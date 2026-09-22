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Implantul cerebral mai subțire decât un ac. Dispozitivul inedit care poate rezolva 3 probleme medicale în același timp

Experții au creat implantul cerebral mai subțire decât un ac, ce poate rezolva 3 probleme medicale în același timp.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Marti, 22 Septembrie 2026, 14:54 | Actualizat Marti, 22 Septembrie 2026, 14:57
Implantul inedit poate rezolva 3 probleme medicale în același timp | Shutterstock
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Un nou tip de implant cerebral, mai subțire decât un an, le-ar putea oferi experților o modalitate mai precisă de a studia creierul.

În plus, ar putea contribui, în cele din urmă, la dezvoltarea unor tratamente pentru afecțiuni neurologice precum epilepsia, scrie Science Daily.

Cercetătorii de la DTU, Universitatea din Copenhaga, University College London și alte instituții au dezvoltat un electrod cerebral lung și subțire cât un ac, scrie News Medical.

Dispozitivul e prevăzut cu canale microscopice și cunoscut sub denumirea de microfluidic Axialtrode (mAxialtrode).

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Implantul cerebral mai subțire decât un ac

Implantul cerebral mai subțire decât un ac e conceput pentru a oferi mai multe puncte funcționale de-a lungul implantului. Acest lucru le permite cercetătorilor să înregistreze activitatea neuronală. Dar și să administreze medicamente în locații precise din diferite zone ale creierului.

Momentan, tehnologia e destinată în principal cercetării, scrie SciTech Daily. Experții ar putea să o folosească pentru a studia modul în care semnalele se deplasează prin diferitele straturi ale creierului în timpul unor procese asociate cu epilepsia, memoria și luarea deciziilor.

Pe termen mai lung, cercetătorii spun că mAxialtrode ar putea avea și roluri terapeutice. O posibilitate ar fi utilizarea dispozitivului pentru administrarea medicamentelor în locații precise, în timp ce se aplică simultan stimulare electrică sau luminoasă unor zone selectate ale creierului.

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Cercetătorul Kunyang Sui, care a dezvoltat conceptul mAxialtrode împreună cu profesorul Christos Markos, susține că unul dintre principalele avantaje e faptul că mai multe funcții pot fi integrate într-un singur implant.

Acest lucru le-ar putea permite cercetătorilor să realizeze experimente mai precise. Ceea ce ar reduce în același timp necesitatea utilizării mai multor dispozitive introduse în creier.

„Majoritatea implanturilor cerebrale actuale se bazează pe materiale rigide, precum siliciul. Care pot irita creierul și pot declanșa reacții inflamatorii în țesut. Noul implant diferă prin faptul că e realizat din fibre optice moi, asemănătoare plasticului. Are un vârf cu o formă specială, în unghi, care îl face mai mic și reduce leziunile provocate atunci când e introdus în creier,” susține Kunyang Sui.

Sui avertizează că tehnologia e încă departe de utilizarea de rutină. Ar fi necesare teste ample, dezvoltări suplimentare și aprobări din partea autorităților de reglementare înainte ca aceasta să poată fi utilizată pentru tratarea pacienților.

Dispozitivul inedit ar putea rezolva 3 probleme medicale în același timp

Cercetătorii au testat sistemul nu doar în laborator, ci și in vivo, adică pe șoareci vii. Electrodul a fost implantat în creierul animalelor și conectat la surse de lumină, echipamente de înregistrare și pompe de mici dimensiuni utilizate pentru administrarea lichidelor.

Experimentele au arătat că dispozitivul putea stimula celulele nervoase folosind atât lumină albastră, cât și lumină roșie. În același timp, cercetătorii au reușit să înregistreze activitatea electrică din regiuni cerebrale superficiale și profunde, inclusiv din cortexul cerebral și hipocamp.

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De asemenea, aceștia au putut injecta substanțe diferite la adâncimi distincte, punctele de administrare fiind situate la o distanță de aproape 3 milimetri unul de celălalt.

Toate aceste măsurători și forme de stimulare au fost realizate cu ajutorul unei singure fibre ușoare, pe care șoarecii au putut să o poarte fără semne evidente de disconfort.

Echipa de cercetare lucrează în prezent la obținerea unui brevet pentru această tehnologie. Experții analizează, de asemenea, ce ar fi necesar pentru a începe testarea dispozitivului pe pacienți într-un cadru clinic.

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