„Furnicuțele”, invitat Zarug. Ce spune despre perioada petrecută în spitalul Obregia. Puțini stiu despre asta

Invitat în emisiunea Furnicuțele, Zarug a vorbit despre prezentul, trecutul și viitorul său, dar și despre un episod mai puțin fericit din viața sa personală.

Încă din copilărie, Zarug a știut că este diferit față de ceilalți băieți. Până la o anumită vârstă, a simțit că întreaga sa copilărie a fost una fericită.

Ce spune despre perioada petrecută în spitalul Obregia. Putini stiu despre asta

Bunica din partea tatălui a fost mereu o persoană care i-a făcut parcursul mult mai greu lui Zarug. Deși nimeni nu l-a înțeles, în cele din urmă a ales să se spună adevărul părinților săi printr-o scrisoare.

Deși a luat premiul I cu coroniță atunci când era la școală, a fost întotdeauna judecat din multe părți, mai ales de către familia sa.

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„Cred că nu știau să se raporteze la mine. Nu corespundeam cu ideea de cum erau copiii atunci. Eram un mic adult, eram efeminat, eram o fetiță.”, a spus Zarug la Furnicuțele în fața lui Denise Rifai. A povestit la „Lucrare de control” cum timp de 10 zile a fost la spitalul Obregia, acolo de unde a plecat cu un episod de răzvrătire.

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Un moment din copilărie și adolescență pe care ar vrea să-l uite este locul și momentul în care s-a născut, asta pentru că niciodată nu a fost acceptat așa cum este cu adevărat. Și-ar fi dorit să se fi născut în Franța, țara unde a fugit pentru prima oară atunci când simțea că lucrurile nu funcționează pentru el așa cum ar trebui să funcționeze pentru toată lumea.

Își dorește în continuare să rămână cu familia sa, chiar dacă nu s-a simțit vreodată acceptat pentru orientarea sa sexuală.

Care este experiența tristă la care se întoarce Zarug în continuare

A mărturisit că oamenii, în general, se bucură atunci când pot avea alături o persoană muncitoare și cu zâmbetul pe buze, însă în momentul în care acea persoană se îmbolnăvește și rămâne într-un soi de sărăcie, ceilalți nu mai înțeleg acel context.

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A mâncat multă vreme pe fond emoțional, însă acum reușește să trăiască singur cu gândurile sale atunci când se află într-o încăpere. S-a îndoit de iubirea lui Dumnezeu față de el, asta după ce s-a întâmplat episodul de la spitalul Obregia.

Nici astăzi, după ce și-a mărturisit sexualitatea, spune că nu ar putea umbla cu un bărbat de mână pe stradă.

„M-am certat că ar trebui să fiu mai recunoscător. Tot ce am în viață, nu pot să spun că mi se datorează.”, a transmis Zarug la Furnicuțele în fața lui Denise Rifai.