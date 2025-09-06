Gemenele siameze Abby și Brittany, văzute de curând ținând în brațe un bebeluș. Care a fost reacția fanilor lor. "E copilul lor?"

Cazul gemenelor siameze Abby și Brittany Hensel este deja cunoscut de o lume întreagă și mulți s-au bucurat pentru ele atunci când Abby s-a căsătorit.

În ultimele săptămâni, Abby și Brittany au fost fotografiate de două ori în public împreună cu un nou-născut. | Profimedia

Povestea lor este una dintre puținele povești medicale care au captat atât de mult atenția lumii. Gemenele siameze Abby și Brittany Hensel, născute în 1990, în Minnesota, SUA, au devenit faimoase pentru modul unic în care trăiesc, fiind două persoane într-un singur trup.

Astăzi, după mai bine de trei decenii, Abby și Brittany au revinit în atenția publicului, de această dată datorită imaginilor surprinse de paparazzi care au stârnit speculații intense.

Siamezele Abby și Brittany au stârnit controverse

Siamezele au fost surprinse ținând un nou-născut într-un landou pe care l-au așezat apoi în mașina lor. Fanii s-au întrebat imediat dacă micuțul este copilul lor.

Abby și Brittany suferă de o formă rară de gemelitate siameză numită dicefal parapagus, ceea ce înseamnă că împart un singur corp de la talie în jos, dar au două capete, două inimi și două sisteme nervoase separate.

Abby controlează partea dreaptă a corpului, iar Brittany pe cea stângă. Coordonarea lor este fascinantă și chiar i-a uimit pe medicii care au studiat cazul lor. Ele merg, scriu, conduc mașina și chiar predau împreună la școală, fiind profesoare.

Povestea lor a devenit cunoscută încă din copilărie, prin apariția lor în emisiunea lui Oprah Winfrey, iar în 2012 au avut propriul reality show pe TLC numit Abby & Brittany. De atunci le cunoaște o lume întreagă.

În 2021, Abby s-a căsătorit cu Josh Bowling, un veteran al armatei americane și asistent medical. Nunta lor a fost un eveniment discret, fără prea mulți invitați, departe de ochii presei și ai curioșilor.

Tocmai de aceea, abia în 2024 s-a aflat oficial de căsătorie, după ce documentele au devenit publice și câteva imagini de la ceremonie au apărut pe rețelele sociale.

Presa internațională a scris atunci că Josh are o fiică dintr-o relație anterioară, ceea ce înseamnă că Abby și Brittany au deja un rol de mame vitrege în viața copilului lui.

În ultimele săptămâni, Abby și Brittany au stârnit controverse după ce au fost fotografiate de două ori în public împreună cu un nou-născut, mai întâi într-un scaun auto, apoi într-un cărucior, în apropierea școlii unde predau. Imaginile au circulat rapid pe internet și au alimentat întrebarea fanilor: „Este acesta copilul lor?”

Reacția gemenelor a venit printr-un scurt clip pe TikTok. În video apar alături de micuț și folosesc cuvinte precum „blessed” („binecuvântate”), însoțite de hashtaguri ca #sisterhood și #respect. Ele nu au oferit confirmări explicite, dar mesajele transmise au fost suficiente pentru a lăsa loc de interpretări.

Reacțiile la imaginile recente arată însă cât de mare este încă interesul pentru povestea lor. Mulți admiratori le felicită pentru forța și normalitatea cu care își duc viața, dar există și unii care pun întrebări indiscrete despre intimitatea lor și le condamnă pentru unele alegeri.

Povestea gemenelor siameze Abby și Brittany Hensel rămâne una dintre cele mai incredibile mărturii despre adaptare și reziliență, încercând mereu să ducă o viață normală în ciuda condițiilor.

