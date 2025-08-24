Detaliul inedit descoperit în orașul roman înghițit de ape. Era considerat echivalentul Monte Carlo în antichitate

Experții au dezvăluit detaliul inedit descoperit în orașul roman înghițit de ape, care pe vremuri era considerat un fel de Monte Carlo în imperiul faimos.

Arheologii au dezvăluit detaliul inedit descoperit în Baiae, orașul roman înghițit de ape care era una dintre cele mai cunoscute așezări din antichitate.

Potrivit experților, Baiae a fost vizitat de numeroase nume faimoase din imperiul roman, scrie Daily Mail.

Printre acestea se numără Cezar, Nero și chiar și avocatul și politicianul Cicero.

Cel din urmă avea chiar și proprietăți în Baiae.

Articolul continuă după reclamă

Detaliul inedit descoperit în orașul roman înghițit de ape

Arheologii cred că au descoperit o baie care a aparținut cândva politicianului Cicero, detaliul inedit descoperit în Baiae, orașul roman înghițit de ape.

Rămășițele băilor antice au fost găsite sub mare, în orașul scufundat Baiae, pe coasta Golfului Napoli. Scafandrii au descoperit un mozaic ornamentat la 3 metri adâncime, într-o zonă care găzduia odinioară portul Portus Julius.

Aceasta este locația unde sursele antice afirmă că Cicero avea vila sa. Clădirea s-a scufundat în mare undeva în jurul secolului al IV-lea d.Hr.

Citește și: Secretele supraviețuitorilor din Pompeii. De ce s-au întors unii dintre ei după erupția vulcanică istorică

Situat la 240 kilometri sud de capitală, Baiae era odinioară un oraș balnear prosper. Acolo, unii dintre cei mai bogați și mai puternici cetățeni ai Romei veneau să scape de căldura verii și să se bucure de apele bogate în minerale.

„Ipoteza, aflată în prezent în cercetare, este că am fi găsit băile vilei lui Cicero, cunoscute din surse,” a scris pe Facebook Parcul Arheologic al Câmpurilor Flegreene.

Podeaua de mozaic ar fi stat cândva deasupra unui avansat sistem roman de încălzire. Astfel, camera ar fi fost transformată într-o saună sau laconicum. Arheologii au descoperit că rețeaua de tuburi și piloni care pompa aerul fierbinte uniform prin baie era încă intactă după aproape două milenii sub apă, o surpriză în detaliul inedit descoperit în orașul roman înghițit de ape.

Orașul Baiae era considerat un fel de Monte Carlo în antichitate

Fondat în secolul II î.e.n., Baiae era deja o destinație populară pentru vacanțele elitei romane.

Până în secolul I î.e.n., Baiae devenise echivalentul antic al orașului Monte Carlo și era un renumit centru al plăcerii și al viciului. Iulius Cezar, Augustus și Nero veneau în oraș pentru a-și etala averea și a organiza petreceri vaste.

Baiae a ajuns atât de sinonim cu excesul și păcatul încât poetul Sextus Propertius l-a descris drept un „vârtej al luxului” și un „port al viciului”.

Citește și: Orașul subacvatic ascuns care ar putea rescrie Biblia. Ce au găsit experții sub ape

Într-un episod notoriu, împăratul Caligula a ordonat construirea unui pod plutitor de 5 km pentru a putea traversa golful călare pe calul său. Totuși, orașul a început să se scufunde din cauza unui proces numit bradisism vulcanic. Activitatea vulcanică face ca pământul să urce sau să coboare, împingând golful sub nivelul mării.

Până în secolul al IV-lea d.Hr., mare parte din oraș se afla la 4–6 metri sub apă. Ceea ce a lăsat în urmă unul dintre cele mai bine conservate parcuri arheologice ale Italiei.

Începând cu descoperirea sa în anii 1940, arheologii au excavat încet tot mai multe dintre ruinele pierdute ale „Orașului Păcatelor” din Imperiul Roman.