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Un bucureștean s-a întâlnit cu o vulpe lângă o biserică și a filmat totul! Ce trebuie să faci dacă îți iese în cale un exemplar

Un bărbat care mergea pe o stradă din București a întâlnit o vulpe și a filmat totul! Descoperă ce trebuie să faci dacă îți iese în cale un exemplar și sfaturi dau specialiștii.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 23 Septembrie 2026, 18:37 | Actualizat Miercuri, 23 Septembrie 2026, 20:11
Descoperă ce trebuie să faci dacă te întâlnești cu o vulpe | sursa foto: Profimedia
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Imagini surprinzătoare au fost surprinse de un locuitor din București! Bărbatul mergea liniștit pe stradă atunci când a observat o vulpe. A filmat totul și a publicat imaginile pe internet, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Descoperă în rândurile de mai jos ce trebuie să faci atunci când îți iese în cale un exemplar.

Un bucureștean s-a întâlnit cu o vulpe lângă o biserică și a filmat totul! Ce trebuie să faci dacă îți iese în cale un exemplar

În ultimii ani, tot mai multe vulpi au fost observate în București. Un caz recent este cel al unui trecător care a văzut o vulpe chiar lângă biserica Sf. Mina. Fără să mai stea pe gânduri, omul a scos telefonul mobil și a filmat totul, apoi a publicat imaginile pe grupul de Facebook dedicat cetățenilor din Sectorul 3.

„Vulpe în centrul bucureștiului Biserica Sf. Mina !”, a scris omul, uluit.

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Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară și nu puțini au fost cei care au oferit tot felul de sfaturi. Totuși, puțini sunt cei care știu cu adevărat cum ar trebui să reacționeze dacă le iese în cale un exemplar.

Unele sfaturi utile au venit chiar din partea lui Tudor Tim Ionescu, prin intermediul clipului de mai jos, ce arată că și el s-a întâlnit recent cu o vulpe în București:

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„M-am uitat la ea, am admirat-o de la distanță, nu m-am apropiat de ea ca să pun mâna sau să fac poze, de la distanță am filmat. Am văzut că nu e lovită, că nu e bolnavă, deci nu necesită capturare și relocare. Necesită respect și să fie lăsată în pace. Pe un animal sălbatic îl iubești și îl respecți dacă îl lași în pace. Nu urlăm, nu ne panicăm, nu încercăm să prindem, ci o respectăm și o lăsăm în pace, o privim de la depărtare. Apelăm la experți, precum cei de la Fundația Visul Luanei, dacă vedem căă animalul este rănit”, au fost sfaturile oferite de acesta.

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„Dacă o vulpe este hrănită frecvent, ea se poate obișnui cu prezența omului și poate deveni agresivă în anumite situații când încercăm să o constrângem, să o prindem, să punem mâna pe ea și nu se simte în siguranță. În momentul acela ne poate mușca, ataca și, într-adevăr, poate transmite anumite boli. Frecvența rabiei la vulpe nu este atât de mare, însă au fost semnalate în trecut cazuri de rabie la vulpi. O altă problemă ar putea fi atingerea vulpii, pentru că multe dintre ele au probleme hematologice. Sunt purtătoare de scabie și n-au o blană atât de frumoasă. Și, la fel, se poate transmite și la om sau animale de companie. Așa că nu recomand interacțiunea cu animalele sălbatice, chiar dacă unele par simpatice și ne vine să le atingem”, a dezvăluit George Bouroș, biolog la Asociația pentru Conservarea Biodiversității Biologice, în exclusivitate pentru pressone.ro.

Specialiștii mai recomandă ca, dacă animalul pare rănit, să se apleze la Poliția Locală sau la ASPA, pentru ca animalul să fie capturat, tratat și relocat.

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