Creatura descoperită pe plajă, eșuată din mare, care i-a speriat pe localnici. Cum arată și ce spun cercetătorii

Creatură marină acoperită cu păr, eșuată pe o plajă din Marea Britanie, i-a speriat pe localnici.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 01 Noiembrie 2025, 07:00 | Actualizat Luni, 27 Octombrie 2025, 11:07
Cercetătorii au explicat că motivul pentru care multe animale marine au fost descoperite eșuate pe plaje este fie din cauza poluării apelor. | Profimedia

Un bărbat care își plimba câinele pe plajă a găsit în nisip o creatură marină care i-a dat fiori.

Prima reacție a bărbatului care a descoperit creatura marină eșuată pe plajă a fost că „arată ca ceva de pe o altă planetă”.

Un localnic a catalogat creatura ca fiind extraterestră

Animalul marin care arată ca un extraterestru a fost prima oară găsit pe o stâncă de un bărbat care își plimba câinele pe o plajă din Suffolk.

Animalul a fost apoi recunoscut de specialiști drept „șoarece de mare” și, deși arată de-a dreptul înfricoșătoare, cercetătorii i-au asigurat pe localnici că această specie nu e deloc dăunătoare. Creatura marină a fost găsit pe plaja Pakefield în apropiere de Lowestoft.

Aceșit șoareci de mare sunt cunoscuți ca niște animale marine care trăiesc pe fundul mărilor și ajung să măsoare până la 30 centimetri la maturitate. Atunci când vremea nu e favorabilă sau curenții marini sunt foarte puternici, șoarecii de mare sunt aduși de valuri la mal și rămân pe nisip.

Acest incident este al treilea de acest gen din ultimul an, când șoarecii de mare au speriat localnicii din diferite zone acolo unde au eșuat pe o plajă din Marea Britanie.

Corpul acestor creaturi marine este acoperit cu peri strălucitori care își schimbă culoarea în lumină, având reflexii galbene, verzi și albastre. Tocmai de aceea, cei care au descoperit acest specimen eșuat pe plajele din Marea Britanie au declarat că arată ca niște animale desprinse din filmele SF. Aceste animale marine sunt comune pe plajele din Marea Britanie și sunt atât de rare încât puțini au norocul să le vadă în persoană. De obicei ele apar cu capul îngropat în nisip și cu restul corpului acoperit la păr la suprafață.

Pe fundul mării, aceste creaturi sunt prădători activi, dar când eșuează pe plaje, aceștia nu fac niciun rău oamenilor sau altor animale.

Recent, pe o altă plajă a fost descoperit un animal marin care arăta ca un șarpe. Creatura a fost găsită de un bărbat pe plaja Ardeer.

Cercetătorii au explicat că motivul pentru care multe animale marine au fost descoperite eșuate pe plaje este fie din cauza poluării apelor, fie din cauza lipsei de hrană din adâncuri.

