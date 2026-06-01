Întrecere savuroasă a echipelor de copii de la Chefi la cuțite – Viitorul are gust: diseară are loc prima confruntare culinară

Întrecere savuroasă a echipelor de copii de la Chefi la cuțite – Viitorul are gust: diseară se desfășoară prima confruntare culinară. Jocul de început are ca premiu o amuletă!

Întrecere savuroasă a echipelor de copii de la Chefi la cuțite – Viitorul are gust: diseară se desfășoară prima confruntare culinară. Jocul de început are ca premiu o amuletă! | Antena 1

În această seară, de la 20:30, începe prima întrecere culinară a copiilor la Chefi la cuțite – Viitorul are gust! Urmează o ediție specială, dedicată sărbătoriților zilei de 1 Iunie, încărcată de energie și bunăvoie – dar și de gătit cu pasiune, multă ambiție și dorință de a câștiga. Pentru că juniorii sunt extrem de competitivi.

Întrecere savuroasă a echipelor de copii de la Chefi la cuțite – Viitorul are gust

Miercurea trecută, în prima ediție specială a show-ului culinar dedicat copiilor pasionați de gătit, cei patru jurați s-au aflat în noua ipostază de a-și alcătui echipe de juniori.

Fiecare a avut dreptul la patru competitori, dar și la câte un sous chef, ales dintre concurenții de top ai sezoanelor trecute Chefi la cuțite. Astfel, Chef Richard Abou Zaki îl are la echipa galbenă sous chef pe Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, Chef Orlando Zaharia îl are în tabăra verde sous chef pe Claudiu Gherguț, câștigătorul sezonului 15, în vreme ce din echipa roz a copiilor condusă de Chef Alexandru Sautner face parte Bogdan Panaite, finalist al sezonului 16, iar tabăra albastră a lui Chef Ștefan Popescu îl are ca sous chef pe Darius Ticmenov, concurent până în ultimul battle al sezonului 16.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Chefi la cuțite - Viitorul are gust, 27 mai 2026. Ce premiu a pus în joc Irina Fodor. Cine sunt Sous-Chefii acestui mini-sezon

Diseară are loc prima confruntare culinară

Competiția juniorilor începe în forță în această seară – cu atât mai mult cu cât... amuletele nu vor lipsi din peisaj! Înaintea fiecărei confruntări culinare se va desfășura un joc al cărui premiu va consta într-o amuletă fermecată.

În plus, echipa care va câștiga jocul va putea da direcția temei pentru întrecerea culinară.

Așadar, un dublu avantaj pus la bătaie de Irina Fodor pentru ambițioșii concurenți.

Cum va decurge întrecerea telespectatorii vor putea urmări în ediția Chefi la cuțite – Viitorul are gust din această seară, de la 20:30. Competiția va continua miercuri, întrucât mâine, de la ora 20:00, Antena 1 va transmite meciul Georgia – România.