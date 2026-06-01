Ce mesaj a transmis Gigi Nicolae imediat după eliminarea sa de la Survivor România: „Plec cu capul sus”

Gigi Nicolae a transmis un mesaj despre plecarea sa de la Survivor 2026. Fostul Războinic a fost eliminat chiar înainte de săptămâna finală.

Primul duel la care a participat i-a adus lui Gigi Nicolae eliminarea de la Survivor România. Imediat după difuzarea eliminării sale, fostul concurent a transmis un mesaj pentru a rezuma ce a însemnat pentru el Survivor 2026. Fostul Războinic a precizat că a plecat cu capul sus și cu sufletul plin din Republica Dominicană.

Mesajul transmis de Gigi Nicolae după ce a fost eliminat de la Survivor România. Ce a mărturisit despre plecarea sa în urma duelului împotriva Ramonei

„Astăzi se încheie pentru mine o experiență pe care cu greu o pot descrie în câteva cuvinte. Survivor a însemnat mult mai mult decât probe și competiție. Au fost zile grele, momente în care am fost pus la încercare fizic și psihic, dar și clipe care mi-au adus bucurii, prietenii și amintiri pe care le voi păstra mult timp.

Plec de aici recunoscător pentru tot ce am trăit, pentru oamenii pe care i-am cunoscut și pentru lecțiile pe care le-am învățat despre mine. Au fost și bune, și rele, dar fiecare moment a făcut parte dintr-o aventură unică.

Mulțumesc tuturor celor care m-au susținut și au fost alături de mine pe acest drum. Plec cu capul sus, cu sufletul plin și cu zâmbetul pe buze, pentru că indiferent de rezultat, experiența Survivor rămâne una dintre cele mai frumoase provocări din viața mea”, a transmis Gigi Nicolae pe contul lui de Instagram.

Cu 5 voturi obținute la Consiliu, Ramona a devenit prima concurentă trimisă la lupta pentru rămânerea în show, iar Gigi Nicolae a ajuns în premieră la Duel, trimis de Andreea, purtătoarea de colan. Cu 3 la 1, Ramona a câștigat cel de-al patrulea Duel al ei, din acest sezon, iar Gigi s-a văzut nevoit să părăsească Survivor într-un moment esențial.

Cinci foști Faimoși: Andreea Munteanu, Bianca Giurcanu, Cristi Boureanu, Gabi Tamaș, Patricia Vizitiu și trei foști Războinici: Bianca Stoica, Ramona Micu și Lucian Popa sunt cei care au reușit performanța de a se califica în ultima săptămână.

