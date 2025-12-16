Antena Căutare
Home News Inedit Descoperirea de la Pompeii care confirmă secretul succesului Imperiului Roman. Ce au găsit experții

Descoperirea de la Pompeii care confirmă secretul succesului Imperiului Roman. Ce au găsit experții

Descoperirea recentă de la Pompeii confirmă o teorie despre cum Imperiul Roman a avut un succes atât de mare pe o perioadă îndelungată.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 16 Decembrie 2025, 14:39 | Actualizat Marti, 16 Decembrie 2025, 14:41
Experții au descoperit un detaliu inedit la Pompeii | Shutterstock

În ruinele Pompeii, arheologii au descoperit o dovadă a succesului Imperiului Roman și modului în care și-au construit structurile care rezistă și mii de ani mai târziu.

Echipa de cercetare a găsit un sit de construcții care nu a fost atins de la erupția vulcanului Vezuviu, în anul 79 e.n., scrie Daily Mail.

În acest șantier antic, experții au descoperit ingredientele și metodele folosite de romani pentru a crea cimentul care se poate „vindeca” singur, ce a ajutat la construirea celebrelor structuri romane care se găsesc acum în mai multe țări.

Această tehnologie a permis romanilor să schimbe arhitectura și să construiască clădiri care rezistă mii de ani.

Articolul continuă după reclamă

Descoperirea de la Pompeii care confirmă secretul succesului Imperiului Roman


Experții au fost mult timp nedumeriți de tehnicile și materialele folosite de romani, care au permis unor structuri precum Colosseumul să reziste peste 2.000 de ani.

Descoperirea de la Pompei a arătat că romanii foloseau o tehnică numită „amestecare la cald”. În această tehnică, un material numit var nestins (care e calcar uscat, încălzit anterior) e combinat direct cu apă și cu un amestec de rocă vulcanică și cenușă. Acest proces produce o reacție chimică ce încălzește în mod natural amestecul.

Citește și: Animalul fioros pe care l-au înfruntat gladiatorii. Experții au descoperit dovezile luptelor abia acum

Șantierul de construcție antic includea mai multe încăperi, care conțineau materiale de construcție și bucăți de ceramică obișnuită, puse deoparte pentru reutilizare în lucrările de restaurare aflate în desfășurare la nivelul zidurilor. Romanii au industrializat betonul, începând din secolul I î.e.n.

„Betonul modern nu are, în general, capacități intrinseci de auto-vindecare, ceea ce devine din ce în ce mai important pe măsură ce căutăm infrastructuri mai durabile, cu întreținere redusă,” a declarat Admir Masic, profesor de inginerie din cadrul MIT, care a condus studiul.

”Deși procesul antic în sine nu e un înlocuitor direct pentru standardele moderne, principiile folosite în trecut pot influența proiectarea cimentului de nouă generație, durabil și cu emisii reduse de carbon,” a continuat expertul.

Cimentul roman a ajutat la succesul imperiului

Betonul i-a ajutat pe romani să ridice structuri precum Colosseumul, temple, băi publice și alte clădiri de mari dimensiuni, apeducte și poduri fără precedent până atunci în istorie.

Pentru că betonul se putea întări sub apă, acesta a fost esențial pentru construirea porturilor și a digurilor de protecție.

„Studierea acestui material m-a făcut să simt cu adevărat că m-am întors în timp și că stăteam alături de muncitori în timp ce își amestecau și turnau betonul,” a declarat Masic.

Pompeii a fost acoperit de cenușă atunci când Muntele Vezuviu a erupt în anul 79 e.n..

Citește și: Detaliul inedit descoperit în orașul roman înghițit de ape. Era considerat echivalentul Monte Carlo în antichitate

Orașul a fost uitat până la redescoperirea sa în anii 1700, când cercetătorii au găsit zeci de corpuri conservate de funinginea și cenușa care acoperiseră străzile, clădirile și oamenii.

Săpăturile arheologice din Pompeii au început în 1748. Deși erupția Vezuviului a distrus complet orașul, depozitele piroclastice au conservat victimele, clădirile și operele de artă.

