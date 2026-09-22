Antena Căutare
Home News Inedit Și-a căutat fiul răpit timp de 24 de ani și a străbătut 500.000 de kilometri. Cum s-a încheiat povestea tatălui care nu a renunțat

Și-a căutat fiul răpit timp de 24 de ani și a străbătut 500.000 de kilometri. Cum s-a încheiat povestea tatălui care nu a renunțat

Guo Gangtang este un tată din China al cărui fiu, Guo Xinzhen, a fost răpit în anul 1997, când avea doar doi ani și cinci luni. Copilul se afla în apropierea casei familiei, în provincia Shandong, în estul Chinei, atunci când a fost luat.  

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 22 Septembrie 2026, 09:37 | Actualizat Marti, 22 Septembrie 2026, 11:20
Și-a căutat fiul răpit timp de 24 de ani și a străbătut 500.000 de kilometri. Cum s-a încheiat povestea tatălui care nu a renunțat | Shutterstok
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Povestea este cât se poate de reală, iar răpirea a avut loc în septembrie 1997. Potrivit informațiilor făcute publice, ulterior, de autoritățile chineze, o femeie l-ar fi luat pe copil, apoi s-ar fi întâlnit cu partenerul ei. Băiatul a fost transportat în altă provincie și vândut, potrivit aljazeera.com și washingtonpost.com.

După dispariția copilului, peste 500 de oameni s-au mobilizat inițial pentru a-l căuta, inclusiv în stații de autobuz și gări, însă fără rezultat, notează abc.net.au.

Citește și: Un agent AI de doar 12 zile și-a căutat singur de muncă. Motivul pentru care are nevoie de bani

Tatăl a decis că nu va renunța până nu își va găsi fiul

Articolul continuă după reclamă

Guo Gangtang avea 27 de ani când fiul său a dispărut. După ce primele căutări nu au dus nicăieri, tatăl a decis că nu va renunța și a început ceea ce avea să devină o căutare de aproape un sfert de secol, potrivit aljazeera.com.

A străbătut aproximativ 500.000 de kilometri prin China cu motocicleta, ajungând în majoritatea provinciilor țării. Pe motocicletă purta un steag mare cu fotografia fiului său, iar în călătorii distribuia pliante cu imaginea copilului, conform Reuters.

Căutarea a avut un cost enorm pentru el. Potrivit sursei citate mai sus, Guo și-a consumat economiile și a acumulat datorii importante încercând să își găsească fiul.

În timpul călătoriilor sale, tatăl a trecut și prin momente extrem de dificile. Relatările din presa internațională vorbesc despre nopți petrecute sub poduri, accidente, întâlniri cu tâlhari și perioade în care a ajuns să ceară bani pentru a-și putea continua căutarea, potrivit aljazeera.com și washingtonpost.com.

Tatăl nu s-a limitat doar la căutarea propriului copil

În toți acești ani, Guo s-a implicat în organizații dedicate persoanelor dispărute și a ajutat alte familii să își găsească copiii răpiți. Sursele internaționale vorbesc despre cel puțin șapte familii reunite și cu ajutorul lui, potrivit abc.net.au.

În 2012, Guo a creat și un site dedicat găsirii persoanelor dispărute, „Tianya Xunqin”, care a ajutat, ulterior, alte persoane să își găsească membri ai familiei, potrivit euronews.com.

Povestea lui a devenit atât de cunoscută în China încât a contribuit la inspirarea filmului „Lost and Love”, lansat în 2015, cu celebrul actor din Hong Kong Andy Lau. Personajul interpretat de acesta este inspirat de experiența lui Guo Gangtang, relatează scmp.com și euronews.com.

Marea schimbare a venit în anul 2021. Polițiștii au identificat în provincia Henan un bărbat despre care existau indicii că ar putea fi copilul dispărut al lui Guo. Testele ADN au confirmat legătura de rudenie. Fiul său, Guo Xinzhen, avea atunci 26 de ani și era profesor.

Reîntâlnirea a avut loc după 24 de ani

Pe 11 iulie 2021, după 24 de ani, părinții și fiul lor s-au reîntâlnit. Reuniunea a avut loc în Liaocheng, provincia Shandong, și a fost filmată. Imaginile îi arată pe părinți și pe fiul lor îmbrățișându-se și plângând, conform scmp.com.

După ce și-a găsit fiul, Guo a spus că își dorește să revină cât mai repede la o viață normală, mai notează euronews.com.

Filmul inspirat de povestea bărbatului nu a avut același final fericit ca în viața reală. În „Lost and Love”, personajul principal nu reușește să își găsească fiul. La șase ani după apariția filmului, Guo a reușit să își găsească copilul, potrivit washingtonpost.com.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cazul ireal al femeii de 38 de ani care s-a dat drept o fetiță de 11 ani și a reușit să fie adoptată de o familie. Cum i-a păcălit

O familie de români a spus cum trăiește într-o casă off-grid. Cum se descurcă în locuința ce nu este racordată la curent...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro S-a aflat abia acum! Ziua care l-a transformat pe celebrul milionar în om al străzii care cerea bani pentru o pâine S-a aflat abia acum! Ziua care l-a transformat pe celebrul milionar în om al străzii care cerea bani pentru o pâine
Observatornews.ro Top trei domenii din România cu cele mai mari salarii. Primul loc, medie de 11.750 lei Top trei domenii din România cu cele mai mari salarii. Primul loc, medie de 11.750 lei
Antena 3 STENOGRAME. Călin Georgescu căuta casă de 1.200.000 euro, cu anexă „pentru servitori”, în Toscana: „Financiar avem tot ce ne trebuie” STENOGRAME. Călin Georgescu căuta casă de 1.200.000 euro, cu anexă „pentru servitori”, în Toscana: „Financiar avem tot ce ne trebuie”
SpyNews Fratele Biancăi Iotu de la Insula Iubirii le-a răspuns celor care îi critică sora din cauza diferenței de vârstă: ”Eu iau toate mamele, toate divorțatele” Fratele Biancăi Iotu de la Insula Iubirii le-a răspuns celor care îi critică sora din cauza diferenței de vârstă: ”Eu iau toate mamele, toate divorțatele”
Raluca Bădulescu, Serghei Mizil & Florin Stamin, fără filtru despre noul sezon Asia. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu, Serghei Mizil & Florin Stamin, fără filtru despre noul sezon Asia. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
O familie de români a spus cum trăiește într-o casă off-grid. Cum se descurcă în locuința ce nu este racordată la curent
O familie de români a spus cum trăiește într-o casă off-grid. Cum se descurcă în locuința ce nu este...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Trucurile folosite de bucătari ca să obțină o mâncare perfectă! „Secretele” pe care mulți nu vor să le dezvăluie
Trucurile folosite de bucătari ca să obțină o mâncare perfectă! „Secretele” pe care mulți nu vor să le...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x