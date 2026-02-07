Motivul pentru care Papa nu poate fi donator de organe, deși Biserica încurajează acest gest. Ce spune tradiția

Cu toate că Biserica Catolică susține că donarea de organe reprezintă un act de caritate, Papa nu poate fi în realitate un donator din motive tradiționale legate de statutul său special.

Nu multă lume știe că Papa Benedict XVI avea un card de donator de organe încă din 1970, pe vremea când era un simplu teolog. În 2005, după ce a fost ales papă, acel card a devenit automat invalid. Și nu pentru că Papa Benedict al XVI-lea și-ar fi schimbat opinia, ci pentru că, odată ajuns Suveran Pontif, corpul său nu mai aparținea exclusiv persoanei sale, ci întregii Biserici Catolice, potrivit Cancan.

Ce spune Biserica Catolică despre donarea de organe

Biserica Catolică nu doar că nu interzice donarea de organe, ci consideră că este un act de caritate și iubire față de aproape, cu condiția să fie respectată demnitatea umană și regulile etice.

De exemplu, Papa Ioan Paul II a numit donarea de organe „un act autentic de iubire”, iar Papa Francis a vorbit despre ea ca despre un gest de solidaritate profund uman, potrivit sursei citate mai sus.

În cazul unui papă, însă, dificultatea donării de organe apare în momentul morții, când trupul său capătă o semnificație care depășește individul. El devine un simbol al continuității Bisericii și un potențial obiect de venerare, dacă într-o zi ar fi declarat sfânt.

În tradiția catolică, este extrem de importantă integritatea corpului papei. Dacă ar deveni sfânt, orice parte din trupul său ar putea fi considerată relicvă, un simbol al legăturii dintre trup, suflet și sfințenie. Din acest motiv, ideea de a preleva organe, oricât de nobilă ar fi ea, intră în conflict direct cu această tradiție veche de secole.

Ce se întâmplă atunci când un papă moare

Decesul unui papă este gestionat după reguli extrem de stricte. După ce moartea este constatată oficial, trupul intră imediat sub autoritatea Vaticanului. Urmează perioada de omagiu public, iar înmormântarea respectă ritualuri precise. Nu se fac intervenții medicale, nu se îndepărtează organe și nici nu există acel interval critic necesar donării, care presupune condiții medicale speciale și acțiune rapidă, potrivit Cancan.

Biserica Catolică susține donarea de organe, iar papa poate fi de acord cu ea. Însă, papa, ca instituție și simbol universal, nu poate deveni donator. Acest aspect este controlat de tradiția, protocolul și felul în care Vaticanul înțelege rolul trupului Suveranului Pontif dincolo de viață.

