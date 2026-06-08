Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Irina Fodor i-a pus în încurcătură pe micii concurenți: Nu veți putea comunica în niciun fel!

Episodul 4 din data de 8 iunie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Ziua a început cu un joc care de multe ori i-a pus în încurcătură pe concurenții din sezonale cu adulți. „Avem o nouă super confruntare pentru că ne aflăm înaintea semifinalei. Am pregătit o contemporaneitate clasică. Adică o probă care poate aduce la masă contemporaneitatea, dar este o probă clasică de care sunteți ușor îngroziți de fiecare dată, dar nu puteam să nu o aducem la ediția cu copiii. De data asta felul cum se stabilește tema este fuzionat cu un fel de joc. Tot conceptul este în direcția jucăușă ”, le-a spus Irina Fodor micilor chefi la începutul serii.

Luni, 08.06.2026, 20:35