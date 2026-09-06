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Trucul simplu pentru petele de pe saltea. Ai nevoie de un ingredient pe care aproape sigur îl ai în bucătărie

Un ingredient pe care aproape fiecare dintre noi îl are în bucătărie te poate ajuta să scapi de petele de pe saltea.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 06 Septembrie 2026, 13:25 | Actualizat Duminica, 06 Septembrie 2026, 14:00
Trucul simplu pentru petele de pe saltea. Ai nevoie de un ingredient pe care aproape sigur îl ai în bucătărie | Shutterstok
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O saltea de dormit trebuie igienizată constant. Doar în acest fel poți menține un mediu de dormit sănătos și confortabil. În timp, pot apărea pete și mirosuri neplăcute sau se pot dezvolta microorrganisme.

În cazul petelor de pe saltea, acestea nu doar că o fac inestetică, dar o și deteriorează. Iată cum poți scăpa cu ușurință de ele cu un simplu ingredient din bucătărie!

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Ingredientul din bucătărie util pentru petele de pe saltea

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Indiferent de tipul de pete, acestea se pot curăța simplu și ușor cu ajutorul unor ingrediente și soluții pe care cu toții le avem prin casă. De pildă, petele de mucegai merg scoase rapid cu bicarbonatul de sodiu. De asemenea, ține cont că și oțetul de bucătărie este la fel de eficient.

Petele de mucegai pot apărea pe saltea dacă în cameră există umiditate. Acestea pot fi dăunătoare, deoarece pot cauza probleme respiratorii și alergii, potrivit lovedeco.ro.

Ca să scapi de ele, pentru început, aspiră bine salteaua. Apoi, prepară o soluție pe bază de apă și oțet, pe care o aplici pe zona cu mucegai. Freacă ușor cu o cârpă sau perie moale. Odată curățată zona, presară bicarbonat de sodiu. Acesta are rolul de a absorbi excesul de umiditate și, totodată, neutralizează mirosurile.

La final, aspiră bicarbonatul de sodiu și aerisește salteaua pentru a preveni reapariția mucegaiului.

Cum scoți petele de sânge de pe saltea

La prima vedere, petele de sânge de pe saltea par dificil de scos, mai ales că pătrund țesătura. Așadar, trebuie să acționezi rapid pentru a evita uscarea lor.

În acest caz, vei avea nevoie de apă oxigenată, pe care o aplici direct pe pată. Lasă soluția să acționeze câteva minute, după care șterge ușor pata cu o cârpă uscată, potrivit sursei citate mai sus.

Apoi, spală zona cu apă rece și detergent lichid, frecând ușor cu o altă cârpă până când pata iese de la sine. Clătește cu apă rece și tamponează pentru a absorbi excesul de lichid. La final, lasă salteaua la uscat.

Un alt tip de pete sunt cele galbene, care pot apărea din cauza transpirației și a uleiurilor eliminate de corp în timpul somnului.

Fiindcă necesită o curățare mai profundă, pentru acest tip de pete este indicat să presari o pastă formată din bicarbonat de sodiu, apă oxigenată și câteva picături de detergent lichid. Lasă totul să acționeze pentru jumătate de oră, mai notează sursa citată mai sus.

Pe urmă, curăță ușor zona cu o cârpă umedă și clătește cu apă rece. La final, lasă salteaua la uscat și aerisit.

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