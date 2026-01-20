NASA a fost obligată să dezmintă o teorie a conspirației. Ce cred unele persoane că se va întâmpla pe 12 august

Antena Căutare
NASA a fost obligată să dezmintă o teorie a conspirației după ce aceasta a devenit virală pe Internet, fără nicio dovadă că ar fi reală.

Publicat: Marti, 20 Ianuarie 2026, 15:42 | Actualizat Marti, 20 Ianuarie 2026, 15:45
Mii de oameni cred că Pământul e în pericol | Shutterstock

O nouă teorie a conspirației a devenit virală pe Internet. Potrivit acesteia, pe data de 12 august, la ora 14:33 GMT, Pământul și-ar pierde gravitația timp de 7 secunde, scrie Daily Mail.

Nu există absolut nicio dovadă sau vreun motiv științific că un astfel de fenomen ar fi posibil.

Chiar și așa, mulți utilizatori au crezut că poate avea loc și și-au exprimat îngrijorarea pe rețelele de socializare.

NASA a fost obligată să dezmintă o teorie a conspirației

Potrivit susținătorilor teoriei, acest „secret” a fost dezvăluit într-un document NASA numit „Project Anchor”, care ar fi fost scurs pe Internet în noiembrie 2024. Iar dezastrul ar putea duce la cel puțin „40 de milioane de morți din cauza căderilor”.

Mii de utilizatori îngrijorați au intrat pe X pentru a discuta această teorie a conspirației.

„Dacă e fals, de ce are o dată, un nume de proiect și un buget?” a întrebat un utilizator pe platformă.

„O să fie o grămadă de răniți când toată lumea va cădea înapoi pe pământ, dacă s-ar întâmpla așa ceva,” a scris alt utilizator.

Acum însă, experții NASA au închis definitiv subiectul. Au demonstrat că această teorie complet falsă pornește de la o neînțelegere fundamentală a modului în care funcționează gravitația.

În ciuda afirmațiilor conspiraționiștilor, nu există absolut nicio urmă a vreunui document scurs sau vreo mențiune a Project Anchor online înainte de decembrie anul trecut. Pentru că această teorie a conspirației e bazată pe informații false, care au fost publicate pe Internet.

„Pământul nu își va pierde gravitația pe 12 august 2026,” a declarat un purtător de cuvânt al NASA pentru site-ul de verificare a faptelor Snopes. „Gravitația Pământului, sau forța gravitațională totală, e determinată de masa sa. Singura modalitate prin care Pământul și-ar putea pierde gravitația ar fi ca sistemul terestru, masa combinată a nucleului, mantalei, scoarței, oceanelor, apelor terestre și atmosferei, să piardă masă.”

Cum a apărut teoria conspirației legată de gravitația Pământului și data de 12 august

Deși originile exacte ale conspirației sunt necunoscute, una dintre cele mai vechi referințe provine de la un utilizator de Instagram numit @mr_danya_of.

„Pe 12 august 2026, lumea va pierde gravitația timp de 7 secunde. NASA știe. Se pregătesc, dar nu ne spun de ce,” a scris utilizatorul pe Instagram.

Acesta susținea că evenimentul ar provoca „40 de milioane de morți din cauza căderilor. Distrugerea infrastructurii. Colaps economic care ar dura peste 10 ani. Panicǎ în masă.”

Mesajul sugera că această perturbare ar fi cauzată de „intersecția undelor gravitaționale” produse de coliziunea găurilor negre.

Mesajul includea și presupuse detalii despre Project Anchor, care ar fi avut un buget de „89 de miliarde de dolari” și că ar fi responsabil pentru „construirea de buncăre subterane”.

În chiar următorul mesaj publicat pe acel cont, utilizatorul a spus o poveste complet inventată despre dispariția a 600 de persoane din orașul Portlock, Alaska, în 2019. Acest incident nu a avut loc.

În alte mesaje, utilizatorul pretindea că a lucrat la Google, într-o morgă, la un crematoriu, într-un spital, precum și că ar fi psihiatru și criminolog.

Aceste detalii au fost însă aparent ignorate de numeroasele conturi care au copiat exact textul postării originale și l-au răspândit pe rețelele sociale. Nici utilizatorii care au crezut în această teorie a conspirației nu s-au obosit să verifice aceste detalii.

Pe măsură ce conspirația s-a răspândit, alți utilizatori au adăugat detalii și exagerări.

Pe 12 august va avea loc o eclipsă care nu va afecta gravitația Pământului

„Se așteaptă ca Pământul să intre într-o stare de „gravitație zero” pe 12 august 2026, la ora 14:33, când o eclipsă totală de Soare va trece peste Oceanul Arctic,” a scris un alt utilizator.

Curând, conspiraționiștii au început să se întoarcă unii împotriva altora, acuzând alți utilizatori că fac parte din conspirație.

„Gravitația ca teorie e goală. O misiune secretă reușită totuși. Statul Paralel îi ține pe iepuri ocupați să sape o groapă,” a scris alt utilizator.

Cu toate acestea, nu există absolut niciun fundament real pentru aceste afirmații elaborate. Deși undele gravitaționale sunt reale și sunt create de coliziunile dintre găurile negre, ele nu pot face ca Pământul să „piardă” gravitația.

„Aceste unde sunt atât de slabe încât a trebuit să construim cele mai sensibile echipamente de detecție pentru a le observa, cunoscute drept observatoarele LIGO și Virgo,” a declarat dr. William Alston.

„Aceste unde trec frecvent prin Pământ și prin noi. Ne comprimă și ne întind foarte subtil; însă acest efect e atât de mic, de multe ori mai mic decât dimensiunea unui atom, încât trece complet neobservat,” a continuat expertul.

În plus, deoarece undele gravitaționale se deplasează cu viteza luminii, Dr. Alston spune că acești teoreticieni ar avea nevoie de un „mecanism care sfidează fizica” pentru a prezice data sosirii lor.

În mod similar, deși pe 12 august va avea loc într-adevăr o eclipsă de Soare, aceasta nu va afecta în niciun fel gravitația Pământului. O eclipsă de Soare are loc atunci când Luna se aliniază cu Soarele, astfel încât acesta pare acoperit din perspectiva noastră.

Soarele și Luna exercită într-adevăr o atracție gravitațională asupra Pământului, dar aceasta nu se modifică în timpul unei eclipse.

„O eclipsă totală de Soare nu are niciun impact neobișnuit asupra gravitației Pământului,” a continuat purtătorul de cuvânt NASA. „Atracția gravitațională a Soarelui și a Lunii asupra Pământului, care nu afectează gravitația totală a Pământului, dar influențează forțele mareice, e înțeleasă și poate fi prezisă cu decenii înainte.”

