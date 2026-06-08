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Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Irina Fodor i-a pus în încurcătură pe micii concurenți: Nu veți putea comunica în niciun fel!

Episodul 4 din data de 8 iunie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Ziua a început cu un joc care de multe ori i-a pus în încurcătură pe concurenții din sezonale cu adulți. „Avem o nouă super confruntare pentru că ne aflăm înaintea semifinalei. Am pregătit o contemporaneitate clasică. Adică o probă care poate aduce la masă contemporaneitatea, dar este o probă clasică de care sunteți ușor îngroziți de fiecare dată, dar nu puteam să nu o aducem la ediția cu copiii. De data asta felul cum se stabilește tema este fuzionat cu un fel de joc. Tot conceptul este în direcția jucăușă ”, le-a spus Irina Fodor micilor chefi la începutul serii.
Luni, 08.06.2026, 20:35
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Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Echipele și-au dat interzis la ingrediente. Ce n-au avut voie să folosească

Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Echipele și-au dat interzis la ingrediente. Ce n-au avut voie să folosească

Logo show Luni, 08.06.2026, 20:59 ”Începe o sesiune de vocalize!”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

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Logo show Luni, 08.06.2026, 19:01 Furnicuțele 2026. Zarug, dezvăluiri despre cele 10 zile care i-au marcat viața: „La ultima ședință am făcut urât!”

Furnicuțele 2026. Zarug, dezvăluiri despre cele 10 zile care i-au marcat viața: „La ultima ședință am făcut urât!”

Logo show Luni, 08.06.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Ana Morodan și Zarug, prietenie de peste un deceniu. Ce lucruri au în comun

Furnicuțele 2026. Ana Morodan și Zarug, prietenie de peste un deceniu. Ce lucruri au în comun

Logo show Luni, 08.06.2026, 18:50 Furnicuțele 2026. Zarug, provocare pe nevăzute cu o surpriză la final!

Furnicuțele 2026. Zarug, provocare pe nevăzute cu o surpriză la final!

Logo show Luni, 08.06.2026, 18:25 Furnicuțele 2026. Zarug, probă inedită pe nevăzute. Ce a trebuit să facă

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Logo show Luni, 08.06.2026, 18:15 Furnicuțele 2026. Zarug, mărturisiri emoționante despre copilărie: „Eram complet diferit”

Furnicuțele 2026. Zarug, mărturisiri emoționante despre copilărie: „Eram complet diferit”

Logo show Luni, 08.06.2026, 18:05 Furnicuțele 2026. Zarug, verdict fără filtre despre ținutele vedetelor: „Arată ca o piesă de șah. Îmi place!”

Furnicuțele 2026. Zarug, verdict fără filtre despre ținutele vedetelor: „Arată ca o piesă de șah. Îmi place!”

Logo show Luni, 08.06.2026, 17:45 Furnicuțele 2026. Zarug, mărturisiri despre hate-ul din online și de pe stradă: „Se întâmplă să fiu agresat fizic!”

Furnicuțele 2026. Zarug, mărturisiri despre hate-ul din online și de pe stradă: „Se întâmplă să fiu agresat fizic!”

Logo show Luni, 08.06.2026, 17:30 Furnicuțele 2026. Ciucă și Zarug, duel spectaculos pe banda de alergare

Furnicuțele 2026. Ciucă și Zarug, duel spectaculos pe banda de alergare

Logo show Luni, 08.06.2026, 17:15 Mireasa sezonul 13. Daniela, după ce Mihai a spus că este interesat de ea: ”Mi-ar plăcea să stăm de vorbă”

Mireasa sezonul 13. Daniela, după ce Mihai a spus că este interesat de ea: ”Mi-ar plăcea să stăm de vorbă”

Logo show Luni, 08.06.2026, 16:01 Mireasa, Sezonul 13. Schimb de replici acide în casa fetelor!

Mireasa, Sezonul 13. Schimb de replici acide în casa fetelor!

Logo show Luni, 08.06.2026, 15:51
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