Antena Căutare
Home News Inedit Păpușile Labubu, risc uriaș pentru sănătatea și viața copiilor! De ce sunt periculoase pentru cei mici

Păpușile Labubu, risc uriaș pentru sănătatea și viața copiilor! De ce sunt periculoase pentru cei mici

Specialiștii trag un semnal de alarmă pentru părinți și copii, după ce s-a aflat faptul că păpușile Labubu sunt un adevărat pericol pentru cei mici.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 21 Octombrie 2025, 16:28 | Actualizat Miercuri, 22 Octombrie 2025, 00:29
Galerie
Descoperă cât de periculoase pot fi păpușile Labubu | sursa foto: Profimedia

Recent, specialiștii au lansat un nou avertisment în ceea ce privește pericolul reprezentat de păpușile Labubu. Se pare că anumite produse reprezintă un risc uriaș pentru sănătatea și chiar viața copiilor. Descoperă în rândurile de mai jos despre ce este vorba.

Păpușile Labubu, risc uriaș pentru sănătatea și viața copiilor! De ce sunt periculoase pentru cei mici

Într-o perioadă în care tot mai multe persoane aleg să își cumpere un Labubu pentru sine sau pentru copilul lor, specialiștii au tras un semnal de alarmă pentru părinți și au dezvăluit și explicat de ce păpușile Labubu reprezintă un risc uriaș pentru sănătatea și viața copiilor!

Astfel, Agenția pentru Siguranța Alimentară și a Sănătății (AGES) din Austria a avertizat recent faptul că unul dintre produsele din colecție (numit Fall in Wild Labubu, un breloc în miniatură) poate pune în pericol viața copiilor. Mai exact, lanțul care ține figurina se poate desprinde ușor, eliberând bile și piese mici ce pot fi înghițite accidental și pot cauza o adevărată tragedie, mai ales în rândul copiilor mici. Autoritățile au transmis o alertă oficială de siguranță și au cerut ca adulții să nu mai cumpere sau să folosească respectivul produs, au informat cei de la ziarulromanesc.at.

Articolul continuă după reclamă

Nu este singurul avertisment de acest tip în ceea ce privește păpușile Labubu.

Citește și: Cum îți dai seama dacă o păpușă Labubu este originală sau fake. Detaliile la care trebuie neapărat să te uiți

De curând, o autoritate din Marea Britanie (Trading Standards) care se ocupă cu aplicarea legislației privind protecția consumatorilor a transmis un semnal de alarmă în urmă cu ceva timp în ceea ce privește păpușile Labubu contrafăcute. Potrivit specialiștilor, aceste produse reprezintă un adevărat pericol pentru sănătate și pot chiar să pună viața în pericol. Reprezentanții Consiliului pentru Standarde Comerciale din cadrul North East Lincolnshire (Marea Britanie) au îndemnat părinții să fie atenți la imitațiile apărute peste tot și care atrag mai ales datorită prețului mai mic față de produsele originale. Păpușile contrafăcute sunt realizate de materiale necalitative și care se pot desprinde ușor și pot fi înghițite, provocând astfel sufocarea și decesul. De asemenea, s-a constatat că o serie de produse confiscate contrafăcute prezentau cusături vizibile de calitate slabă, motiv pentru care mâinile sau picioarele se desprindeau ușor.

Ce sunt păpușile Labubu și de ce sunt atât de populare

Personajul Labubu nu a apărut recent. Acesta a fost parte a unei serii de povești ilustrate numită The Monsters, creată de Kasing Lung, acesta fiind influențat de mitologia nordică și folclorul European. Labubu a apărut în 2015. Inițial, figurinele Labubu au fost produse în ediție limitată de compania How2Work între 2015 și 2019. Abia în 2019, Pop Mart, un retailer chinez din Beijing, a colaborat cu Kasing Lung pentru a lansa Labubu pe scară largă prin sistemul blind‑box (cutii-surpriză în care cumpărătorii nu știu ce variantă primesc), ceea ce a transformat jucăria într-un fenomen global.

colaj foto cu păpuși labubu

Popularitatea a explodat în 2024, când artista k‑pop Lisa din trupa BLACKPINK a fost surprinsă purtând o figură Labubu pe o geantă, declanșând o adevărată isterie online. Ulterior, celebrități precum Rihanna, Dua Lipa și Kim Kardashian au contribuit la viralizarea trendului.

