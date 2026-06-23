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Gemenele siameze care aveau craniile lipite au fost separate cu ajutorul AI. Cum arată acum fetițele de 3 ani

Gemenele siameze care aveau craniile lipite au fost separate cu succes cu ajutorul inteligenței artificiale.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 23 Iunie 2026, 14:29 | Actualizat Marti, 23 Iunie 2026, 14:36
Au existat mai multe cazuri de gemeni uniți în zona capului | Profimedia Images
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Într-o operație inedită, doctorii au folosit și tehnologia AI pentru a separa gemene care erau unite la nivelul capului.

Mercy și Goodness s-au născut în iunie 2023, în statul Ekiti din Nigeria, cu craniile lipite, scrie Yahoo News.

Cele 2 aveau țesut cerebral comun și vase de sânge împărțite, ceea ce a făcut dificilă separarea lor.

La vârsta de 6 luni, au fost trimise către organizația caritabilă britanică Gemini Untwined, specializată în cazurile de gemeni craniopagi.

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Gemenii craniopagi sunt extrem de rari, doar aproximativ 5% dintre gemenii siamezi fiind uniți în zona superioară a capului.

Gemenele siameze care aveau craniile lipite au fost separate cu ajutorul AI

Potrivit Great Ormond Street Hospital din Londra, această afecțiune apare o dată la 2.5 milioane de nașteri. Aproximativ 40% dintre acești copii se nasc fără viață sau mor în timpul nașterii. O treime își pierd viața în primele 24 de ore după naștere.

În 2025, Mercy și Goodness au călătorit în Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, unde au fost supuse mai multor intervenții chirurgicale la SEHA Sheikh Khalifa Medical City. Aceste intervenții chirurgicale s-au desfășurat pe parcursul a 4 luni, potrivit Gemini Untwined.

Peste 60 de profesioniști din domeniul sănătății din Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, Nigeria și Brazilia au participat la procedura de separare.

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Acesta a fost doar al 9-lea caz de separare a gemenilor craniopagi realizat vreodată. Operațiile au presupus peste 40 de ore de intervenții chirurgicale, ultima dintre acestea cu o durată de 12 ore.

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Mercy și Goodness au fost separate la vârsta de 19 luni. Potrivit Gemini Untwined, cele 2 s-au recuperat complet și s-au întors între timp acasă, în Nigeria.

Operația a implicat mai multe tehnici noi și îmbunătățite bazate pe inteligență artificială. Potrivit unui reportaj, gemenele au fost scanate pentru a crea imagini detaliate ale creierelor lor. Acest proces le-a permis chirurgilor să exerseze operația de la distanță într-un mediu de realitate mixtă.

Medicii au utilizat și o abordare denumită „Open Book”. Aceasta folosește gravitația pentru a susține creierul, ceea ce reduce presiunea asupra țesutului cerebral.

În plus, diminuează și riscul de traumatisme ce pot să apară în cazul utilizării uneltelor metalice tradiționale.

Chirurgii au folosit și inteligența artificială pentru reușita medicală

Inteligența artificială a fost folosită și pentru introducerea unor elemente din silicon sub pielea capului într-un stadiu mai timpuriu decât în operațiile anterioare.

Acest lucru a permis pielii să se extindă suficient pentru a acoperi noile cranii ale fetelor, ceea ce a eliminat necesitatea grefelor de piele după intervenție.

„Tehnicile pe care le dezvoltăm în aceste cazuri continuă să evolueze, contribuind la realizarea unor intervenții mai sigure și mai eficiente,” a declarat profesorul Noor ul Owase Jeelani, cofondator al Gravity Untwined și neurochirurgul pediatru principal al operației.

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„În timp, această muncă contribuie nu doar la rezultate mai bune pentru gemenii craniopagi, ci și la progrese mai ample în chirurgia pediatrică,” a continuat expertul.

Profesorul a descris intervenția drept un caz „de referință”, care a fost „planificat și executat cu un nivel de precizie nemaiîntâlnit până acum”.

„Bazându-ne pe experiența acumulată în cele 8 cazuri anterioare și folosind tehnici și strategii inovatoare, am reușit să oferim acestor fete și familiilor lor un nou viitor, în care se pot bucura de copilărie ca surori gemene separate, dar sănătoase și independente,” a declarat expertul.

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