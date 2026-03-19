Andi de la Mireasa sezon 11, adevărul despre despărțirea de Roberta. Ce s-a aflat după acuzațiile de infidelitate

După ce Andi și Roberta din sezonul 11 Mireasa s-au despărțit, iar băiatul a adus acuzații de infidelitate, acesta a venit cu alt mesaj în care a recunoscut că s-a înșelat și că adevărul este altul.

Andi s-a filmat în timp ce a mărturisit că acuzațiile pe care i le-a adus fostei partenere sunt false. Fostul concurent al sezonului 11 Mireasa le-a cerut susținătorilor să nu o mai judece pe Roberta, precicând că a greșit când a afirmat că a înșelat-o, acest fapt nefiind adevărat.

Andi de la Mireasa sezon 11, adevărul despre despărțirea de Roberta

„Noi, oamenii, facem adesea multe greșeli. Din cauză că suntem cuprinși de răutate, că acționăm la impuls, că nu ne gândim la ceea ce facem și apoi regretăm. Dar într-un fel sau altul trebuie să încercăm să reparăm greșelile pe care le-am făcut, așa că eu doresc să-mi rpar aceste greșeli pe care le-am făcut. Am simțit nevoia să spun acest lucru public. La un moment dat am spus că Roberta m-a înșelat. Adevărul este că asta am crezut atunci, dar nu este realitatea, Roberta nu m-a înșelat, iar eu am interpretat greșit situația și vreau să vă rog un lucru foarte important: să nu o mai judecați și să nu o mai jigniți! Roberta este un suflet bun, un om care poate greși, sau poate fi înțeles greșit. Nimeni nu este perfect”, a spus Andi.

Articolul continuă după reclamă

Ce a spus Andi după despărțirea de Roberta

„Doar eu și bunul Dumnezeu știm prin câte stări și gânduri am trecut. Am iubit și m-am învinovățit pentru ca îmi doream să repar să fac să fie bine și am lăsat de la mine, mi-am călcat pe orgoliu și m-am întors pentru ca am crezut în acel te iubesc. Am fost înjosit în ultimul hal… toate sentimentele mele au fost călcate în picioare. Nu vreau circ, dar nu vreau să mai las pe nimeni să își bată joc de mine. Când un om îți spune ca a greșit și ca te iubește crezi că va fi bine dar uite ca pană la urma te îngroapă și mai rău”, a scris Andi, pe TikTok.

„Tu mergi la fostul acasă și în timpul ăla eu te sun și tu îmi închizi telefonul atâtea ore, toată ziua și seara când vii te comporți ca mine ca și când nimic nu s-a întâmplat și spui că mă iubești pe mine lucrurile astea nici nu știu cum mă fac să mă simt. Tu ai fost la el acasă și el ți-a scris. Eu am văzut toate conversațiile și tot ce s-a întâmplat. Asta este realitatea”, a spus el, pe Facebook.

Ce a spus Roberta după despărțirea de Andi

„El s-a căsătorit cu mine, în timp ce fosta lui era acasă, cu mama lui, împreună cu fratele lui, în Italia. Ieșind din competiție, a vrut să se debaraseze încet de mine, făcându-mă vinovată de lucruri mărunte, împovorându-mă cu toate treburile casei. Îmi spunea că muncește (șofer de ridesharing), pleca chiar și câte 24 ore de acasă, aplicația îți dă voie să lucrezi doar 12 ore, dar o dată, într-o zi, în care a fost plecat aproximativ 10 ore de acasă pe aplicație scria că a muncit doar 2 ore”, a scris Roberta, în comentarii, pe TikTok.

„M-a lăsat singură de sărbători, plecând la fratele lui, la țară la ei, unde era și fosta lui. Probabil nu i-a mai mers cu ea și că a încercat să se împace cu mine, spunând că el nu înțelege cum a putut să se poarte așa cu mine. Încearcă să mă învinuiască pe mine că l-am înșelat pe fostul meu (ceea ce e fals) și mă face de râs în fața României”, a mai spus fata.