Creatura bizară cu 24 de ochi i-a uimit pe cercetători. Cum arată și unde a fost descoperită

Cercetătorii au descoperit o creatură complet bizară într-un lac din Hong Kong.

Această creatură ciudată este o specie nouă de meduză descoperită în apa mâloasă a unui lac. | Shutterstock

Într-un lac folosit pe post de crescătorie de creveți în Parcul Natural Mai Po din Hong Kong cercetătorii au descoperit o nouă specie de meduză numită Tripedalia.

Creatura marină cu 24 de ochi care i-a surprins pe oamenii de știință

Creatura marină are doar 2,5 centimetri și tocmai de aceea a fost foarte greu de descoperit în apa plină de mâl a lacului.

Cu această nouă descoperire se mai adaugă un membru la familia de meduze din clasa Tripedaliidae, un grup de meduze mici care fac parte din grupul cnidarians, care conține doaar 49 de specii cunoscute în întreaga lume.

Cercetarea a fost condusă de profesorul Qiu Jianwen la Universitatea Baptistă din Hong Kong. El este de profesie biolog marin și se ocupă cu studiul și descoperirea de noi specii care apar în ecosistemele de pe coastă. De asemenea, el se ocupă cu supravegherea schimbărilor ce pot apărea în aceste ecosisteme și cum răspund ele la schimbările climatice.

Cercetările sale se bazează pe nevertebratele marine, animale fără oase și coloană vertebrală care trăiesc în apele din zonă.

Echipa lui de specialiști și-a petrecut verile dintre 2020 și 2022 analizând mostre de apă din crescătoriile pentru creveți pe timpul nopții. Aceste crescătorii se află între estuarul deschis și mangrove. Un estuar este o zonă de coastă unde apa unui râu și cea a unei mări se întâlnesc și aduc valuri cu apă curată în aceste lacuri.

Apa din aceste crescătorii de creveți este sărată pentru că se amestecă cu apa de mare. În acea apă mâloasă a fost descoperită noua specie de meduză care poate trece prin găurile unei plase de pescuit atunci când sunt adunați creveții. Pentru cercetători a fost foarte greu să o descopere pentru că doar dacă privești cu atenție poți vedea o creatură marină atât de mică.

Specia nouă a fost numită Tripedalia maipoensis și are forma unei meduze în formă de cub, fiind aproape complet transparentă. Ea are și un fel de clopoțel mic, ajutând animalul marin să se strângă suficient de mult atunci când se simte în pericol pentru a se ascunde între tulpinile plantelor marine.

La fiecare colț, această meduză are câte o înotătoare cu tentacule care se întind și o ajută la deplasare pe măsură ce înoată. Fiecare tentacul poate crește până la 10 centimetrii.

Această nouă specie are 24 de ochi aranjați în seturi de câte 4 pe structuri ce se numesc rhopalia. Fiecare pereche de ochi este specializată pe diferențierea obiectelor din jur pe lumină și întuneric.

