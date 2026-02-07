Antena Căutare
Home News Inedit Motivul pentru care Papa nu poate fi donator de organe, deși Biserica încurajează acest gest. Ce spune tradiția

Motivul pentru care Papa nu poate fi donator de organe, deși Biserica încurajează acest gest. Ce spune tradiția

Cu toate că Biserica Catolică susține că donarea de organe reprezintă un act de caritate, Papa nu poate fi în realitate un donator din motive tradiționale legate de statutul său special.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 07 Februarie 2026, 14:15 | Actualizat Vineri, 06 Februarie 2026, 13:13
Galerie
Motivul pentru care Papa nu poate fi donator de organe, deși Biserica încurajează acest gest. Ce spune tradiția | Profimedia

Nu multă lume știe că Papa Benedict XVI avea un card de donator de organe încă din 1970, pe vremea când era un simplu teolog. În 2005, după ce a fost ales papă, acel card a devenit automat invalid. Și nu pentru că Papa Benedict al XVI-lea și-ar fi schimbat opinia, ci pentru că, odată ajuns Suveran Pontif, corpul său nu mai aparținea exclusiv persoanei sale, ci întregii Biserici Catolice, potrivit Cancan.

Citește și: Este româncă și a vorbit cu Papa la telefon: „Am fost recunoscători și emoționați”

Ce spune Biserica Catolică despre donarea de organe

Biserica Catolică nu doar că nu interzice donarea de organe, ci consideră că este un act de caritate și iubire față de aproape, cu condiția să fie respectată demnitatea umană și regulile etice.

Articolul continuă după reclamă

De exemplu, Papa Ioan Paul II a numit donarea de organe „un act autentic de iubire”, iar Papa Francis a vorbit despre ea ca despre un gest de solidaritate profund uman, potrivit sursei citate mai sus.

În cazul unui papă, însă, dificultatea donării de organe apare în momentul morții, când trupul său capătă o semnificație care depășește individul. El devine un simbol al continuității Bisericii și un potențial obiect de venerare, dacă într-o zi ar fi declarat sfânt.

În tradiția catolică, este extrem de importantă integritatea corpului papei. Dacă ar deveni sfânt, orice parte din trupul său ar putea fi considerată relicvă, un simbol al legăturii dintre trup, suflet și sfințenie. Din acest motiv, ideea de a preleva organe, oricât de nobilă ar fi ea, intră în conflict direct cu această tradiție veche de secole.

Ce se întâmplă atunci când un papă moare

Decesul unui papă este gestionat după reguli extrem de stricte. După ce moartea este constatată oficial, trupul intră imediat sub autoritatea Vaticanului. Urmează perioada de omagiu public, iar înmormântarea respectă ritualuri precise. Nu se fac intervenții medicale, nu se îndepărtează organe și nici nu există acel interval critic necesar donării, care presupune condiții medicale speciale și acțiune rapidă, potrivit Cancan.

Biserica Catolică susține donarea de organe, iar papa poate fi de acord cu ea. Însă, papa, ca instituție și simbol universal, nu poate deveni donator. Acest aspect este controlat de tradiția, protocolul și felul în care Vaticanul înțelege rolul trupului Suveranului Pontif dincolo de viață.

+9
Mai multe fotografii

Citește și: Un preot DJ a mixat pe o scenă din Cluj. Ce mesaje transmite și cum l-a cucerit pe fostul Suveran Pontif

Prima rețea de socializare pentru boții AI. Cum funcționează Moltbook și de ce îngrijorează experții deja...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea uriaşă la care renunţă patronii Dedeman, fraţii Pavăl! Motivul invocat de miliardarii români Afacerea uriaşă la care renunţă patronii Dedeman, fraţii Pavăl! Motivul invocat de miliardarii români
Observatornews.ro Cum vine statul în ajutorul fermierilor afectați de îngheț. Pomicultor: "Recolta a fost compromisă total" Cum vine statul în ajutorul fermierilor afectați de îngheț. Pomicultor: "Recolta a fost compromisă total"
Antena 3 VIDEO. JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice. Reacția lui Trump: ”E surprinzător, pentru că oamenii îl apreciază” VIDEO. JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice. Reacția lui Trump: ”E surprinzător, pentru că oamenii îl apreciază”
SpyNews Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Nu rata episodul nou După Survivor, disponibil acum!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Nu rata episodul nou După Survivor, disponibil acum!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Prima rețea de socializare pentru boții AI. Cum funcționează Moltbook și de ce îngrijorează experții deja
Prima rețea de socializare pentru boții AI. Cum funcționează Moltbook și de ce îngrijorează experții deja
Cafea sau sucul carbogazos. Ce alegere îți dă energie dimineața
Cafea sau sucul carbogazos. Ce alegere îți dă energie dimineața Catine.ro
Simbolurile misterioase care ar dezvălui existența unei civilizații pierdute. Au fost descoperite în întreaga lume
Simbolurile misterioase care ar dezvălui existența unei civilizații pierdute. Au fost descoperite în întreaga lume
Fiul artistei Paulina Rubio ar putea fi trimis într-un internat. Care este motivul
Fiul artistei Paulina Rubio ar putea fi trimis într-un internat. Care este motivul Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar... Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
„Despărțirea de...” Decizia neașteptată luată de Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean. Ce a anunțat actrița, care așteaptă al cincilea copil
„Despărțirea de...” Decizia neașteptată luată de Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean. Ce a... Elle
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cartofi dulci copți, umpluți cu brânză feta și ceapă verde
Cartofi dulci copți, umpluți cu brânză feta și ceapă verde HelloTaste.ro
Primul scandal la JO 2026. O patinatoare olandeză a stârnit revoltă pentru că s-a dus la Milano cu avionul privat, nu cu echipa
Primul scandal la JO 2026. O patinatoare olandeză a stârnit revoltă pentru că s-a dus la Milano cu avionul... Antena3.ro
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja useit
Mircea Lucescu, transportat în străinătate! Medicii români au luat decizia
Mircea Lucescu, transportat în străinătate! Medicii români au luat decizia BZI
Bulgarii iar „ne-au luat fața”! Participă în locul României la cel mai important târg de turism din țara noastră
Bulgarii iar „ne-au luat fața”! Participă în locul României la cel mai important târg de turism din țara... Jurnalul
Mira și Andrei Bănuță, o nouă relație? Artistul a recunoscut totul: Există o chimie între noi...
Mira și Andrei Bănuță, o nouă relație? Artistul a recunoscut totul: Există o chimie între noi... Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Un șofer și-a plătit amenda cu monede, ca răzbunare. Funcționarii au închis ghișeul și s-au pus pe numărat
Un șofer și-a plătit amenda cu monede, ca răzbunare. Funcționarii au închis ghișeul și s-au pus pe numărat Observator
Uleiul de floarea-soarelui: beneficii, proprietăți și efecte adverse
Uleiul de floarea-soarelui: beneficii, proprietăți și efecte adverse MediCOOL
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De cat timp pentru joaca au nevoie copiii și ce rol are joaca în dezvoltarea copiilor
De cat timp pentru joaca au nevoie copiii și ce rol are joaca în dezvoltarea copiilor DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Gem de portocale. Rețeta unui gem cu aromă intensă și gust echilibrat
Gem de portocale. Rețeta unui gem cu aromă intensă și gust echilibrat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x