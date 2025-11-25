Antena Căutare
Iluzie optică! Mama și-a „pierdut" fiica printre frunze! Găsește fetița ascunsă în cel mult 15 secunde. Unde se află

O femeie se plimba cu fiica ei prin natură atunci când a văzut că aceasta s-a camuflat perfect printre frunze. Fotografia făcută de ea s-a transformat într-o iluzie optică virală.

Publicat: Marti, 25 Noiembrie 2025, 11:28 | Actualizat Marti, 25 Noiembrie 2025, 12:15
Privește imaginea de mai jos și descoperă unde e fetița, de fapt

Văzând că vremea este frumoasă și că pomii și-au scuturat frunzele de toamnă, o femeie a decis să iasă la o plimbare cu fiica ei. La un moment dat, copila a „dispărut” printre frunze, camuflându-se perfect printre ele.

Mama a pus imediat mâna pe telefonul mobil și a pozat totul, iar fotografia s-a transformat într-o iluzie optică virală. Privește atent imaginea de mai jos și încearcă să descoperi unde se află copilul, de fapt. Ai la dispoziție 15 secunde, dacă vrei să demonstrezi că ai privire ageră!

Iluzie optică virală! Găsește fetița ascunsă printre frunze în cel mult 15 secunde. Unde se află copilul, de fapt

Psihologii sunt de părere că iluziile optice și testele de inteligență sunt benefice pentru creier, căci pot îmbunătăți atenția și capacitățile cognitive. Dacă vrei să exersezi sau să îți testezi spiritul de observație, atunci cu siguranță îți va plăcea această provocare.

Iluzie optică virală! Găsește căprioara din pădure în cel mult 15 secunde. Unde se află animalul, de fapt

Povestea acestei imagini de mai jos a început atunci când o femeie a decis să iasă la o plimbare cu fiica ei, undeva în natură. Toamna, după ce frunzele uscate cad și formează o pătură foșnitoare pe pământ, copiii adoră să alerge și să se joace cu frunzele.

O mamă și-a dus fetița să se bucure de peisajul autumnal și, la un moment dat, a observat că cea mică a „dispărut”. S-a uitat mai atent și atunci a realizat faptul că fetița ei era camuflată perfect printre frunzele uscate așternute pe pământ.

Nu a mai stat pe gânduri, ci a pus imediat mâna pe telefonul mobil și a fotografiat totul. Ulterior, aceasta a publicat imaginea pe Reddit și aceasta s-a transformat într-o iluzie optică virală.

Nu puțini au fost internauții care au încercat să găsească fetița din imagine. Dacă îți plac provocările, atunci privește atent această imagine și încearcă să descoperi unde s-a ascuns copilul, de fapt. Ține cont de faptul că doar cei cu privire ageră reușesc să găsească răspunsul corect în cel mult 15 secunde.

Analizează poza și încearcă să descoperi unde se află micuța, de fapt. Ține cont de faptul că orice detaliu poate să fie un indiciu foarte bun în găsirea răspunsului corect.

frunze de toamna colorate

Deși poate că inițial totul a părut extrem de simplu, iată totuși că o simplă fotografie realizată de o mamă, în timpul unei plimbări în natura cu fiica ei, s-a transformat într-o adevărată provocare. Nu puțini au fost cei care au încercat să găsească soluția, însă doar cei cu privire ageră au reușit. Dacă nu ai reușit, atunci iată AICI răspunsul. Dacă te uiți atent vei vedea ochiul micuței.

