O excrescență „extraterestră” a apărut pe un cartof de la bordul Stației Spațiale Internaționale. Cum s-a format, de fapt

O excrescență „extraterestră” a apărut pe un cartof de la bordul Stației Spațiale Internaționale și imaginile care au ajuns pe Internet au devenit rapid virale.

Un cartof de la bordul ISS a uimit Internetul | Shutterstock

Puțini știu că Stația Spațială Internațională e, de fapt, un laborator care permite realizarea mai multor experimente în orbita Pământului.

Printre aceste studii se numără și unele dedicate viitoarelor surse de hrană pentru astronauții care vor explora spațiul, scrie Metro.

Ca urmare, experții studiază cum se comportă diferite legume în gravitație zero.

Printre acestea se numără și cartofii, care sunt studiați la bordul ISS și care se comportă diferit față de cum o fac pe Pământ.

Articolul continuă după reclamă

Astronautul NASA Don Pettit a publicat o fotografie cu un cartof pe care l-a cultivat la bordul platformei orbitale.

„Am dus cartofi în misiunea Expedition 72 pentru grădina mea spațială, o activitate pe care o făceam în timpul liber,” a declarat Pettit despre proiectul său, pe care l-a numit Spudnik-1. „Acesta e un cartof mov, pe care am prins o bucată de Velcro tip cârlig pentru a-l fixa în terariul meu improvizat cu lumină de creștere.”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Dar aspectul cartofului a atras rapid atenția internauților din cauza aspectului său neobișnuit, care a fost descris drept „extraterestru”.

„Sincer, am crezut că e un fel de ou care eclozează,” a scris un utilizator.

Citește și: Virusurile care au evoluat în spațiu au fost trimise înapoi pe Pământ. Ce au descoperit experții i-a uimit

Cartoful are filamente mov neobișnuite care ieșeau din el, într-un mod foarte diferit față de cum ies acestea din „ochii” cartofilor de pe Pământ.

Dar astronautul a explicat exact de ce acestea cresc diferit în spațiu față de Pământ.

„Rădăcinile cresc în toate direcțiile în absența gravitației, iar toate plantele pe care le-am cultivat în spațiu au crescut mult mai lent decât ar fi crescut pe Pământ,” a declarat Pettit.

De ce cresc astronauții legume în spațiu

Pettit a realizat aceste experimente în timpul misiunii Expedition 72, desfășurate la bordul ISS. Astfel de teste sunt importante pentru viitorul explorării spațiale, pentru a determina cele mai eficiente surse de hrană pentru călătoriile lungi.

În 2023, roșii cultivate în spațiu au fost aduse înapoi pe Pământ, după un studiu de succes al NASA privind asigurarea alimentelor proaspete pentru viitorii astronauți.

După amerizare, probele științifice au fost transportate la Kennedy Space Center, unde cercetătorii au efectuat analize suplimentare înainte ca efectele gravitației să fie vizibile.

Experimentul Veg-05 a cultivat roșii pitice în instalația „Veggie” de pe stația spațială, pentru a analiza efectele calității luminii și fertilizatorului asupra producției de fructe, siguranței microbiologice și valorii nutriționale.

Citește și: NASA a dezvăluit planul pentru o bază lunară. Cât ar costa proiectul spațial

Sistemul Veggie de producere a legumelor de pe ISS oferă oportunitatea dezvoltării unei componente de legume proaspete de tip „culege și mănâncă” pentru alimentația astronauților.

Acest studiu ar ajuta la stabilirea celor mai bune practici pentru obținerea unor recolte bogate de roșii pitice sigure și nutritive, care să completeze dieta bazată pe alimente preambalate din spațiu.

De asemenea, experimentul a fost folosit pentru a evalua impactul psihologic pe care cultivarea plantelor îl poate avea asupra astronauților.