Mirumi este noul rival Labubu. Cu ce se deosebește jucăria care a devenit virală și a detronat Labubu

Păpușile Labubu, care au creat o isterie la nivel mondial, se pare că nu mai sunt acum la modă.

Privirea inocentă a păpușii a impresionat milioane de femei care nu mai consideră acum că Labubu este jucăria de top. | Profimedia

Păpușile Labubu au fost recent detronate de o altă jucărie inovativă folosită acum de influenceri la accesoriu pentru genți.

Dacă Labubu erau considerate jucăriile cool, perfecte pentru a decora genți de mii de euro, acum acestea au fost înlocuite de Mirumi.

Ce este Mirumi, jucăria care a detronat Labubu

Mirumi este un mini robot care își întoarce capul și se poartă ca un copil inocent, având o expresie extrem de adorabilă.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cum îți dai seama dacă o păpușă Labubu este originală sau fake. Detaliile la care trebuie neapărat să te uiți

Privirea inocentă a păpușii a impresionat milioane de femei care nu mai consideră acum că Labubu este jucăria de top. Mirumi, care își întoarce capul pentru a observa parcă lumea din jurul său, este un accesoriu extrem de adorabil care merge perfect fie la geanta de mână, fie la rucsac.

Nu este folosit doar de copii, contrar așteptărilor. Jucăria costisitoare este mai ales cumpărată de influencerițe și, recent, și de influenceri bărbați pentru că nu este doar un accesoriu feminin.

Robotul Mirumi reacționează la sunete și atingere și își întoarce capul, stârnind reacții adorabile în jur.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cei care au lansat această jucărie au spus că au creat-o pentru a reacționa atunci când e mângâiată pe cap. Roboțelul pufos, care vine în diferite culori, face deja senzație în Japonia și de-acolo în întreaga lume. Jucăria se atașează strâns pe mânerul genților sau ghiozdanelor și își întoarce capul ori de câte ori aude un zgomot, o voce sau atunci când este mângâiat.

Mirumi a fost creat de Yukai Engineering, o firmă din Japonia, care comercializează acum aceste jucării în întreaga lume. Jucăria adorabilă și inteligentă este prevăzută cu un senzor de atingere pe cap și senzori auditivi pe corp.

Citește și: Fiica lui Kylie Jenner face valuri pe internet cu noua ei colecție Labubu. Milionara nu se uită la bani când vine vorba de jucării

Acest mini robot este prevăzut cu un algoritm prin care răspunsurile sale la stimulii externi apar aleatoriu, oferindu-i caracteristici care îl fac să pară viu și, astfel, să stabilească o conexiune emoțională cu deținătorul său.

Bateria lui Mirumi se poate încărca printr-un cablu de tip C, iar atunci când bateria e aproape de epuizare, jucăria își mișcă mai mult capul. Atunci când este complet încărcat, Mirumi își ridică capul și atunci știi că e pregătit să fie din nou pus la geantă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Prețul unei astfel de jucării variază de la 135 de dolari la 143 de dolari, fiind mai accesibil decât un Labubu. Dacă alegi să cumperi un set de două Mirumi, reușești să primești o reducere, iar prețul pentru un astfel de set este între 240 de dolari și 270 de dolari.

Jucăria a fost lansată la finalul lunii decembrie 2025, iar livrările în întreaga lumea vor începe în aprilie 2026.

Citește și: Păpușile Labubu, risc uriaș pentru sănătatea și viața copiilor! De ce sunt periculoase pentru cei mici