Inelul smart care poate înlocui mouse-ul. Cum controlează un computer... Oaia cu lână roz de la Botoșani. Cum au reușit cercetătorii români să pregătească o premieră mondială în zootehnie...
Înapoi la Homepage
AS.ro Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă” Celebrul milionar s-a căsătorit cu &#8220;cea mai frumoasă femeie de pe planetă&#8221;
Observatornews.ro Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialişti Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialişti
O vedetă OnlyFans care câştigă 13 milioane de dolari pe an şi-a luat prin surprindere fanii. Ce fotografii a postat O vedetă OnlyFans care câştigă 13 milioane de dolari pe an şi-a luat prin surprindere fanii. Ce fotografii a postat

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Oaia cu lână roz de la Botoșani. Cum au reușit cercetătorii români să pregătească o premieră mondială în zootehnie
Oaia cu lână roz de la Botoșani. Cum au reușit cercetătorii români să pregătească o premieră mondială în...
Zodii norocoase în ziua de 22 octombrie 2025. Trei nativi care vor avea parte de reușite
Zodii norocoase în ziua de 22 octombrie 2025. Trei nativi care vor avea parte de reușite Catine.ro
Inelul smart care poate înlocui mouse-ul. Cum controlează un computer
Inelul smart care poate înlocui mouse-ul. Cum controlează un computer
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
De ce și-a îndepărtat Sorin Grindeanu adversarii: „Absența contracandidaților reflectă un instinct de coeziune tipic marilor partide în perioade de criză”
De ce și-a îndepărtat Sorin Grindeanu adversarii: „Absența contracandidaților reflectă un instinct... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cornulețe cu gem după rețeta bunicii. Ce să adaugi neapărat ca să iasă fragede
Cornulețe cu gem după rețeta bunicii. Ce să adaugi neapărat ca să iasă fragede HelloTaste.ro
Un bărbat și-a înscenat moartea ca să vadă câți oameni vin la înmormântare. La crematoriu le-a provocat un șoc celor prezenți
Un bărbat și-a înscenat moartea ca să vadă câți oameni vin la înmormântare. La crematoriu le-a provocat un... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 22 octombrie 2025. Leii iau o decizie grea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 22 octombrie 2025. Leii iau o decizie grea. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Blestemul președinților: la nouă luni de la alegeri se naște o tragedie. Explozia din Rahova, ultima dintr-un șir sinistru
Blestemul președinților: la nouă luni de la alegeri se naște o tragedie. Explozia din Rahova, ultima dintr-un... Jurnalul
Oamenii care te iubesc nu te salvează. Te văd
Oamenii care te iubesc nu te salvează. Te văd Kudika
Noua formulă de calcul a vechimii pentru pensie. Cum se vor calcula lunile și anii de muncă începând cu 2026
Noua formulă de calcul a vechimii pentru pensie. Cum se vor calcula lunile și anii de muncă începând cu 2026 Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie de mireasă. Mesajul prevestitor
Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie de mireasă. Mesajul prevestitor Observator
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele MediCOOL
Lasagna cu dovleac și spanac. Un preparat reconfortant, colorat și echilibrat
Lasagna cu dovleac și spanac. Un preparat reconfortant, colorat și echilibrat HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cine e românca MILIONARĂ, vecină cu avocata decedată în explozia din Rahova. Avea o adevărată „fabrică de bani” care funcționa la etajul 5
Cine e românca MILIONARĂ, vecină cu avocata decedată în explozia din Rahova. Avea o adevărată „fabrică de... Gandul
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă... CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Charli XCX a explicat de ce a renunțat la Botox. Artista a vorbit și despre operațiile estetice la care s-ar supune
Charli XCX a explicat de ce a renunțat la Botox. Artista a vorbit și despre operațiile estetice la care s-ar supune ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
La ce temperatură se ține carnea de vită la cuptor. Trucuri pentru o friptură suculentă și aromată
La ce temperatură se ține carnea de vită la cuptor. Trucuri pentru o friptură suculentă și aromată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x