datele tale biometrice dintr-o singură fotografie și de a le folosi pentru a-ți accesa conturile.

Pe măsură ce autentificarea prin amprentă devine tot mai comună pentru conturi, experții susțin că această tendință ar putea ajuta hackerii să obțină acces la tot, de la e-mailuri până la aplicații bancare.

Avertismentul vine în contextul în care o expertă în securitate cibernetică din China, Li Chang, a demonstrat cum a reușit să fure amprentele unei celebrități folosind postări de pe rețelele sociale.

Citește și: Școala secretă de spioni din Rusia numită „Hogwarts pentru hackeri”. Ce învață studenții acolo

Apariția sa într-o emisiune recentă a arătat cum aceasta a izolat date biometrice dintr-un selfie al vedetei care făcea semnul păcii. În imagine, se vedeau clar degetul arătător și cel mijlociu.

Chang a avertizat că aceste date pot fi extrase din fotografii făcute chiar și de la o distanță de până la 1.5 metri. Totuși, până la jumătate din detalii pot fi recuperate și de atacatori determinați, cu fotografii realizate de la o distanță de 3 metri.

În timpul emisiunii, care a stârnit un val de îngrijorare în rândul utilizatorilor de rețele sociale, Chang a arătat că liniile fine ale unei amprente pot deveni vizibile după ce imaginea e îmbunătățită cu software de editare foto și instrumente AI.

Aceste date ar putea fi folosite pentru a simula amprenta vedetei și pentru a-i accesa dispozitivele.

Care sunt cele mai periculoase imagini de acest fel

Chang a explicat că riscul e cel mai mare în cazul fotografiilor clare, bine iluminate, realizate din față, în care subiectul își arată clar mâinile.

Pericolul crește și mai mult dacă există fotografii din mai multe unghiuri, care permit hackerilor să reconstruiască o imagine completă. Lumina slabă, mișcarea și unghiurile mai puțin ideale îngreunează semnificativ strângerea acestor date de către infractori.

Totuși, potrivit lui Chang, riscul e suficient de serios încât utilizatorii de rețele sociale ar trebui să își estompeze sau să își netezească mâinile înainte de a publica imagini online.

Citește și: Peste 50% din parolele compromise se termină cu o cifră. Cum îți poți proteja mai bine conturile, potrivit datelor Kaspersky

Există deja mai multe cazuri în care au fost încercate atacuri similare. În 2014, un membru german al grupului de hackeri Chaos Computer Club a demonstrat cum a reușit să reproducă amprenta Ursulei von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

Hackerul a susținut că atacul a fost posibil doar cu imagini publice de la o conferință de presă recentă.

Unui bărbat din Hangzhou, China, i-au fost furate amprentele anul trecut, în iulie. Bărbatul a publicat o fotografie în care amprentele erau vizibile, iar hackerii au fost ulterior opriți în timp ce încercau să deblocheze încuietoarea inteligentă a locuinței sale.

Substanțe chimice periculoase au fost descoperite în 98.8% din probele de sânge. Cum au ajuns în corpul uman...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Ţiriac, verdict crunt despre subiectul care a împărţit planeta în două: “O să dispară” Ion Ţiriac, verdict crunt despre subiectul care a împărţit planeta în două: &#8220;O să dispară&#8221;
Observatornews.ro În timpul căutării lui Alexandru, pompierii din Sibiu au mai salvat o viață: "Nu mai avea putere" În timpul căutării lui Alexandru, pompierii din Sibiu au mai salvat o viață: "Nu mai avea putere"
Antena 3 Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului
SpyNews Irina Fodor, interviu direct din Asia Express! Prezentatoarea i-a dat de gol pe concurenți: "Au personalități tari" Irina Fodor, interviu direct din Asia Express! Prezentatoarea i-a dat de gol pe concurenți: "Au personalități tari"
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Cum s-ar simți impactul asteroidului care a ucis dinozaurii. Experții au dezvăluit fiecare etapă a dezastrului
Cum s-ar simți impactul asteroidului care a ucis dinozaurii. Experții au dezvăluit fiecare etapă a dezastrului
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
TikTok lansează un abonament pentru versiunea fără reclame. Ce cost lunar are
TikTok lansează un abonament pentru versiunea fără reclame. Ce cost lunar are
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul pentru custodia lui Andrea Nicolas
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
„Vreau la mami” și o bucată de ciocolată: Povestea salvării lui Alexandru, băiețelul care a supraviețuit două nopți singur în pădure
„Vreau la mami” și o bucată de ciocolată: Povestea salvării lui Alexandru, băiețelul care a supraviețuit... Antena3.ro
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi useit
Sorin Grindeanu, tranșant la adresa lui Ilie Bolojan! „Criza economică l-a demis! Trebuie să plece urgent!”
Sorin Grindeanu, tranșant la adresa lui Ilie Bolojan! „Criza economică l-a demis! Trebuie să plece urgent!” BZI
Premierul tehnocrat, soluția vitală pentru Nicușor Dan, în noul context de război politic, din perspectiva alegerilor prezidențiale din 2030
Premierul tehnocrat, soluția vitală pentru Nicușor Dan, în noul context de război politic, din perspectiva... Jurnalul
Traian Băsescu atacă politica Mesia: Georgescu s-a răsuflat, acum a apărut Mesia Bolojan
Traian Băsescu atacă politica Mesia: Georgescu s-a răsuflat, acum a apărut Mesia Bolojan Kudika
Vouchere de vacanță 2026. Cum se acordă și ce categorie de angajați primesc tichete de concediu după măsurile luate de Ilie Bolojan
Vouchere de vacanță 2026. Cum se acordă și ce categorie de angajați primesc tichete de concediu după măsurile... Redactia.ro
În ce stare e Alexandru, băieţelul de 5 ani salvat din pădure:
În ce stare e Alexandru, băieţelul de 5 ani salvat din pădure: "Este vorba despre un miracol" Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de mușețel. Efectele benefice ale acestei băuturi
Proprietățile medicinale ale ceaiului de mușețel. Efectele benefice ale acestei băuturi MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să abordezi subiectul sănătății mentale cu adolescenții
Cum să abordezi subiectul sănătății mentale cu adolescenții DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x