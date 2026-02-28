Cum activezi sau dezactivezi RO-Alert pe telefon. Sfaturi pentru Android și iOS

Te-ai întrebat cum activezi sau dezactivezi RO-Alert pe telefon? Există metode diferite în funcție de sistemul de operare al telefonului tău, fie Android sau iOS.

Potrivit site-ul oficial, „sistemul RO-ALERT permite difuzarea de mesaje de tip Cell Broadcast pentru avertizarea și alarmarea populației în situații de urgență, conform prevederilor legale”.

Astfel de mesaje sunt trimise pe telefon în cazul unor situații periculoase, precum fenomene meteo extreme, atac terorist sau când dispar minori.

Atunci când vine vorba de activarea sau dezactivarea sistemului pe telefon, există pași diferiți în funcție de sistemul de operare pe care îl ai pe telefon.

Majoritatea telefoanelor moderne deja au acest sistem activat, așa că nu trebuie să îți faci griji în cele mai multe situații. Dacă alegi să îl dezactivezi, atunci riști să nu mai primești informații importante despre situații de urgență și faci acest lucru pe propria răspundere.

Cum activezi sau dezactivezi RO-Alert pe telefon

Mesajele RO-Alert sunt transmise prin tehnologia Cell Broadcast. Ceea ce înseamnă că ajung simultan la toate telefoanele dintr-o zonă, fără să fie nevoie de internet sau aplicații instalate, în cazuri de urgență.

Mesajele sunt trimise automat către telefoanele compatibile aflate într-o zonă de risc, fără să fie nevoie de un abonament sau date mobile. Atunci când primești un mesaj RO-Alert, telefonul emite un sunet puternic, chiar dacă e pe modul silențios.

Sistemul de avertizare e conceput pentru situații critice, astfel încât unele tipuri de alerte nu pot fi dezactivate complet pe anumite dispozitive.

Pentru că e un sistem complex, e posibil ca unele alerte să îți apară pe telefon chiar și după ce le-ai dezactivat. Acest lucru se întâmplă mai frecvent după o actualizare a sistemului de operare.

Pe telefoanele moderne, majoritatea au deja sistemul RO-Alert activat. Dar dacă vrei să verifici că sistemul e activ, poți urma câțiva pași simpli, în funcție de sistemul de operare:

Cum activezi sau dezactivezi RO-Alert pe Android

În cazul telefoanelor Android, e posibil ca denumirile anumitor meniuri să fie puțin diferite, în funcție de producător, Samsung, Google, Xiaomi etc. Dar, în mare, pașii sunt similari.

În primul rând, trebuie să deschizi meniul Setări (Settings), unde vei găsi fie Aplicații și notificări sau Notificări. Într-una din aceste categorii poți găsi Alerte de urgență wireless / Wireless Emergency Alerts.

Aici vei găsi mai multe opțiuni, pe care le poți activa sau dezactiva, Alerte extreme, Alerte severe, Sunet/vibrație alertă.

Pe unele dispozitive Android, e posibil să găsești aceste opțiuni în meniul Setări > Siguranță și urgență > Alerte de urgență, în funcție de modelul pe care îl ai.

Cum activezi sau dezactivezi RO-Alert pe iPhone

Activarea sau dezactivarea sistemului RO-Alert e un proces similar pe iPhone. Alertele guvernamentale sunt disponibile pe sistemul iOS începând cu versiunea iOS 12.

Potrivit site-ului oficial Apple, „în mod implicit, alertele guvernamentale sunt activate pe dispozitivul tău. Atunci când primești o alertă guvernamentală, se aude un sunet special, similar unei alarme”.

Dacă vrei să activezi sau dezactivezi RO-Alert pe iPhone, atunci trebuie să deschizi aplicația Configurări, urmată de meniul Notificări. Aici vei găsi o secțiune numită Alerte guvernamentale și poți activa sau dezactiva tipul de alertă.