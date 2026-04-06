Doi soți și-au cumpărat o canapea second hand și s-au speriat când au auzit sunete din interior. Peste ce au dat

Doi soți au decis să își cumpere o canapea second hand, însă au avut parte de o surpriză de proporții atunci când brusc au început să audă sunete bizare, venind din interior.

Nu este vorba despre scenariului vreunui film plin de groază, ci de întâmplarea câgt se poate de reală trăită de un cuplu, la scurt timp după achiziționarea unui obiect de mobilier. Cei doi soți au cumpărat o canapea la mâna a doua și se bucurau de chilipir atunci când sunete neobișnuite au început să se audă brusc din interior. Surpriza a fost uriașă atunci când și-au făcut curaj să vadă ce este în interior. Descoperă în rândurile de mai jos cu ce s-au ales cei doi.

Nu mai este o noutate faptul că tot mai mulți oameni aleg să își achiziționeze mobilă sau alte lucruri second hand utile în casă, în dorința de a economisi bani și de a putea cumpăra cât mai multe cu bugetul deținut. Doi soți au avut, însă, parte de o întâmplare complet neașteptată atunci când au achiziționat o canapea la mâna a doua. Încântați de prețul foarte bun cu care se vindea obiectul respectiv de mobilier, cei doi nu au mai stat pe gânduri, si au bătut palma cu vânzătorul.

Astfel, Samantha Hardin și soțul ei au cumpărat de la colegul de serviciu al bărbatului o canapea. Și, fiindcă vânzătorul voia să scape rapid de ea ca fiindcă nu îi plăcea cum arată, a decis să o vândă la un preț tentant. Cei doi soți au cumopărat-o, fără să bănuiască totuși faptul că vor avea parte de o surpriză de proporții!

La scurt timp după ce au adus canapeaua acasă, Samantha Hardin a observat faptul că toți câinii ei din casă au început să fie extrem de interesați de canapeaua cea nouă. Femeia totuși nu și-a pus alte întrebări, ci a crezut că poate materialul din care e făcut canapeaua emană un miros intrigant pentru patrupede, căci știa că fostul proprietare avea o pisică, au informat cei de la mirror.co.uk.

Apoi, din senin, aceasta a auzit anumite sunete ănfundate, venind parcă din interiorul canapelei. I-a zis soțului său, dar sunetele s-au oprit. Abia după ceva timp acestea au început să se audă din nou, iar Samantha a decis astfel că a venit momentul să investigheze situația. Și-a făcut curaj, a întors canapeaua și a auzit o căzătură în interior. Acesta a fost momentul în care a conștinetizat că înăuntru era pisica fostului proprietar, Cheeto. După numeroase încercări, cei doi soți au scos animalul în siguranță din canapea și l-au returnat stăpânului său.