Cele mai comune parole pentru fiecare generație. Ce combinații trebuie să eviți, indiferent de vârstă...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea cu care fotbalistul preferat al lui Mircea Lucescu a dat lovitura. Cum a ajuns să strângă peste 10 milioane de euro Afacerea cu care fotbalistul preferat al lui Mircea Lucescu a dat lovitura. Cum a ajuns să strângă peste 10 milioane de euro
Observatornews.ro Cât câștigă un îngrijitor de animale la stat, în Botoșani. Primeşte cazare gratuită şi spor de toxicitate Cât câștigă un îngrijitor de animale la stat, în Botoșani. Primeşte cazare gratuită şi spor de toxicitate
Antena 3 Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei
SpyNews O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău brusc O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău brusc

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri au pornit în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri au pornit în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cazul inedit al fetiței cu bucle aurii și ochi albaștri din China. Ce au descoperit specialiștii
Cazul inedit al fetiței cu bucle aurii și ochi albaștri din China. Ce au descoperit specialiștii
A pozat în costum de baie la 69 de ani. Actrița se află în luna de miere alături de soțul cu 14 ani mai tânăr
A pozat în costum de baie la 69 de ani. Actrița se află în luna de miere alături de soțul cu 14 ani mai tânăr Catine.ro
Trucul prin care creierul uman poate depăși AI. Ce abilitate deosebită au oamenii
Trucul prin care creierul uman poate depăși AI. Ce abilitate deosebită au oamenii
Hazar Ergüçlü publică noi fotografii cu partenerul Efe Celik. Cei doi continuă să formeze un cuplu
Hazar Ergüçlü publică noi fotografii cu partenerul Efe Celik. Cei doi continuă să formeze un cuplu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ofițerul SRI îl „jumulea” de bani pe „Regele puilor” de la Crevedia. Judecătorul care l-a condamnat pe fugarul Daniel Dragomir, sancționat disciplinar de CSM și de Înalta Curte
Ofițerul SRI îl „jumulea” de bani pe „Regele puilor” de la Crevedia. Judecătorul care l-a condamnat pe... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță. Ce detaliu a ieșit acum la iveală despre cei doi:
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță.... Elle
Doliu în familia fraților Gavril. Cine este persoana dragă pe care au pierdut-o și ce mesaj a transmis Jean Gavril
Doliu în familia fraților Gavril. Cine este persoana dragă pe care au pierdut-o și ce mesaj a transmis Jean Gavril Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cozonac cu umplutură de ciocolată și nuci. Desertul sărbătorilor cu miros cuceritor
Cozonac cu umplutură de ciocolată și nuci. Desertul sărbătorilor cu miros cuceritor HelloTaste.ro
Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei
Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei Antena3.ro
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii useit
Horoscopul zilei de 17 decembrie 2025. Leii sunt relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 17 decembrie 2025. Leii sunt relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Marea bulibășeală: Nouă programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a
Marea bulibășeală: Nouă programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a Jurnalul
Porțile karmice ale lunii decembrie: ce zodii se vor elibera și care se vor confrunta cu umbrele lor
Porțile karmice ale lunii decembrie: ce zodii se vor elibera și care se vor confrunta cu umbrele lor Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Cât câștigă un îngrijitor de animale la stat, în Botoșani. Primeşte cazare gratuită şi spor de toxicitate
Cât câștigă un îngrijitor de animale la stat, în Botoșani. Primeşte cazare gratuită şi spor de toxicitate Observator
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient MediCOOL
Cele cinci sosuri-mamă pe care trebuie să le cunoști. Ele stau la baza bucătăriei franțuzești
Cele cinci sosuri-mamă pe care trebuie să le cunoști. Ele stau la baza bucătăriei franțuzești HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului UseIT
Rețeta de turtă dulce de la Martha Stewart. Ce ingrediente folosește
Rețeta de turtă dulce de la Martha Stewart. Ce ingrediente folosește Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x