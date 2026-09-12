Descoperă în rândurile de mai jos trucul vechi, cunoscut doar de meseriași, care te scapă de o mare problemă atunci când dai găuri prin casă cu bormașina.

De ce să lipești un Post-it sub locul în care dai gaură cu bormașina. Trucul vechi care te scapă de mizerie | Shutterstok

Cu toții ne dorim să facem mici modificări prin casă, dar știm cât de neplăcut este praful care se formează atunci când trebuie să găurești pereții. Un truc simplu, dar foarte la îndemână, poate schimba complet această experiență. Iată despre ce este vorba!

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Lipește un Post-it sub locul în care dai gaură cu bormașina și te va scăpa de o mare problemă

Dacă încă nu ai încercat deja, data viitoare când dai gaură cu bormașina lipește un Post-it sub punctul de găurire. Această metodă te va ajuta să colectezi instant o parte din praful care cade pe jos sau pe mobilă și va reduce considerabil mizeria în timp ce lucrezi.

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Principiul din spatele acestui truc este simplu, dar extrem de eficient. Un Post-it poziționat strategic sub zona de găurire acționează ca o barieră care captează praful înainte să ajungă, în cea mai mare parte, pe podea.

Pentru a te asigura că metoda funcționează, trebuie să alegi mai întâi locul exact unde vrei să dai gaura cu bormașina. Apoi, marchează punctul cu un creion și lipește Post-it-ul pe perete, cu partea adezivă în sus, exact sub zona de lucru.

Pasul următor este să te asiguri că Post-it-ul formează un mic „buzunăraș” sub burghiu, îndoindu-l la jumătate, pe orizontală. Când burghiul intră în perete, praful de tencuială sau de cărămidă va cădea direct în jumătatea de Post-it curbată, în loc să se răspândească peste tot prin cameră.

Pe lângă faptul că reduce praful, un Post-it este suficient de puternic pentru a ține materialul pe loc, dar și ușor de dezlipit după ce ți-ai terminat treaba. Nu va lăsa urme pe perete și nici nu va deteriora vopseaua. De asemenea, un Post-it este ușor accesibil, cel mai probabil cu toții avându-l deja prin casă. Așadar, nu necesită o investiție suplimentară.

În cazul în care nu ai prin casă un Post-it, poți la fel de bine să apelezi la un pahar de unică folosință, pe care să îl plasezi exact sub locul unde urmează să dai gaura sau la făraș.

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Data viitoare când plănuiești un proiect care implică găurirea pereților, amintește-ți acest truc vechi, dar mereu de ajutor. Cu un simplu Post-it, poți transforma o sarcină dezordonată într-o activitate curată și organizată. Această metode reduce praful și va face reparațiile sau modificările prin casă mult mai plăcute și mai rapide.