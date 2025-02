O femeie a crezut că durerile de piept sunt din cauza noului sutien de fitness și nu a acordat importanță stărilor de rău. Când starea i s-a agravat și a mers la spital, medicii i-au dat un diagnostic crunt.

Când a început să aibă dureri în piept, o femeie a presupus că totul este cauzat de sutienul de fitness pe care îl purtase. Totuși, când simptomele au început să se agraveze, aceasta nu a mai stat pe gânduri, ci a decis să meargă la spital, ca să vadă care este cauza stărilor sale de rău. Nu mică i-a fost surpriza atunci când medicii i-au dat un diagnostic ce a făcut-o să simtă că i s-a prăbușit cerul în cap.

O femeie a crezut că durerile de piept sunt din cauza noului sutien de fitness. Medicii i-au dat un diagnostic crunt

Aceasta este dureroasa experiență prin care a trecut o femeie pe nume Radwah Oda, pasionată de sport, care ducea un stil de viață sănătos și avea o dietă echilibrată. La un moment dat, tânăra a început să aibă o durere în piept și primul său gând a fost acela că e totul cauzat de un sutien. Au apărut apoi și alte simptome, precum oboseala extremă, lipsa poftei de mâncare și probleme cu sănătatea. S-a gândit atunci că poate are sindrom de intestin iritabil.

Citește și: O tânără influencer se simțea rău și a crezut că are doar o răceală, dar la spital medicii au încremenit! Ce avea femeia în corp

Articolul continuă după reclamă

Totuși, văzând că durerea nu dispare, aceasta a decis să meargă la medic, pentru a se asigura că nu este vorba despre ceva grav. Totuși, după numeroase analize și investigații, medicii i-au dat un diagnostic crunt.

„La început am crezut că e totul din cauza sutienului purtat, am crezut că poate a fost prea strâmt”, a dezvăluit femeia în vârstă de 33 de ani, din Houston (Texas), potrivit celor de la thesun.co.uk.

Apoi, pe măsură ce timpul a trecut și simptomele s-au agravat, aceasta a încercat să găsească alte explicații, dar a ajuns până la urmă la spital, unde medicii i-au făcut numeroase analize și investigații și asta a scos la iveală faptul că avea cancer colorectal, în stadiul patru, afecțiune ce s-a extins ulterior la ficat.

Citește și: O femeie a crezut că are doar o durere de burtă, dar medicii au rămas muți de uimire când au văzut ce are în corp, de fapt

„Când medicul mi-a dat vestea că era cancer, am simțit că totul începe să se rotească în jurul meu. Am început să mă simt atât de mică și vulnerabilă, complet depășită de această situație. Inițial nu mi-a venit să cred, nu puteam înțelege ce se întâmplă cu mine. Simțeam că nu făcusem greșeli, că am trăit sănătos, că făceam sport de cinci ori pe săptămână, totul ca să fiu sănătoasă, să evit cancerul. Din păcate. Când am primit diagnosticul de la medic, eu aveam deja peste 20 de tumori la ficat”, a mai explicat femeia.

Aceasta a început tratamentul cu chimioterapie și a fost supusă și unor intervenții chirurgicale. Azi, femeia este mult mai bine și a decis să își împărtășească povestea pentru a trage un semnal de alarmă că în spatele unor simptome banale se pot ascunde probleme grave de sănătate și că vizita le medic trebuie făcută chiar și atunci când nu simțim că este ceva urgent.