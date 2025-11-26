Antena Căutare
Iluzie optică virală! Găsește umerașul de pe covor în cel mult 15 secunde. Unde se află obiectul. Nu e deloc ascuns

Un bărbat a scăpat un umeraș pe covor și a realizat cât de greu îi este să îl găsească. A pozat totul și imaginea a devenit o adevărată iluzie optică virală.

Publicat: Miercuri, 26 Noiembrie 2025, 16:49 | Actualizat Miercuri, 26 Noiembrie 2025, 23:55
Privește atent iluzie optică de mai jos și descoperă unde se află umerașul, de fapt | sursa foto: Profimedia

Un bărbat a scăpat un umeraș pe covor și, când a vrut să îl ia, nu mică i-a fost surpriza să constate faptul că nu mai vede obiectul cu pricina. Abia după ceva timp a văzut unde e, dar a realizat că are de-a face cu o iluzie optică. A pozat totul și a publicat imaginea, iar aceasta a devenit virală.

Privește atent iluzia optică de mai jos și încearcă să descoperi, în cel mult 15 secunde, unde află obiectul, de fapt.

Iluzie optică virală! Găsește umerașul de pe covor în cel mult 15 secunde. Unde se află obiectul. Nu e deloc ascuns

Psihologii sunt de părere că iluziile optice și testele de inteligență sunt benefice pentru creier, căci pot îmbunătăți atenția și capacitățile cognitive. Dacă vrei să exersezi sau să îți testezi spiritul de observație, atunci cu siguranță îți va plăcea această provocare.

Un bărbat a scăpat din mână un umeraj din plastic transparent pe covorul deschis la culoare. În zadar s-a aplecat ca să ridice obiectul, fiindcă nu l-a mai putut observa.

Atunci a realizat că are de-a face cu o iluzie optică, fiindcă obiectul s-a „camuflat” perfect cu țesătura covorului. Într-un final, după mai multe încercări, omul a găsit obiectul, dar a decis să facă totuși o fotografie, pe care apoi a publicat-o pe Reddit, provocându-i pe internauți să găseasc obiectul. Așa cum era de așteptat, nu puțini au fost cei care au fost intrigați de provocare și au decis să își încerce norocul. Unii au văzut din prima, unii s-au chinuit ceva mai mult, iar alții nu au reușit deloc.

Dacă vrei să găsești umerașul, atunci iată mai jos o imagine cu obiectul cu pricina, ca să poți căuta mai ușor. Analizează poza și încearcă să descoperi unde se află obiectul , de fapt. Ține cont de faptul că orice detaliu poate să fie un indiciu foarte bun în găsirea răspunsului corect.

poate că inițial totul a părut extrem de simplu, iată totuși că o simplă fotografie realizată în casă, într-o zi cât se poate de obișnuită, s-a transformat într-o adevărată provocare pentru oameni din întreaga lume. Nu puțini au fost cei care au încercat să găsească soluția, însă doar cei cu privire ageră au reușit să se încadreze în cele 15 secunde. Dacă nu ai reușit sau dacă pur și simplu vrei să renunți, atunci iată mai jos soluția pentru această iluzie optică.

imagine cu un umeras transparent
