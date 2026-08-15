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Descoperirea „ascunsă în umbre” care poate rescrie istoria. Ce incident „brutal” au găsit acum experții

Experții au dezvăluit descoperirea „ascunsă în umbre” care poate rescrie istoria, ce descrie un incident „brutal” din evoluția societății.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 15 August 2026, 07:00 | Actualizat Luni, 10 August 2026, 16:08
Descoperirea schimbă perspectiva asupra unui imperiu important | Shutterstock
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Numeroase episoade istorice importante au fost pierdute de-a lungul mileniilor, ce ar putea oferi noi informații despre evoluția unor societăți.

O nouă descoperire a scos la iveală o perioadă importantă, ce a fost uitată până acum, scrie Science Alert.

Experții au găsit urmele a 3 regi asirieni în tăblițe de lut cu scriere cuneiformă.

În plus, descoperirea a dus și la noi date despre o perioadă „brutală” din istorie.

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Descoperirea „ascunsă în umbre” care poate rescrie istoria

Acești regi neo-asirieni (din perioada 1000-609 î.Hr.) au fost nerecunoscuți până acum. Aceștia au fost descoperiți și descriși într-un studiu recent al unor tăblițe cuneiforme antice, analizate de asiriologii Alexander Johannes Edmonds de la Universitatea din Munster, Germania, și Eckart Frahm de la Universitatea Yale.

Publicate în Journal of Cuneiform Studies, aceste descoperiri „au fost o surpriză, nimeni nu se aștepta să mai existe loc pentru noi conducători necunoscuți în această perioadă”, spune Frahm.

„Dar, după cum demonstrăm în cercetarea noastră, 3 astfel de conducători s-au ascuns în umbră, în câteva documente cuneiforme prost conservate, publicate cu mult timp în urmă, dar care nu fuseseră înțelese în mod corespunzător,” a continuat expertul.

Cei 3 regi au mai multe lucruri în comun. Fiecare a devenit rege în capitala asiriană Assur (Așșur). . Fiecare pare să fi beneficiat de un sprijin consistent din partea elitelor asiriene în timpul scurtelor sale domnii, care au durat mai puțin de 2 ani fiecare, înainte ca aceștia să fie înlăturați de la putere și șterși parțial din registrele istorice.

Primul dintre acești monarhi nou-descoperiți e Tiglat-pileser, care a domnit între 763 și 762 î.Hr., în circumstanțe neobișnuite.

Dovezile provin dintr-o tăbliță cuneiformă prost conservată, descoperită la Ninive și publicată în urmă cu peste 125 de ani, pe care Frahm o analizase anterior.

Aceasta consemnează acordarea unei proprietăți regale și include numele Tiglat-pileser.

Totuși, numele a fost atribuit în mod eronat lui Tiglat-pileser al III-lea, care a domnit câteva decenii mai târziu. După cum era obiceiul, mulți regi preluau numele unor predecesori deosebit de importanți.

O altă sursă consemnează o insurecție din această perioadă, precedată de o epidemie și de o eclipsă rău prevestitoare. Ceea ce probabil l-a determinat pe Tiglat-pileser să se revolte împotriva nepotului său Assur-dan al III-lea și să domnească în paralel cu acesta, ocupantul tronului „oficial”.

Cel de-al 2-lea rege recunoscut acum, Șalmaneser, a deținut suveranitatea între 747 și 745 î.Hr.

După identificarea primului rege nou, cercetătorii au reevaluat alte dovezi, inclusiv o stelă controversată descoperită în Irak în 1894.

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Stela poartă numele Șalmaneser, însă numele acestui monarh a fost înlocuit ulterior cu cel al succesorului său, Tiglat-pileser al III-lea.

Domnia neclară și scurtă a acestui Șalmaneser, din nou, un nume regal folosit în mod repetat, e logică într-o perioada tumultuoasă, marcată de tulburări politice, vasali care complotau și incursiuni ale populațiilor nomade.

Convențiile de datare ale vremii și succesiunea rapidă a conducătorilor i-ar fi putut induce în eroare pe cercetătorii de mai târziu care au creat listele regale.

Ultimul rege, Assur-uballiṭ, a domnit pentru scurt timp, între 913 și 912 î.Hr., înainte de a fi înlăturat de pe tron. I-au fost distruse reprezentările și a fost șters din istorie.

O tăbliță descrie modul în care acesta a furnizat argintul necesar restaurării unui vas pentru libații care conținea bere de cea mai bună calitate, în onoarea divinității naționale Assur, posibil recondiționat pentru a celebra ascensiunea Imperiului Asirian.

Un monument distrus, posibil o statuie uriașă care îl înfățișa pe Assur-uballiṭ, a fost decapitat . I-au fost smulse și brațele și însemnele regale.

A fost transformat într-o stelă care proclama măreția prințului uzurpator și ilegitim, care „nu avea niciun interes să indice că ajunsese pe tron în circumstanțe oarecum dubioase”, spune Frahm.

Noua descoperire rescrie istoria

Această cercetare demonstrează că istoria neo-asiriană nu a fost atât de lipsită de conflicte pe cât e prezentată în Lista regilor asirieni.

Compilată de asirienii antici pe baza propriilor lor surse istorice, lista prezintă o succesiune ordonată și lipsită de vărsare de sânge, de la tată la fiu.

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Potrivit lui Frahm, „lista regilor asirieni pare să ofere o versiune idealizată a regalității asiriene, în care toate tulburările, tot ceea ce era instabil, e în esență șters din consemnări.”

În cele din urmă, această cercetare evidențiază caracterul ciclic al istoriei.

„Rezultatul tuturor acestor lucruri, pandemia, schimbările climatice, crizele de succesiune și chiar, pentru a completa tabloul, o eclipsă de Soare și ascensiunea unei noi clase de oligarhi, nu a fost prăbușirea politică. Ci transformarea Asiriei într-un imperiu prădător de proporții nemaivăzute până atunci,” susține Frahm. „Un scenariu care, în anumite privințe, rezonează cu evenimentele globale din zilele noastre.”

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