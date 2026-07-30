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Semnele neobișnuite lăsate în urmă de o civilizație misterioasă au fost descoperite. Cum au rămas ascunse mii de ani

Cu ajutorul tehnologiei moderne, experții au reușit să descopere semnele neobișnuite lăsate în urmă de o civilizație misterioasă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 30 Iulie 2026, 17:51 | Actualizat Joi, 30 Iulie 2026, 17:55
Semnele misterioase au rămas ascunse timp de mii de ani | Shutterstock
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Semnele au rămas ascunse mii de ani, dar, cu noua tehnologie de scanare cu laser pentru a privi dincolo de coronamentul dens al pădurii tropicale amazoniene, arheologii au descoperit sute de structuri de pământ antice create de o civilizație complexă și încă misterioasă.

Civilizația a existat în urmă cu peste 2.000 de ani, potrivit unui nou studiu, scrie Live Science.

Această civilizație, denumită Aquiry, a apărut în urmă cu aproximativ 2.500 de ani pe teritoriul actual al Braziliei.

Pe baza numărului impresionant de lucrări de terasament, numite geoglife, cercetătorii estimează că populația sa ar fi putut ajunge la până la 3 milioane de oameni înainte ca societatea să se prăbușească.

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Semnele neobișnuite lăsate în urmă de o civilizație misterioasă au fost descoperite

„Culturile și societățile care alcătuiau civilizația Aquiry împărtășeau o viziune comună asupra lumii și construiau centre ceremoniale sub forma unor monumente geometrice variate, caracterizate prin șanțuri adânci și valuri înalte de pământ la exterior, cunoscute în prezent drept geoglife amazoniene,” a declarat Martti Parssinen, arheolog la Universitatea din Helsinki.

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În noul studiu, publicat în revista Nature, Parssinen și colegii săi prezintă rezultatele unui studiu desfășurat pe aproape 4.500 de kilometri pătrați de pădure amazoniană.

Cercetarea a dus la descoperirea a 396 de geoglife necunoscute până acum și le-a permis experților să estimeze întinderea geografică a civilizației Aquiry.

Parssinen studiază aceste structuri geometrice din statul brazilian Acre de peste 2 decenii. Într-un studiu publicat în 2021, el a introdus oficial denumirea Aquiry pentru această civilizație multiculturală, numită după râul Acre, care izvorăște din Peru și Bolivia și traversează statele braziliene Acre și Amazonas. În limba populației indigene Arawakan, Aquiry înseamnă „râul caimanilor”.

Din cauza vegetației extrem de dense, cercetările arheologice din regiune au fost mult timp dificile.

Cele mai multe dovezi privind existența civilizației Aquiry provin din scanări LiDAR și din imagini obținute cu laser din aer, care au scos la iveală geoglife construite între 600 î.Hr. și 850 d.Hr..

Cum funcționa civilizația Aquiry

În jurul acestor structuri locuiau comunități în case lungi multifamiliale, iar oamenii cultivau plante precum porumbul și dovleacul.

Potrivit tradițiilor orale ale populațiilor indigene, centrele Aquiry au fost construite pentru a întări relațiile dintre comunități și dintre oameni și ființele spirituale considerate importante.

Tot aici aveau loc reuniuni, se luau decizii politice și liderii își demonstrau generozitatea față de membrii comunității.

Până în prezent, arheologii au identificat aproximativ 1.700 de geoglife în această regiune. Totuși, cercetătorii cred că numărul lor real e mult mai mare și estimează că peste 20.000 de structuri Aquiry ar putea fi încă ascunse în zone care nu au fost explorate.

Experții estimează că erau necesare, în medie, aproximativ 300 de persoane pentru construirea și întreținerea fiecărei geoglife. Astfel, populația civilizației Aquiry ar fi atins apogeul între 1.25 și 3 milioane de locuitori, în perioada cuprinsă între anii 100 și 300 d.Hr.

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Geoglife asemănătoare, din perioada 200 î.Hr. - 500 d.Hr., au fost descoperite și în Peru. Cunoscute sub numele de Liniile Nazca, acestea reprezintă animale, oameni, plante și figuri fantastice, pe lângă diverse modele geometrice.

Totuși, Parssinen consideră că geoglifele Nazca reprezintă un fenomen diferit și, cel mai probabil, nu au nicio legătură directă cu civilizația Aquiry. Cu toate acestea, în ambele cazuri, drumurile drepte, liniile și formele geometrice sunt cel mai bine observate din aer.

Descoperirea miilor de geoglife din sud-vestul Amazonului îi determină pe arheologi să își reconsidere teoriile despre civilizațiile precolumbiene și dezvoltarea urbană din regiune. În același timp, ea ridică noi întrebări despre dispariția misterioasă a civilizației Aquiry.

„Nu știm de ce geoglifele au fost abandonate brusc între anii 850 și 950 d.Hr.,” susține Parssinen. Dovezile disponibile indică o prăbușire relativ rapidă, care ar putea avea legătură cu dispariția altor mari civilizații precolumbiene din aceeași perioadă, inclusiv mayașii clasici din America Centrală și civilizațiile Tiwanaku și Wari din Anzi.

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