Descoperirea de la Pompeii care confirmă secretul succesului Imperiului Roman. Ce au găsit experții

Descoperirea recentă de la Pompeii confirmă o teorie despre cum Imperiul Roman a avut un succes atât de mare pe o perioadă îndelungată.

Experții au descoperit un detaliu inedit la Pompeii | Shutterstock

În ruinele Pompeii, arheologii au descoperit o dovadă a succesului Imperiului Roman și modului în care și-au construit structurile care rezistă și mii de ani mai târziu.

Echipa de cercetare a găsit un sit de construcții care nu a fost atins de la erupția vulcanului Vezuviu, în anul 79 e.n., scrie Daily Mail.

În acest șantier antic, experții au descoperit ingredientele și metodele folosite de romani pentru a crea cimentul care se poate „vindeca” singur, ce a ajutat la construirea celebrelor structuri romane care se găsesc acum în mai multe țări.

Această tehnologie a permis romanilor să schimbe arhitectura și să construiască clădiri care rezistă mii de ani.

Articolul continuă după reclamă

Descoperirea de la Pompeii care confirmă secretul succesului Imperiului Roman





Experții au fost mult timp nedumeriți de tehnicile și materialele folosite de romani, care au permis unor structuri precum Colosseumul să reziste peste 2.000 de ani.

Descoperirea de la Pompei a arătat că romanii foloseau o tehnică numită „amestecare la cald”. În această tehnică, un material numit var nestins (care e calcar uscat, încălzit anterior) e combinat direct cu apă și cu un amestec de rocă vulcanică și cenușă. Acest proces produce o reacție chimică ce încălzește în mod natural amestecul.

Citește și: Animalul fioros pe care l-au înfruntat gladiatorii. Experții au descoperit dovezile luptelor abia acum

Șantierul de construcție antic includea mai multe încăperi, care conțineau materiale de construcție și bucăți de ceramică obișnuită, puse deoparte pentru reutilizare în lucrările de restaurare aflate în desfășurare la nivelul zidurilor. Romanii au industrializat betonul, începând din secolul I î.e.n.

„Betonul modern nu are, în general, capacități intrinseci de auto-vindecare, ceea ce devine din ce în ce mai important pe măsură ce căutăm infrastructuri mai durabile, cu întreținere redusă,” a declarat Admir Masic, profesor de inginerie din cadrul MIT, care a condus studiul.

”Deși procesul antic în sine nu e un înlocuitor direct pentru standardele moderne, principiile folosite în trecut pot influența proiectarea cimentului de nouă generație, durabil și cu emisii reduse de carbon,” a continuat expertul.

Cimentul roman a ajutat la succesul imperiului

Betonul i-a ajutat pe romani să ridice structuri precum Colosseumul, temple, băi publice și alte clădiri de mari dimensiuni, apeducte și poduri fără precedent până atunci în istorie.

Pentru că betonul se putea întări sub apă, acesta a fost esențial pentru construirea porturilor și a digurilor de protecție.

„Studierea acestui material m-a făcut să simt cu adevărat că m-am întors în timp și că stăteam alături de muncitori în timp ce își amestecau și turnau betonul,” a declarat Masic.

Pompeii a fost acoperit de cenușă atunci când Muntele Vezuviu a erupt în anul 79 e.n..

Citește și: Detaliul inedit descoperit în orașul roman înghițit de ape. Era considerat echivalentul Monte Carlo în antichitate

Orașul a fost uitat până la redescoperirea sa în anii 1700, când cercetătorii au găsit zeci de corpuri conservate de funinginea și cenușa care acoperiseră străzile, clădirile și oamenii.

Săpăturile arheologice din Pompeii au început în 1748. Deși erupția Vezuviului a distrus complet orașul, depozitele piroclastice au conservat victimele, clădirile și operele de artă.