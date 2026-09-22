Guo Gangtang este un tată din China al cărui fiu, Guo Xinzhen, a fost răpit în anul 1997, când avea doar doi ani și cinci luni. Copilul se afla în apropierea casei familiei, în provincia Shandong, în estul Chinei, atunci când a fost luat.

Și-a căutat fiul răpit timp de 24 de ani și a străbătut 500.000 de kilometri. Cum s-a încheiat povestea tatălui care nu a renunțat | Shutterstok

Povestea este cât se poate de reală, iar răpirea a avut loc în septembrie 1997. Potrivit informațiilor făcute publice, ulterior, de autoritățile chineze, o femeie l-ar fi luat pe copil, apoi s-ar fi întâlnit cu partenerul ei. Băiatul a fost transportat în altă provincie și vândut, potrivit aljazeera.com și washingtonpost.com.

După dispariția copilului, peste 500 de oameni s-au mobilizat inițial pentru a-l căuta, inclusiv în stații de autobuz și gări, însă fără rezultat, notează abc.net.au.

Citește și: Un agent AI de doar 12 zile și-a căutat singur de muncă. Motivul pentru care are nevoie de bani

Tatăl a decis că nu va renunța până nu își va găsi fiul

Articolul continuă după reclamă

Guo Gangtang avea 27 de ani când fiul său a dispărut. După ce primele căutări nu au dus nicăieri, tatăl a decis că nu va renunța și a început ceea ce avea să devină o căutare de aproape un sfert de secol, potrivit aljazeera.com.

A străbătut aproximativ 500.000 de kilometri prin China cu motocicleta, ajungând în majoritatea provinciilor țării. Pe motocicletă purta un steag mare cu fotografia fiului său, iar în călătorii distribuia pliante cu imaginea copilului, conform Reuters.

Căutarea a avut un cost enorm pentru el. Potrivit sursei citate mai sus, Guo și-a consumat economiile și a acumulat datorii importante încercând să își găsească fiul.

În timpul călătoriilor sale, tatăl a trecut și prin momente extrem de dificile. Relatările din presa internațională vorbesc despre nopți petrecute sub poduri, accidente, întâlniri cu tâlhari și perioade în care a ajuns să ceară bani pentru a-și putea continua căutarea, potrivit aljazeera.com și washingtonpost.com.

Tatăl nu s-a limitat doar la căutarea propriului copil

În toți acești ani, Guo s-a implicat în organizații dedicate persoanelor dispărute și a ajutat alte familii să își găsească copiii răpiți. Sursele internaționale vorbesc despre cel puțin șapte familii reunite și cu ajutorul lui, potrivit abc.net.au.

În 2012, Guo a creat și un site dedicat găsirii persoanelor dispărute, „Tianya Xunqin”, care a ajutat, ulterior, alte persoane să își găsească membri ai familiei, potrivit euronews.com.

Povestea lui a devenit atât de cunoscută în China încât a contribuit la inspirarea filmului „Lost and Love”, lansat în 2015, cu celebrul actor din Hong Kong Andy Lau. Personajul interpretat de acesta este inspirat de experiența lui Guo Gangtang, relatează scmp.com și euronews.com.

Marea schimbare a venit în anul 2021. Polițiștii au identificat în provincia Henan un bărbat despre care existau indicii că ar putea fi copilul dispărut al lui Guo. Testele ADN au confirmat legătura de rudenie. Fiul său, Guo Xinzhen, avea atunci 26 de ani și era profesor.

Reîntâlnirea a avut loc după 24 de ani

Pe 11 iulie 2021, după 24 de ani, părinții și fiul lor s-au reîntâlnit. Reuniunea a avut loc în Liaocheng, provincia Shandong, și a fost filmată. Imaginile îi arată pe părinți și pe fiul lor îmbrățișându-se și plângând, conform scmp.com.

După ce și-a găsit fiul, Guo a spus că își dorește să revină cât mai repede la o viață normală, mai notează euronews.com.

Filmul inspirat de povestea bărbatului nu a avut același final fericit ca în viața reală. În „Lost and Love”, personajul principal nu reușește să își găsească fiul. La șase ani după apariția filmului, Guo a reușit să își găsească copilul, potrivit washingtonpost.com.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cazul ireal al femeii de 38 de ani care s-a dat drept o fetiță de 11 ani și a reușit să fie adoptată de o familie. Cum i-a păcălit