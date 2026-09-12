Antena Căutare
Home News Inedit De ce să lipești un Post-it sub locul în care dai gaură cu bormașina. Trucul vechi care te scapă de mizerie

De ce să lipești un Post-it sub locul în care dai gaură cu bormașina. Trucul vechi care te scapă de mizerie

Descoperă în rândurile de mai jos trucul vechi, cunoscut doar de meseriași, care te scapă de o mare problemă atunci când dai găuri prin casă cu bormașina.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 12 Septembrie 2026, 09:00 | Actualizat Luni, 07 Septembrie 2026, 19:43
De ce să lipești un Post-it sub locul în care dai gaură cu bormașina. Trucul vechi care te scapă de mizerie | Shutterstok
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Cu toții ne dorim să facem mici modificări prin casă, dar știm cât de neplăcut este praful care se formează atunci când trebuie să găurești pereții. Un truc simplu, dar foarte la îndemână, poate schimba complet această experiență. Iată despre ce este vorba!

Citește și: Trucul simplu pentru petele de pe saltea. Ai nevoie de un ingredient pe care aproape sigur îl ai în bucătărie

Lipește un Post-it sub locul în care dai gaură cu bormașina și te va scăpa de o mare problemă

Dacă încă nu ai încercat deja, data viitoare când dai gaură cu bormașina lipește un Post-it sub punctul de găurire. Această metodă te va ajuta să colectezi instant o parte din praful care cade pe jos sau pe mobilă și va reduce considerabil mizeria în timp ce lucrezi.

Articolul continuă după reclamă

Principiul din spatele acestui truc este simplu, dar extrem de eficient. Un Post-it poziționat strategic sub zona de găurire acționează ca o barieră care captează praful înainte să ajungă, în cea mai mare parte, pe podea.

Pentru a te asigura că metoda funcționează, trebuie să alegi mai întâi locul exact unde vrei să dai gaura cu bormașina. Apoi, marchează punctul cu un creion și lipește Post-it-ul pe perete, cu partea adezivă în sus, exact sub zona de lucru.

Pasul următor este să te asiguri că Post-it-ul formează un mic „buzunăraș” sub burghiu, îndoindu-l la jumătate, pe orizontală. Când burghiul intră în perete, praful de tencuială sau de cărămidă va cădea direct în jumătatea de Post-it curbată, în loc să se răspândească peste tot prin cameră.

Pe lângă faptul că reduce praful, un Post-it este suficient de puternic pentru a ține materialul pe loc, dar și ușor de dezlipit după ce ți-ai terminat treaba. Nu va lăsa urme pe perete și nici nu va deteriora vopseaua. De asemenea, un Post-it este ușor accesibil, cel mai probabil cu toții avându-l deja prin casă. Așadar, nu necesită o investiție suplimentară.

În cazul în care nu ai prin casă un Post-it, poți la fel de bine să apelezi la un pahar de unică folosință, pe care să îl plasezi exact sub locul unde urmează să dai gaura sau la făraș.

Citește și: De ce să pui orez într-o sticlă pe care vrei să o cureți. Trucul simplu pe care puține gospodine îl mai folosesc

Data viitoare când plănuiești un proiect care implică găurirea pereților, amintește-ți acest truc vechi, dar mereu de ajutor. Cu un simplu Post-it, poți transforma o sarcină dezordonată într-o activitate curată și organizată. Această metode reduce praful și va face reparațiile sau modificările prin casă mult mai plăcute și mai rapide.

Obiceiul banal din bucătărie care îți încarcă factura la curent fără să știi. Ce să scoți din priză înainte să pleci de ...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro „Eram cu Borcea în același penitenciar”. A stat doi ani după gratii și a rămas „mască”. Dezvăluiri incredibile „Eram cu Borcea în același penitenciar”. A stat doi ani după gratii și a rămas „mască”. Dezvăluiri incredibile
Observatornews.ro Două nunți în politică: Nazare și șefa de cabinet a lui Bolojan, miri în aceeași zi. Cine sunt partenerii lor Două nunți în politică: Nazare și șefa de cabinet a lui Bolojan, miri în aceeași zi. Cine sunt partenerii lor
Antena 3 În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
SpyNews Claudia de la Mireasa a spus adevărul despre Valentin și apropierea de Maria. Ce părere are Alberto Claudia de la Mireasa a spus adevărul despre Valentin și apropierea de Maria. Ce părere are Alberto
Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Citește și
Obiceiul banal din bucătărie care îți încarcă factura la curent fără să știi. Ce să scoți din priză înainte să pleci de acasă
Obiceiul banal din bucătărie care îți încarcă factura la curent fără să știi. Ce să scoți din priză...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Scoarța Pământului se „desface ca un fermoar” sub Italia. Descoperirea făcută de oamenii de știință
Scoarța Pământului se „desface ca un fermoar” sub Italia. Descoperirea făcută de oamenii de știință
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Nicușor Dan, așteptat să doboare 1.000 de urși cu o singură semnătură. Vânător sau ONG-ist?
Nicușor Dan, așteptat să doboare 1.000 de urși cu o singură semnătură. Vânător sau ONG-ist? Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ultimele imagini cu generalul Dorin Ioniță în viață. Ce s-a întâmplat cu doar câteva ore înainte ca acesta să fie găsit mort
Ultimele imagini cu generalul Dorin Ioniță în viață. Ce s-a întâmplat cu doar câteva ore înainte ca acesta... Redactia.ro
Ce pensie medie ar putea avea un român în 2032. Aproape un milion de
Ce pensie medie ar putea avea un român în 2032. Aproape un milion de "decreței" se pregătesc de pensionare Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copiii și perfecționismul – Cum să-i înveți că e OK să greșească
Copiii și perfecționismul – Cum să-i înveți că e OK să greșească DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x