Încălzirea globală ar putea crește riscul obezității. Cum ne afectează

Încălzirea globală ar putea crește riscul obezității, avertizează experții, cu efecte semnificative atunci când vine vorba de comportamentul consumatorilor.

Experții avertizează că încălzirea globală ar putea crește riscul obezității. Se pare că temperaturile mai ridicate duc la comportamente care pot afecta greutatea.

Un nou studiu a scos la iveală faptul că atunci când temperaturile cresc, oamenii tind să consume mai multe alimente pline de zahăr, care sunt considerate răcoritoare pe moment, scrie Daily Mail.

Când temperaturile sunt mai ridicate, consumatorii tind să consume mai multe alimente bogate în zahăr.

Printre acestea se numără băuturi răcoritoare și deserturi înghețate.

Articolul continuă după reclamă

Încălzirea globală ar putea crește riscul obezității

Experții avertizează că încălzirea globală ar putea crește riscul obezității pentru că oamenii nu mai tind să bea apă. În schimb, preferă să consume alimente bogate în zaharuri.

Atunci când temperaturile sunt între 12 și 30 de grade Celsius, oamenii în țările vestice tind să consume cu 0.7 grame de zahăr mai mult în fiecare zi cu fiecare grad de temperatură în plus.

Adică oamenii consumă cu aproximativ 2 lingurițe mai mult zahăr pe zi atunci când temperaturile ating 25 de grade Celsius, în comparație cu zilele în care temperaturile sunt de 12 grade Celsius.

Studii precedente au avertizat că schimbarea climei poate avea un impact semnificativ asupra sănătății publice. Dar, până acum, cercetările axate pe impactul asupra dietei nu au fost atât de abundente,

„În primul rând, temperatura mai ridicată afectează metabolismul și duce la o nevoie mai mare de hidratare,” a declarat dr. Pan He, expertă din cadrul Universității Cardiff. „Dacă cineva e obișnuit să consume băuturi răcoritoare pentru a se hidrata, atunci acest lucru poate deveni o problemă.”

„În al doilea rând, unele persoane folosesc alimente înghețate sau băuturi reci pentru a se răcori fizic. Unele dintre aceste produse au zahăr, precum iaurtul înghețat sau înghețată,” susține dr. He.

Studiul, publicat în jurnalul Nature Climate Change, a fost realizat de o echipă internațională de cercetători. Aceștia au colectat date privind achizițiile gospodăriilor americane între 2004 și 2019.

Citește și: O nouă Zonă Albastră a fost identificată. Unde se află regiunea în care oamenii trăiesc neașteptat de mult

Cercetătorii au comparat apoi cantitatea de zahăr din cumpărăturile americanilor cu mai multe condiții meteorologice locale. Inclusiv temperatura, viteza vântului și umiditatea.

Studiul a arătat că există o legătură puternică între temperatura zilnică și cantitatea de zahăr consumată. Totuși, dr. He spune că a fost surprinsă să descopere că această creștere era cea mai accentuată la temperaturi relativ blânde.

„Nici măcar nu ai nevoie de vreme foarte caldă pentru ca oamenii să consume mai mult zahăr,” a declarat experta despre cum încălzirea globală ar putea crește riscul obezității.

Consumul de zahăr crește cu temperatura

Consumul de zahăr crește abrupt odată cu temperatura între 12°C și 30°C, cu o „creștere semnificativă a consumului” la 20°C.

Creșterea era cea mai rapidă între 24°C și 30°C. Dar consumul de zahăr continuă să urce chiar și la temperaturi peste 30°C.

Citește și: Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii

Dacă tendința de încălzire globală continuă, dr. He și coautorii săi prezic că, până în 2095, americanul mediu ar putea consuma cu 2.99 grame mai mult zahăr pe zi.

Acest lucru ar fi valabil într-un scenariu destul de extrem, dar nu imposibil, de încălzire cu 5°C peste media preindustrială.

Totuși, aceste tipare arată că riscurile de obezitate și alte afecțiuni legate de dietă vor deveni probabil mai grave pe măsură ce schimbările climatice continuă să încălzească planeta.