NASA a dezvăluit planul pentru o bază lunară. Cât ar costa proiectul spațial

NASA a dezvăluit planul pentru o bază lunară, un nou proiect care ar putea fi finalizat în mai puțin de 1 deceniu.

În ultima lună, NASA a anunțat mai multe schimbări la nivelul Programului Artemis, care plănuia să readucă oamenii pe suprafața Lunii.

Acum, agenția spațială a dezvăluit și ce ar fi putut schimba aceste planuri: un nou proiect pentru construirea unei baze lunare, scrie CNN.

Aceasta e pentru prima dată când NASA a dezvăluit planuri concrete pentru acest proiect.

A fost dezvăluit bugetul, dar și alte proiecte pe care le are în vedere pentru următorul deceniu.

„Baza de pe Lună nu o să apară peste noapte,” a declarat administratorul NASA, Jared Isaacman. „Vom investi aproximativ 20 de miliarde de dolari în următorii 7 ani și o vom construi prin zeci de misiuni.”

Nu se știe exact ce parte din cele 20 de miliarde de dolari ar putea NASA să redirecționeze din alte proiecte sau câtă finanțare nouă ar fi necesară.

Isaacman, care a devenit administratorul NASA în decembrie, a anunțat alte proiecte, cu termene mult mai strânse. Printre acestea se numără un vehicul complet nou pentru Marte, alimentat nuclear, pe care agenția speră să îl lanseze până în 2028.

Calea către finanțarea acestor inovații și implementarea lor e în mare parte neclară și plină de tensiuni. Mulți experți s-au întrebat de unde vine urgența și cum vor fi finanțate aceste proiecte.

De când a preluat funcția, Isaacman a lucrat la implementarea unor schimbări îndrăznețe, de la creșterea numărului de angajați și consolidarea „competențelor de bază” ale NASA până la stabilirea unei noi misiuni premergătoare următoarei aselenizări cu echipaj.

„Dacă ne concentrăm resursele extraordinare ale NASA asupra obiectivelor politicii spațiale naționale, eliminăm obstacolele inutile și valorificăm forța de muncă și puterea industrială a națiunii și partenerilor noștri,” a declarat Isaacman. „Atunci revenirea pe Lună și construirea unei baze vor părea minore comparativ cu ceea ce vom putea realiza în anii următori.”

NASA renunță la alte proiecte importante

Printre anunțuri s-a numărat și decizia ca NASA să suspende planurile de a dezvolta, împreună cu parteneri internaționali, stația spațială lunară Gateway.

Concepută ca un punct de sprijin pentru misiuni lunare și pentru explorări mai îndepărtate, stația ar fi servit drept nod de coordonare pentru transportul de oameni și marfă.

În schimb, NASA va folosi resursele Gateway existente pentru alte scopuri, inclusiv construirea bazei lunare.

Agenția intenționează, de asemenea, să crească semnificativ numărul de misiuni robotice către Lună. Acestea vor funcționa în paralel cu misiunile cu echipaj din Programul Artemis, care urmărește readucerea astronauților pe Lună pentru prima dată după o jumătate de secol.

Prima misiune cu echipaj, Artemis II, e programată să fie lansată cel mai devreme pe 1 aprilie și va survola Luna fără a aseleniza. Obiectivul final este revenirea efectivă pe Lună până la începutul lui 2028.

Isaacman a transmis companiilor private că nu va tolera întârzieri și depășiri de buget, precum cele asociate capsulei Orion și rachetei Space Launch System, dezvoltate de Lockheed Martin și Boeing.

În prezent, Blue Origin (fondată de Jeff Bezos) și SpaceX (condusă de Elon Musk) concurează pentru dezvoltarea bazelor de aselenizare necesare.

Isaacman a avertizat că vor exista „măsuri incomode” dacă firmele nu își respectă angajamentele, sugerând o abordare mai dură decât în trecut.