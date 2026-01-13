Cel mai vechi râu din lume. A apărut înainte dinozaurilor și rezistă până în ziua de azi

Puțini știu care e cel mai vechi râu din lume, care a apărut înainte dinozaurilor, și cum a reușit să reziste până în ziua de azi.

Un râu a rezistat sute de milioane de ani | Shutterstock

Râurile au cicluri de viață, la fel ca alte elemente din natură. Multe dintre ele cresc și își lasă amprenta asupra mediului, înainte să sece.

Un exemplu cunoscut e fluviul Colorado, care a creat Marele Canion de-a lungul milioanelor de ani, care și-a redus semnificativ debitul de-a lungul istoriei.

Unele râuri sunt mai rezistente decât altele, însă, scrie Live Science.

Unul dintre ele e mai vechi decât dinozaurii și continuă să supraviețuiască până în ziua de azi.

Cel mai vechi râu din lume

Râul Finke, din Australia, e considerat cel mai vechi din lume. El mai poartă și denumirea de Larapinta în limba indigenă arrernte. Experții estimează că acest râu are o vechime între 300 și 400 de milioane de ani.

Această rețea de râuri se întinde pe mai mult de 640 de kilometri prin Teritoriul de Nord și Australia de Sud. Condițiile aride din centrul continentului fac ca râul să curgă doar intermitent. În cea mai mare parte a anului, el există sub forma unui șir de ochiuri de apă izolate.

Totuși, o combinație de înregistrări geologiceși măsurători ale sedimentelor și rocilor din jur le-a permis oamenilor de știință să dateze acest sistem fluvial în perioada Devoniană (acum 419–359 milioane de ani) sau Carboniferă (359–299 milioane de ani).

Una dintre cele mai puternice dovezi ale vechimii sale e o anomalie geologică numită drenaj transversal axial, susține Victor Baker, geomorfolog la Universitatea din Arizona.

În loc să curgă paralel cu structuri de rocă rezistente, râul Finke taie aceste formațiuni minerale dure pe măsură ce traversează Munții MacDonnell din centrul Australiei.

Apa curgătoare alege întotdeauna calea cea mai ușoară. Așa că e neobișnuit ca un râu să curgă împotriva acestor roci dure, în loc să le urmeze. Prin urmare, existența și originea acestui drenaj transversal oferă detalii esențiale despre traseul istoric al râului Finke.

„Există unele indicii că a existat un sistem de drenaj preexistent care curgea în timp ce acest lanț muntos se forma,” a declarat Baker. „Se numește antecedență. Practic, râul e acolo înainte ca munții să se formeze și, pe măsură ce scoarța e împinsă în sus, râul sapă în jos.”

Munții MacDonnell s-au format ca parte a orogenezei Alice Springs. Acesta e un eveniment tectonic de formare a munților care a avut loc acum 300–400 de milioane de ani. Ca urmare, râul Finke e cel puțin la fel de vechi ca acești munți.

Dovezi suplimentare provin din eroziune și alterare, care generează un profil chimic specific. Aceste informații arată cum și unde a interacționat suprafața cu atmosfera și cu apa de-a lungul timpului.

Cu semnăturile radioactive ale anumitor izotopi, experții pot deduce și vârsta rocilor. Deoarece izotopii radioactivi se dezintegrează într-un ritm fix, e posibil să se estimeze momentul formării rocilor pornind înapoi de la proporțiile relative ale diferiților izotopi. Împreună, aceste date creează o hartă care ajută la reconstruirea istoriei și evoluției râului Finke.

Sistemul Finke a rezistat sute de milioane de ani

„Râurile pot dispărea dacă un aflux masiv de sedimente le copleșește (de exemplu, erupții vulcanice) sau dacă relieful se schimbă atât de dramatic încât apa curgătoare își găsește un nou traseu prin peisaj (de exemplu, avansul și retragerea ghețarilor),” a explicat Ellen Wohl, geolog la Universitatea de Stat din Colorado.

În plus, „râurile pot înceta să mai curgă din cauza schimbărilor climatice sau a utilizării intensive a apei de către oameni,” susține Wohl. „Durata mare e favorizată de stabilitatea tectonică și de lipsa glaciației în Pleistocen.”

În cazul râului Finke, Australia a fost un peisaj neobișnuit de stabil pentru o perioadă foarte lungă de timp. Aflat în mijlocul Plăcii Australiene, continentul nu a avut practic nicio activitate tectonică semnificativă în ultimele câteva sute de milioane de ani, a explicat Baker.

Ca urmare, sistemul râului Finke a putut să se dezvolte și să se extindă aproape neîntrerupt de-a lungul istoriei sale.

În ceea ce privește viitorul, e dificil de spus cât timp va mai dura existența râului Finke.

„Râurile care persistă pe termen lung vor continua probabil să persiste,” susține Wohl. Totuși, „multe râuri din regiunile aride sunt puternic modificate de utilizarea apei de către oameni”.

Acest lucru, a adăugat ea, „probabil se va intensifica pe viitor, pe măsură ce consumul global de apă continuă să crească, iar încălzirea globală creează mai multe regiuni uscate și mai aride”.

Dacă râul Finke ar seca vreodată, locul 2 ca vechime ar putea reveni râului New River, care are în prezent aproximativ 300 de milioane de ani, a spus Baker. Baker traversează statele Virginia, Virginia de Vest și Carolina de Nord din SUA.