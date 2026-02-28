Antena Căutare
O pasăre dintr-o specie protejată a fost salvată în București. Cum ar fi ajuns în curtea unei instituții din Capitală

O pasăre dintr-o specie protejată a fost salvată de polițiști de pe șoseaua Olteniței din București, după ce a fost găsită în curtea unei instituții.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 28 Februarie 2026, 09:00 | Actualizat Miercuri, 25 Februarie 2026, 14:27
O pasăre a avut nevoie de ajutorul autorităților din București | Shutterstock

Vremea rece din ultima perioadă a dus la o situație inedită, atunci când o pasăre dintr-o specie protejată a avut nevoie de ajutorul autorităților din București.

Un Corcodel Mare a fost găsit în curtea unei instituții de pe șoseaua Olteniței și a fost nevoie de intervenția polițiștilor pentru a fi salvat, scrie Mediafax.

Primăria Municipiului București a publicat imagini cu vizitatorul neașteptat și mai multe detalii despre starea sa.

Potrivit mesajului, pasărea ar fi zburat din Delta Văcărești, aflată în apropiere, și va fi eliberată înapoi în natură.

O pasăre dintr-o specie protejată a fost salvată în București

„O misiune de suflet! Astăzi, am salvat o pasăre protejată, un Corcodel Mare,” scrie în mesajul publicat pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului București.

Potrivit mesajului, se pare că pasărea provine din Delta Văcărești, aflată în apropiere față de locul în care a fost găsită, dar a avut dificultăți din cauza vremii.

„A căzut în curtea unei instituţii de pe Şoseaua Olteniţei, din cauza epuizării sau a condiţiilor meteo. Cel mai probabil a zburat din Delta Văcărești aflată în apropiere!” continuă mesajul. „Odată ajunsă pe zăpadă, pasărea a rămas captivă, fără nicio șansă de a-și relua zborul de una singură.”

Citește și: Pisica de la Primăria Capitalei care va împărți biroul cu Ciprian Ciucu. Cum a ajuns Cathy să fie adoptată de primar

Din fericire, a fost contactată Poliția Animalelor, pentru a salva pasărea. Viețuitoarea a fost găsită de Ștefan, polițist, care „a intervenit cu blândețe: a înfășurat-o într-un prosop, pentru a-i diminua stresul, apoi a așezat-o cu grijă într-o cușcă specială”.

Corcodelul Mare a fost dus la Centrul de Salvare și Reabilitare a Animalelor Sălbatice. Acolo, pasărea „a fost preluată de un medic veterinar specializat în tratarea faunei sălbatice”. Potrivit mesajului, pasărea nu are fracturi sau leziuni și va fi eliberată în natură.

Corcodelul Mare trăiește și în Delta Văcărești

Se crede că acest specimen de Corcodel Mare a ajuns pe șoseaua Olteniței din Delta Văcărești. Cele mai multe exemplare ale acestei specii din țara noastră se găsesc în Delta Dunării, unde se bucură de lacurile bogate în vegetație.

În medie, această pasăre ale o lungime de 50 de centimetri, cu o anvergură a aripilor de 90 de centimetri.

Citește și: Singura specie de păsări care poate zbura înapoi. Cum e posibilă mișcarea surprinzătoare

Specia se găsește în Europa și Asia și e ușor de recunoscut după moțul de pene de pe cap. În acest moment, e o specie protejată, după ce a fost vânată aproape până la dispariție la finalul secolului 19.

Aceste păsări sunt foarte agile în apă, dar au dificultăți în aer și au nevoie de un avânt puternic pentru a-și lua zborul. Din acest motiv, din cauza condițiilor meteo din această perioadă, Corcodelul Mare care a ajuns pe șoseaua Olteniței ar fi avut dificultăți în a reveni singur în Delta Văcărești.

Din fericire,, acesta a fost preluat de autorități și îngrijit de veterinari, care se vor asigura că nu are probleme de sănătate înainte să fie eliberat în natură.

