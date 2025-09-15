Experții NASA au descoperit o nouă insulă care s-a format în ultimii ani. Cum a apărut și unde se află

Cu ajutorul imaginilor obținute prin satelit, experții NASA au descoperit o nouă insulă care s-a format în ultimele decenii.

Apariția unei noi insule e, în mod obișnuit, un proces care necesită mișcarea plăcilor tectonice. E un fenomen care durează sute sau chiar mii de ani. Dar, acum, NASA a identificat o insulă care s-a format în doar câteva decenii.

Insula a fost identificată cu ajutorul imaginilor obținute prin satelit, în Alaska, scrie Daily Mail.

Noua insulă are o arie de 5 kilometri pătrați și a primit denumirea de Prow Knob.



În timp ce insulele se formează de obicei printr-un proces natural de sute sau mii de ani, Prow Knob s-a creat în doar câteva decenii. De vină pentru acest fenomen e încălzirea globală produsă de oameni.

Până acum câteva decenii, insula era complet înconjurată de gheața adâncă a ghețarului Alsek.

Dar NASA a dezvăluit că mica formațiune muntoasă este acum complet înconjurată de apă, fiind izolată de continent.

O imagine realizată de satelitul Landsat 8 în august 2025 arată că muntele nu mai are nicio legătură cu ghețarul Alsek. Potrivit Earth Observatory al NASA, această masă de teren s-a transformat probabil într-o insulă undeva între 13 iulie și 6 august.

NASA spune că de vină este încălzirea rapidă a planetei cauzată de schimbările climatice produse de om.

„De-a lungul câmpiei de coastă din sud-estul Alaska, apa înlocuiește rapid gheața,” a declarat Lindsey Doermann, expertă din cadrul NASA.

La începutul anilor 1900, ghețarul Alsek se întindea cu aproape cinci kilometri mai la vest de insulă. În cele mai vechi observații înregistrate cu ghețarul Alsek, realizate în 1894, ghețarul era descris ca acoperind întreaga zonă care este astăzi Lacul Alsek.

Rapoartele ulterioare, realizate în 1907, descriau ghețarul ca fiind „ancorat de un nunatak”. Adică un afloriment stâncos înconjurat de gheață glaciară curgătoare.

Acest nunatak a ajuns să fie cunoscut sub numele de Prow Knob. Datorită asemănării cu prova unei nave. Prow Knob era înconjurat de o față glaciară de până la 50 de metri înălțime. Acum, însă, experții NASA au descoperit că a devenit o nouă insulă.

Chiar și în anii 1960, când au fost realizate fotografii aeriene ale ghețarului, Prow Knob era încă menționat ca un nunatak cu gheață pe toate laturile.

Încălzirea globală a dus la formarea insulei Prow Knob

Pe măsură ce clima s-a încălzit din cauza creșterii concentrațiilor de gaze cu efect de seră, ghețarul odinioară stabil a început să slăbească.

„Ghețarii din această zonă se subțiază și se retrag. Formează lacuri proglaciare din apa topită, la marginile lor,” a continuat Doermann.

În 1984, NASA a realizat o fotografie a ghețarului folosind satelitul Landsat 5. Imaginea a dezvăluit că marginea vestică a ghețarului fusese deja transformată în țărm de lac.

În deceniile următoare, ghețarul a continuat să se retragă. Ceea ce a expus și mai mult din munte.

Procesul s-a accelerat și mai mult în anii 1990. Atunci, brațul nordic al ghețarului s-a desprins de o mică insulă din mijlocul lacului.

Acest lucru a făcut ghețarul vulnerabil la un proces prin care partea frontală devine instabilă. Și treptat, se desprinde sub formă de aisberguri. Ceea ce accelerează retragerea sa.