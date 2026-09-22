„Micul Einstein” vrea să oprească îmbătrânirea. Geniul de 16 ani a renunțat la fizica cuantică pentru a prelungi viața oamenilor

„Micul Einstein” vrea să oprească îmbătrânirea după ce a obținut un doctorat în fizică cuantică la vârsta de doar 15 ani.

Laurent Simons a primit deja oferte de la giganți tech și miliardari | Profimedia Images

„Micul Einstein al Belgiei” a devenit cunoscut în întreaga lume după ce și-a susținut teza de doctorat la doar 15 ani, la Universitatea din Anvers.

Laurent Simons ar putea fi chiar cea mai tânără persoană din lume care a obținut un doctorat în acest domeniu, deși nu există un clasament oficial care să poată confirma acest lucru, scrie Science Alert.

Simons a avut o evoluție impresionantă încă de la vârsta de 4 ani, când a început școala primară, pe care a absolvit-o la 6 ani.

La 12 ani, Laurent avea deja o diplomă de master în fizică cuantică și studia găurile negre, scrie Times of India.

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„Micul Einstein” vrea să oprească îmbătrânirea

Se spune că Laurent are o memorie fotografică și un IQ de 145. Acesta e un nivel atins de doar aproximativ 0.1% din populație.

Realizările sale impresionante au atras atenția la nivel mondial. Mai multe universități l-au invitat la cursuri, giganți tech i-au oferit joburi și unii dintre cei mai bogați oameni din lume sunt dispuși să-i ofere sume uriașe de bani, fără nicio condiție, scrie Brussel Times.

Însă Simons nu a părut impresionat de oferte și lasă astfel de decizii pe mâna părinților.

„Poate că banii ar putea fi folosiți pentru a construi un laborator,” a declarat Simons. „Sunt încă minor. Părinții mei trebuie să ia aceste decizii.”

La vârsta de 11 ani, după ce și-a pierdut bunicii, Laurent a declarat că și-a propus un obiectiv și mai ambițios decât obținerea unui doctorat. Respectiv prelungirea vieții. Chiar dacă și-a obținut doctoratul în fizică cuantică, Simons vrea acum să combine inteligența artificială cu studierea îmbătrânirii.

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După fizica cuantică, Simons și-a îndreptat atenția către medicină și inteligența artificială. Rapoarte recente arată că a început să lucreze la un al doilea proiect de doctorat în științe medicale, care implică inteligența artificială și cercetarea biomedicală.

Potrivit Times of India, Simons lucrează acum la un doctorat în medicină la Centrul Helmholtz din Munchen, Germania. De asemenea, e interesat de utilizarea științei și inteligenței artificiale pentru a prelungi viața oamenilor.

El a descris moartea drept „un puzzle uriaș, cu multe piese provenite din domenii foarte diferite”.

„Misiunea mea este să ajut la reunirea tuturor acestor piese,” a declarat adolescentul.

Laurent Simons a impresionat cu evoluția sa academică

Deși povestea sa pare incredibilă, au existat și alte persoane care au obținut titlul de doctor la o vârstă chiar mai fragedă decât Simons.

Guinness World Records îl menționează în prezent pe Karl Witte drept cea mai tânără persoană care a obținut un doctorat. Witte a fost un copil-minune din Germania, care și-a primit titlul de doctor în 1814, la vârsta de 13 ani.

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În domeniul fizicii, unul dintre cei mai tineri absolvenți din ultimii ani e Carson Huey-You, care și-a obținut doctoratul anul trecut, la vârsta de 21 de ani.

Pentru Simons, deși evoluța sa academică a uimit la nivel mondial, părinții încearcă să îi ofere o copilărie cât mai normală. Până acum, au refuzat ofertele din partea giganților tech.

„Există 2 Laurent,” a declarat tatăl lui Simons. „Omul de știință și băiatul.”