De Paşte, Antena Stars le aduce telespectatorilor zile speciale, cu programe de sărbătoare ale emisiunilor preferate

La Antena Stars, sărbătorile pascale capătă o strălucire aparte, transformând fiecare zi într-o experiență plină de emoție, tradiție și bucurie autentică. Începând din Joia Mare și până în a treia zi de Paște, telespectatorii sunt invitați într-o atmosferă caldă, unde poveștile de suflet, invitații speciali, muzica și tradiţiile româneşti se împletesc într-un program festiv.

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 08 Aprilie 2026, 13:13 | Actualizat Miercuri, 08 Aprilie 2026, 13:14
Încă din Joia Mare și Vinerea Mare, de la ora 08:00, Chef Horia Manea aduce ediții speciale ale emisiunii Meniu de vedetă, filmate în inima Maramureșului. Alături de localnici, acesta pregătește un meniu complet dedicat sărbătorilor pascale, într-un decor tradițional autentic.

Vineri, 10 aprilie, de la ora 21:30, Star Special, emisiunea prezentată de Diana Bart, aduce în prim-plan o ediție de suflet, cu invitați speciali precum Amalia Năstase, alături de fiica sa, Alessia, Camelia Șucu împreună cu mama sa, Mona Nicolici și Monica Davidescu şi Aurelian Temişan.

Sâmbătă, 11 aprilie, în Ajunul Paștelui, de la ora 14:00, emisiunea Lumea nevăzută, cu Dana Bălăceanu și terapeutul Cristian Manea, propune o ediție dedicată iubirii, iertării și credinței. De la ora 15:00, Vacanță de vedetă, cu Laura Cosoi, le aduce pe Paula Seling și Adela Popescu într-o ediție specială despre destinații de suflet și locuri cu semnificație spirituală.

De la ora 16:00, Visul românesc-Succes internațional, prezentată de Mădălina Bălan, aduce o poveste emoționantă despre românii care păstrează tradițiile pascale în Spania. La 17:00, Infiltrați din culise dezvăluie atmosfera din spatele edițiilor speciale de sărbătoare, iar de la ora 19:00, telespectatorii pot urmări celebrul film Omul lui Dumnezeu, despre viaţa Sfântului Nectarie.

Seara de Ajun continuă de la ora 21:30 cu o nouă ediție Star Special, unde Diana Bart îi va purta pe telespectatori prin poveştile de viaţă ale invitaţilor Florin Zamfirescu, Emilia Popescu și Maia Morgenstern.

Duminică, în prima zi de Paște, de la ora 10:00, Meniu de vedetă revine cu ediții speciale din Maramureș, unde Chef Horia Manea continuă incursiunea în tradițiile locale, gătind alături de gazde precum surorile Suzana și Daciana Vlad și explorând tradiţii și obiceiuri autentice.

Sărbătoarea continuă cu ediții speciale Spynews TV, alături de Mara Bănică și Marius Niță, care, împreună cu Irina Margareta Nistor și Alexandru Ciucu, aduc în discuție filme interzise în comunism, povești de dragoste din culisele cinematografiei și tradiții pascale regale. Nu lipsesc invitați speciali precum Claudia Pătrășcanu sau familia Clejani.

De la ora 16:00, atmosfera de sărbătoare atinge apogeul cu SuperShow de Paște, o ediție-maraton difuzată până la 21:30, care transformă întreaga zi într-o veritabilă petrecere cu adevărat românească. Prezentat de Georgiana Lobonț și Valentin Sanfira, show-ul aduce în prim-plan energia muzicii de calitate, tradițiile românești și bucuria de a fi împreună. Publicul se va bucura de momente speciale, dans, voie bună și un line-up impresionant de artiști, printre care Vali Vijelie, Maria Cârneci, Laura Lavric, Irina Loghin, Claudia Ghițulescu, Maria Constantin, Nicu Paleru, Olguța Berbec și Stelu Pandelescu, într-un spectacol care păstrează spiritul sărbătorii.

Seara continuă, de la ora 21:30, cu Petrecerea Starurilor, o ediție spectaculoasă prezentată de Diana Bart, Geanina Ilieș, Andrei Ștefănescu și Marius Niță. Atmosfera rămâne una de sărbătoare, cu artiști îndrăgiți precum Karmen Minune, Constantin Măgureanu alături de fiul său, Elisabeta Turcu, Claudia Pătrășcanu, Marcel Pavel, Marian Medregoniu și Nicoleta Nucă, care aduc muzică, emoție și momente speciale până târziu în noapte.

În a doua și a treia zi de Paște, pe 13 și 14 aprilie, sărbătoarea continuă încă din prima parte a zilei. De la ora 11:00, Știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș, aduc ediții speciale cu materiale în premieră și interviuri exclusive: povești emoționante despre copilărie și sărbători alături de Andrei Bănuţă, un material de suflet cu artista Paula Seling, la ea acasă, confesiuni semnate de Cătălin Crișan, dar și un moment profund cu Minodora, despre scrisoarea lăsată de mama sa. În platou vor fi prezenți invitați precum Marcel Pavel și soția sa, Mirabela Dauer, Otniela Sandu, Adina Postelnicu și familia Urzică.

În ediţiile speciale Viaţa fără filtru, de la ora 13:30, Natalia Mateuț invită telespectatorii la o petrecere autentic românească, unde tradiția și muzica populară se îmbină armonios. Alături de artiști precum Anuța Motofelea, Maria Dragomiroiu, Constantin Enceanu, Steliana Sima sau Gelu Voicu, atmosfera devine una de sărbătoare ca la carte, cu joc și voie bună.

De la ora 16:00, în ambele zile, Acces Direct continuă petrecerea cu ediții speciale pline de energie, unde Mălina Avasiloaie și Vali Vijelie aduc în prim-plan invitați de marcă precum Emilia Ghinescu, Elena Merișoreanu. Daniel Trifu, Marian Cozma și Alexandru Pop. Emisiunea include și interviuri exclusive filmate acasă la artiști din diferite colțuri ale țării, dezvăluind modul autentic în care românii sărbătoresc Paștele.

Pe 13 aprilie, între 19:00 și 21:30, Mireasa. Capriciile iubirii, prezentată de Raluca Preda, aduce o gală specială de sărbătoare, în care concurenții își împărtășesc experiențele din prima zi de Paște. Atmosfera este completată cu muzică de petrecere şi multă voie bună.

oameni în platou

Seara se încheie, atât în a doua, cât și în a treia zi de Paște, cu ediții speciale Petrecerea Starurilor, unde Diana Bart, Geanina Ilieș, Andrei Ștefănescu și Marius Niță duc mai departe atmosfera festivă. Până târziu în noapte, distracţia atinge cote maxime alături de artiști îndrăgiți precum Andreea Bănică, Amna, Adriana Antoni, Armin Nicoară, Marcela Fota, Mariana Ionescu Căpitănescu, într-un final plin de energie și bucurie, exact așa cum se trăiește Paștele românesc.

