Antena Căutare
Home News Inedit Este româncă și a vorbit cu Papa la telefon: „Am fost recunoscători și emoționați”

Este româncă și a vorbit cu Papa la telefon: „Am fost recunoscători și emoționați”

O româncă a vorbit cu Papa. Iată ce poveste de viață are.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 21 August 2025, 16:29 | Actualizat Joi, 21 August 2025, 16:29
Galerie
Este româncă și a vorbit cu Papa la telefon | GettyImages, ProfiMedia

O româncă are o poveste de viață desprinsă din filme.

Citește și: Biserica Sfânta Familie din Gaza, distrusă de un atac israelian mortal. Doi demnitari creștini au vizitat enclava palestiniană

Cine este femeia de origine română care a discutat la telefon cu Papa Leon al XIV-lea

Anca Faur s-a născut în Deva, iar în 2023 s-a căsătorit cu Buzz Aldrin, în ziua în care acesta a împlinit 93 de ani. Între cei doi este o diferență de vârstă de 30 de ani, însă asta nu a stat în calea fericirii lor.

Articolul continuă după reclamă

Buzz Aldrin este cel de-al doilea om care a pășit pe lună, după Neil Armstrong, amândoi aflându-se la bordul aceleiași nave Apollo 11, pe 6 iulie 1969.

La 56 de ani de la misiunea istorică, Buzz Aldrin a celebrat impresionanta realizare alături de soția sa româncă și de Papa Leon al XIV-lea.

Citește și: Un preot DJ a mixat pe o scenă din Cluj. Ce mesaje transmite și cum l-a cucerit pe fostul Suveran Pontif

Cei trei au purtat o discuție telefonică despre realizarea istorică și misterul Creației, care s-a încheiat cu binecuvântarea Suveranului Pontif.

„Anca și cu mine am fost recunoscători și emoționați să primim cea mai înaltă binecuvântare din partea Sanctității Sale, Papa Leon al XIV-lea, cu ocazia celei de-a 56-a aniversării a aselenizării Apollo 11. Ce onoare! Ne-am rugat pentru sănătate, viață lungă și prosperitate pentru întreaga omenire”, a scris astronautul pe conturile de socializare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„El i-a împărtășit amintirea unei realizări istorice, o mărturie a ingeniozității umane, și, folosind cuvintele Psalmului 8, au reflectat împreună asupra misterului Creației, a măreției și fragilității sale”, a notat și Biroul de Presă de la Vatican, conform unei surse.

Citește și: Ce salariu au astronauții NASA. Suma e diferită față de ce cred cei mai mulți din public

Papa Leon al XIV-lea l-a binecuvântat pe astronaut, pe familia și colaboratorii săi. Pentru a celebra aniversarea aselenizării din 1969, Suveranul Pontif a recitat Angelusul, după care a vizitat telescoapele și intrumentele din cupolele Observatorului Vatican de la Castelul Gandolfo.

Anca și Buzz Aldrin au o relație de mai mulți ani, iar acum doi ani și-au unit destinele.

Citește și: Astronauţii NASA Butch Wilmore şi Suni Williams au terminat recuperarea după cele nouă luni în spațiu. Ce efecte au resimțit

„La cea de-a 93-a aniversare şi în ziua în care voi fi onorat şi de Living Legends of Aviation, sunt încântat să anunţ că eu şi dragostea mea de multă vreme, Dr. Anca Faur, ne-am căsătorit. Am fost uniţi în sfânta căsătorie într-o mică ceremonie privată în Los Angeles şi suntem la fel de entuziasmaţi ca nişte adolescenţi”, a scris Aldrin pe Twitter, conform Observatornews.ro.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

colaj anca faur și papa leon
+16
Mai multe fotografii

Astronautul a declarat în repetate rânduri că este mai fericit ca niciodată. Cu toate acestea, bărbatul este în conflict cu fiul său, Andrew Aldrin din cauza administrării trustului. Andrew deținea drepturile de administrator, însă recent tatăl său a făcut o cerere pentru a i le revoca.

Un bărbat a vrut să facă o faptă bună și a donat haine pentru reciclat, dar 45 de minute mai târziu a rămas mască. Ce a ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Jucătoarea de la US Open care cere bani pentru a ieşi la întâlnire: “Trimite-mi 1.000 de dolari și aranjăm” Jucătoarea de la US Open care cere bani pentru a ieşi la întâlnire: &#8220;Trimite-mi 1.000 de dolari și aranjăm&#8221;
Observatornews.ro Bătrân cardiac din Iaşi, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. Bea bere pe domeniul public Bătrân cardiac din Iaşi, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. Bea bere pe domeniul public

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi unul dintre cele mai bune seriale europene din 2025. "The Island" e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi unul dintre cele mai bune seriale europene din 2025. "The Island" e disponibil acum în AntenaPLAY
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 6. Momentele prin au trecut Anda și Joseph Adam pe parcursul competiției
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 6. Momentele prin au trecut Anda și Joseph Adam pe parcursul competiției Joi, 21.08.2025, 23:59
Mireasa sezonul 12, 21 august 2025. Scântei la date-ul dintre Virgil și Ștefania! Ce s-a întâmplat Mireasa sezonul 12, 21 august 2025. Scântei la date-ul dintre Virgil și Ștefania! Ce s-a întâmplat Joi, 21.08.2025, 15:01 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 20 august 2025. Sărut pe ascuns. Tehnica ispitei Oana Monea de a-l provoca pe Marius Avram Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 20 august 2025. Sărut pe ascuns. Tehnica ispitei Oana Monea de a-l provoca pe Marius Avram Miercuri, 20.08.2025, 18:18 Insula iubirii Sezonul 9, 20 august 2025. Săruturi în largul mării între Ella Vișan și ispita Teo: „Chimia nu este doar fizică” Insula iubirii Sezonul 9, 20 august 2025. Săruturi în largul mării între Ella Vișan și ispita Teo: „Chimia nu este doar fizică” Miercuri, 20.08.2025, 23:30
Mai multe
Citește și
Un bărbat a vrut să facă o faptă bună și a donat haine pentru reciclat, dar 45 de minute mai târziu a rămas mască. Ce a văzut
Un bărbat a vrut să facă o faptă bună și a donat haine pentru reciclat, dar 45 de minute mai târziu a rămas...
Viața devine mai bună pentru aceste 3 zodii, începând cu 25 august 2025. Ce vești aduce horoscopul
Viața devine mai bună pentru aceste 3 zodii, începând cu 25 august 2025. Ce vești aduce horoscopul
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x