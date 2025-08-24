Antena Căutare
Home News Inedit Detaliul inedit descoperit în orașul roman înghițit de ape. Era considerat echivalentul Monte Carlo în antichitate

Detaliul inedit descoperit în orașul roman înghițit de ape. Era considerat echivalentul Monte Carlo în antichitate

Experții au dezvăluit detaliul inedit descoperit în orașul roman înghițit de ape, care pe vremuri era considerat un fel de Monte Carlo în imperiul faimos.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 24 August 2025, 09:00 | Actualizat Miercuri, 20 August 2025, 16:34
Un oraș roman scufundat a dezvăuit noi secrete | Shutterstock

Arheologii au dezvăluit detaliul inedit descoperit în Baiae, orașul roman înghițit de ape care era una dintre cele mai cunoscute așezări din antichitate.

Potrivit experților, Baiae a fost vizitat de numeroase nume faimoase din imperiul roman, scrie Daily Mail.

Printre acestea se numără Cezar, Nero și chiar și avocatul și politicianul Cicero.

Cel din urmă avea chiar și proprietăți în Baiae.

Articolul continuă după reclamă

Detaliul inedit descoperit în orașul roman înghițit de ape

Arheologii cred că au descoperit o baie care a aparținut cândva politicianului Cicero, detaliul inedit descoperit în Baiae, orașul roman înghițit de ape.

Rămășițele băilor antice au fost găsite sub mare, în orașul scufundat Baiae, pe coasta Golfului Napoli. Scafandrii au descoperit un mozaic ornamentat la 3 metri adâncime, într-o zonă care găzduia odinioară portul Portus Julius.

Aceasta este locația unde sursele antice afirmă că Cicero avea vila sa. Clădirea s-a scufundat în mare undeva în jurul secolului al IV-lea d.Hr.

Citește și: Secretele supraviețuitorilor din Pompeii. De ce s-au întors unii dintre ei după erupția vulcanică istorică

Situat la 240 kilometri sud de capitală, Baiae era odinioară un oraș balnear prosper. Acolo, unii dintre cei mai bogați și mai puternici cetățeni ai Romei veneau să scape de căldura verii și să se bucure de apele bogate în minerale.

„Ipoteza, aflată în prezent în cercetare, este că am fi găsit băile vilei lui Cicero, cunoscute din surse,” a scris pe Facebook Parcul Arheologic al Câmpurilor Flegreene.

Podeaua de mozaic ar fi stat cândva deasupra unui avansat sistem roman de încălzire. Astfel, camera ar fi fost transformată într-o saună sau laconicum. Arheologii au descoperit că rețeaua de tuburi și piloni care pompa aerul fierbinte uniform prin baie era încă intactă după aproape două milenii sub apă, o surpriză în detaliul inedit descoperit în orașul roman înghițit de ape.

Orașul Baiae era considerat un fel de Monte Carlo în antichitate

Fondat în secolul II î.e.n., Baiae era deja o destinație populară pentru vacanțele elitei romane.

Până în secolul I î.e.n., Baiae devenise echivalentul antic al orașului Monte Carlo și era un renumit centru al plăcerii și al viciului. Iulius Cezar, Augustus și Nero veneau în oraș pentru a-și etala averea și a organiza petreceri vaste.

Baiae a ajuns atât de sinonim cu excesul și păcatul încât poetul Sextus Propertius l-a descris drept un „vârtej al luxului” și un „port al viciului”.

Citește și: Orașul subacvatic ascuns care ar putea rescrie Biblia. Ce au găsit experții sub ape

Într-un episod notoriu, împăratul Caligula a ordonat construirea unui pod plutitor de 5 km pentru a putea traversa golful călare pe calul său. Totuși, orașul a început să se scufunde din cauza unui proces numit bradisism vulcanic. Activitatea vulcanică face ca pământul să urce sau să coboare, împingând golful sub nivelul mării.

Până în secolul al IV-lea d.Hr., mare parte din oraș se afla la 4–6 metri sub apă. Ceea ce a lăsat în urmă unul dintre cele mai bine conservate parcuri arheologice ale Italiei.

Începând cu descoperirea sa în anii 1940, arheologii au excavat încet tot mai multe dintre ruinele pierdute ale „Orașului Păcatelor” din Imperiul Roman.

