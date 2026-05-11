Guvernul american a declasificat sute de dosare legate de OZN-uri. Ce ar fi ascuns autoritățile până acum

Guvernul american a declasificat sute de dosare despre obiecte neidentificate, ce au fost ținute secrete zeci de ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 11 Mai 2026, 15:45 | Actualizat Luni, 11 Mai 2026, 16:06
Documentele declasificate includ informații din ultimii 80 de ani | Shutterstock
Guvernul de la Washington a declasificat aproape 200 de dosare despre obiecte neidentificate, ce au fost observate de-a lungul anilor.

În aceste documente, sunt incluse relatări din ultimii 80 de ani, scrie Live Science.

În ciuda numeroaselor dosare, niciuna dintre aceste relatări nu ar fi fost considerate dovezi irefutabile despre existența unor forme de viață extraterestră.

În schimb, acestea sunt considerate cazuri care nu au fost rezolvate de către autorități.

Pe data de 8 mai, guvernul american a declasificat sute de dosare legate de OZN-uri. Rapoartele au apărut pe site-ul Departamentului Apărării.

În total, sunt 162 de documente, fotografii și videoclipuri care acoperă rapoarte despre OZN-uri și UAP-uri (fenomene anomale neidentificate, denumirea preferată de guvern pentru astfel de observații în prezent), primele fiind înregistrate încă din 1947.

Rapoartele provin de la agenții din întregul guvern, inclusiv Departamentul Apărării (DOD), FBI și NASA. Materialele NASA includ imagini, fișiere audio și transcrieri ale astronauților din era Apollo care raportau observații anormale în spațiu.

Totuși, majoritatea acestor materiale sunt disponibile de zeci de ani și nu au dus niciodată la răspunsuri convingătoare.

„Materialele arhivate aici sunt cazuri nerezolvate. Ceea ce înseamnă că guvernul nu poate face o determinare definitivă privind natura fenomenelor observate,” au scris reprezentanții DOD pe site-ul agenției. „Acest lucru se poate întâmpla din diverse motive, inclusiv lipsa unor date suficiente.”

Din cauza calității slabe a datelor, rapoartele nu conțin nicio dovadă convingătoare privind existența unei inteligențe extraterestre.

NASA nu a comentat direct noile fișiere declasificate, cu excepția unei declarații de susținere din partea administratorului Jared Isaacman. Dar poziția oficială a agenției spațiale rămâne aceea că UAP-urile sunt reale, dar nu au legătură cu extratereștrii.

„Există date care să susțină ideea că UAP-urile reprezintă dovezi ale unor tehnologii extraterestre? Nu,” scrie pe pagina oficială NASA dedicată UAP-urilor. „Majoritatea observațiilor UAP oferă date foarte limitate, ceea ce face dificilă formularea unor concluzii științifice.”

Într-adevăr, NASA a desfășurat propria investigație independentă privind observațiile UAP în 2022 și 2023. Agenția nu a găsit nicio dovadă de activitate extraterestră. Ceea ce indică din nou calitatea slabă a datelor asociate presupuselor observații.

Astronauții NASA ar fi observat OZN-uri încă din anii 1960

Unele dintre cele mai interesante documente, din perspectivă istorică, sunt fișierele legate de observații OZN raportate de astronauții NASA în anii 1960. Acestea includ o transcriere și o înregistrare audio cu 2 astronauți NASA care raportează un obiect neidentificat pe orbita Pământului în timpul misiunii Gemini VII din 1965.

La doar 4 ore după începutul zborului, pe 5 decembrie 1965, astronauții Frank Borman și Jim Lovell au raportat că au văzut un „bogey” (aceste e un argou militar pentru o aeronavă neidentificată) pe fereastra navei lor spațiale. Borman a descris-o drept „sute de mici particule care treceau pe lângă noi”.

Când centrul de control NASA l-a întrebat pe Borman dacă ar putea fi o bucată din booster-ul de rachetă desprins recent, astronauții au spus că nu. Cei 2 au susținut că puteau vedea booster-ul într-o altă parte a orbitei. Nava Gemini s-a îndepărtat curând de obiect, fără să îl mai vadă vreodată.

Fișierele includ și fotografii și transcrieri din misiunile Apollo 11, Apollo 12 și Apollo 17, în care astronauții descriu diverse lumini neidentificate pe Lună. Aceste cazuri, la fel ca celelalte, rămân nerezolvate din cauza lipsei unor date suficiente.

Fișierele originale sunt disponibile în arhive publice de zeci de ani. Totuși, unele imagini recent publicate din misiunea Apollo 12 arată cadre mărite pentru a evidenția fenomene anormale observate pe Lună.

Potrivit unei investigații DOD din 2022, majoritatea observațiilor UAP pot fi explicate prin păsări, iluzii optice, fotografii de slabă calitate și tehnologii de supraveghere străine.

Multe fișiere UAP rămân clasificate nu din cauza observațiilor în sine, ci din cauza tehnologiei militare importante folosite pentru a le înregistra, potrivit NASA. DOD intenționează să publice documente suplimentare declasificate despre UAP la fiecare câteva săptămâni, în viitorul apropiat.

Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
