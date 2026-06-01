Alertă meteo de ploi torențiale, vijelii și grindină. Până când este valabilă avertizarea ANM și ce zone sunt vizate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină pentru aproape toată țara.

Meteorologii anunță fenomene meteorologice extreme în România, chiar pe 1 iunie. Au fost emise două avertizări meteo de instabilitate atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate pentru mai multe județe ale țării.

Alertele ANM intră în vigoare astăzi, 1 iunie 2026, de la ora 10:00, respectiv ora 12:00 pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și sud-vestul Moldovei.

România iese de sub codul galben de ploi torențiale, vijelii și grindină marți, 2 iunie 2026.

Ce au anunțat meteorologii despre codul galben de vreme rea

Vremea se menține instabilă în cea mai mare parte a țării, după temperaturile ridicate din ultimele zile. Se vor înregistra ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină în cea mai mare parte a României.

„Începând din a doua parte a zilei de luni (1 iunie 2026) și până marți dimineața (2 iunie 2026) în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și sud-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină.

Mai ales în intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15 - 25 l/mp și pe spații mici de 40 - 50 l/mp.

Notă: manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării.”, au anunțat meteorologii, potrivit meteoromania.ro.

Cel de-al doilea cod galben de instabilitate atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate afectează cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și în Dobrogea. Acesta este valabil începând cu 1 iunie 2026, ora 10:00 până pe 2 iunie 2026, ora 22:00.

„Marți (2 iunie 2026) în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și în Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină. Mai ales în intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15 - 25 l/mp și izolat de 30 - 40 l/mp.

Notă: manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării”, se mai arată pe site-ul ANM.