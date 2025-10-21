Specialiștii trag un semnal de alarmă pentru părinți și copii, după ce s-a aflat faptul că păpușile Labubu sunt un adevărat pericol pentru cei mici.

Recent, specialiștii au lansat un nou avertisment în ceea ce privește pericolul reprezentat de păpușile Labubu. Se pare că anumite produse reprezintă un risc uriaș pentru sănătatea și chiar viața copiilor. Descoperă în rândurile de mai jos despre ce este vorba.

Păpușile Labubu, risc uriaș pentru sănătatea și viața copiilor! De ce sunt periculoase pentru cei mici

Într-o perioadă în care tot mai multe persoane aleg să își cumpere un Labubu pentru sine sau pentru copilul lor, specialiștii au tras un semnal de alarmă pentru părinți și au dezvăluit și explicat de ce păpușile Labubu reprezintă un risc uriaș pentru sănătatea și viața copiilor!

Astfel, Agenția pentru Siguranța Alimentară și a Sănătății (AGES) din Austria a avertizat recent faptul că unul dintre produsele din colecție (numit Fall in Wild Labubu, un breloc în miniatură) poate pune în pericol viața copiilor. Mai exact, lanțul care ține figurina se poate desprinde ușor, eliberând bile și piese mici ce pot fi înghițite accidental și pot cauza o adevărată tragedie, mai ales în rândul copiilor mici. Autoritățile au transmis o alertă oficială de siguranță și au cerut ca adulții să nu mai cumpere sau să folosească respectivul produs, au informat cei de la ziarulromanesc.at.

Nu este singurul avertisment de acest tip în ceea ce privește păpușile Labubu.

De curând, o autoritate din Marea Britanie (Trading Standards) care se ocupă cu aplicarea legislației privind protecția consumatorilor a transmis un semnal de alarmă în urmă cu ceva timp în ceea ce privește păpușile Labubu contrafăcute. Potrivit specialiștilor, aceste produse reprezintă un adevărat pericol pentru sănătate și pot chiar să pună viața în pericol. Reprezentanții Consiliului pentru Standarde Comerciale din cadrul North East Lincolnshire (Marea Britanie) au îndemnat părinții să fie atenți la imitațiile apărute peste tot și care atrag mai ales datorită prețului mai mic față de produsele originale. Păpușile contrafăcute sunt realizate de materiale necalitative și care se pot desprinde ușor și pot fi înghițite, provocând astfel sufocarea și decesul. De asemenea, s-a constatat că o serie de produse confiscate contrafăcute prezentau cusături vizibile de calitate slabă, motiv pentru care mâinile sau picioarele se desprindeau ușor.

Ce sunt păpușile Labubu și de ce sunt atât de populare

Personajul Labubu nu a apărut recent. Acesta a fost parte a unei serii de povești ilustrate numită The Monsters, creată de Kasing Lung, acesta fiind influențat de mitologia nordică și folclorul European. Labubu a apărut în 2015. Inițial, figurinele Labubu au fost produse în ediție limitată de compania How2Work între 2015 și 2019. Abia în 2019, Pop Mart, un retailer chinez din Beijing, a colaborat cu Kasing Lung pentru a lansa Labubu pe scară largă prin sistemul blind‑box (cutii-surpriză în care cumpărătorii nu știu ce variantă primesc), ceea ce a transformat jucăria într-un fenomen global.

Popularitatea a explodat în 2024, când artista k‑pop Lisa din trupa BLACKPINK a fost surprinsă purtând o figură Labubu pe o geantă, declanșând o adevărată isterie online. Ulterior, celebrități precum Rihanna, Dua Lipa și Kim Kardashian au contribuit la viralizarea trendului.