Țara europeană care vrea să înlocuiască guvernul corupt cu AI. Un minister ar putea fi condus complet de tehnologie... Experții au creat o soluție pentru a ucide bacteriile rezistente la antibiotice. Cum au folosit AI pentru descoperire...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Aroganţa” milionarului român care are “cel mai tare restaurant din Dubai”! Ce achiziţie a putut face &#8220;Aroganţa&#8221; milionarului român care are &#8220;cel mai tare restaurant din Dubai&#8221;! Ce achiziţie a putut face
Observatornews.ro Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce să fure" Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce să fure"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Joaquin Phoenix într-un rol unic! Beau Is Afraid, o poveste despre frică, vină și familie. Vezi în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Joaquin Phoenix într-un rol unic! Beau Is Afraid, o poveste despre frică, vină și familie. Vezi în AntenaPLAY
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 25 august 2025. Ce ar trebui să conțină meniul zilnic după concediu
Super Neatza, 25 august 2025. Ce ar trebui să conțină meniul zilnic după concediu Luni, 25.08.2025, 09:25
Super Neatza, 25 august 2025. ANM: Cum se anunță vremea la sfârșit de august Super Neatza, 25 august 2025. ANM: Cum se anunță vremea la sfârșit de august Luni, 25.08.2025, 09:05 Mireasa sezonul 12, 25 august 2025. Diana le-a spus fetelor că Sorin i-ar fi zis că ea e singura lui preferință! Mireasa sezonul 12, 25 august 2025. Diana le-a spus fetelor că Sorin i-ar fi zis că ea e singura lui preferință! Luni, 25.08.2025, 15:49 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 22 august 2025. Divorțul - între realitate și pretexte. Ce cred cuplurile de vedete Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 22 august 2025. Divorțul - între realitate și pretexte. Ce cred cuplurile de vedete Vineri, 22.08.2025, 19:00
Mai multe
Citește și
Experții au creat o soluție pentru a ucide bacteriile rezistente la antibiotice. Cum au folosit AI pentru descoperire
Experții au creat o soluție pentru a ucide bacteriile rezistente la antibiotice. Cum au folosit AI pentru descoperire
Topul miliardarilor în 2025. Cine sunt cele mai bogate vedete
Topul miliardarilor în 2025. Cine sunt cele mai bogate vedete Catine.ro
Țara europeană care vrea să înlocuiască guvernul corupt cu AI. Un minister ar putea fi condus complet de tehnologie
Țara europeană care vrea să înlocuiască guvernul corupt cu AI. Un minister ar putea fi condus complet de tehnologie
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european Libertatea.ro
Topul celor mai mari salarii din companiile de stat înainte de reforma promisă de Bolojan. Un director câștigă 138.000 de lei, austeritate pentru români
Topul celor mai mari salarii din companiile de stat înainte de reforma promisă de Bolojan. Un director... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Fiica lui Răzvan Simion a împlinit 21 de ani. Ce mesaj i-a transmis prezentatorul și ce a dezvăluit despre Ianca: „Să îți păstrezi mereu curiozitatea...”
Fiica lui Răzvan Simion a împlinit 21 de ani. Ce mesaj i-a transmis prezentatorul și ce a dezvăluit despre Ianca:... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură cu zmeură și aluat fraged. Un desert rafinat și aromat
Prăjitură cu zmeură și aluat fraged. Un desert rafinat și aromat HelloTaste.ro
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 25 august 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 august 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an Jurnalul
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi Kudika
Horoscop tarot 25-31 august. Sfaturi pentru fiecare zodie în parte, aşa vor termina cu bine luna
Horoscop tarot 25-31 august. Sfaturi pentru fiecare zodie în parte, aşa vor termina cu bine luna Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Filmul tragediei de pe Lacul Snagov. Angajatul care le-a închiriat ambarcaţiunea a dat alarma
Filmul tragediei de pe Lacul Snagov. Angajatul care le-a închiriat ambarcaţiunea a dat alarma Observator
Ce este TSH și ce înseamnă dacă e crescut sau scăzut
Ce este TSH și ce înseamnă dacă e crescut sau scăzut MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit... ProSport
Emoționanta POVESTE a micului pianist din Constanța care a cucerit America. La 7 ani și-a donat bursa unui copil fără posibilități
Emoționanta POVESTE a micului pianist din Constanța care a cucerit America. La 7 ani și-a donat bursa unui copil... Gandul
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de ani sunt implicați
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de... CanCan
Stimularea auzului la bebeluși. Când începe fătul să audă sunete în burtică
Stimularea auzului la bebeluși. Când începe fătul să audă sunete în burtică DeParinti
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de cai din lume”
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x