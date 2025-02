O femeie a început să se simtă rău și a crezut că are doar o simplă durere de stomac. Medicii au rămas muți de uimire când au descoperit ce avea pacienta în corp, de fapt. Povestea a făcut înconjurul lumii.

Uneori, atunci când ne confruntăm cu simptome aparent banale, avem tendința să nu acordăm situației o prea mare importanță. Totuși, o tânără a trecut printr-o experiență pe care în mod sigur nu o va uita prea curând. A crezut că are o simplă durere de stomac, însă când a ajuns la spital medicii au rămas muți de uimire. Cazul a făcut rapid înconjurul lumii.

O femeie a crezut că are doar o durere de burtă, dar medicii au rămas muți de uimire când au văzut ce are în corp, de fapt

Aceasta este neobișnuita situație prin care a trecut o femeie pe nume Mel Planica ân vârstă de 31 de ani din Adelaide, Australia. Într-una dintre zile, aceasta a început să aibă o durere puternică de stromac, însă a crezut că nu e vorba despre ceva grav. Văzând că simptomele se agravează și că a început să aibă hemoragii.

„Aveam dureri groaznice de stomac. Efectiv, cele mai mari dureri de stomac din viața mea, nu am mai simțit vreodată așa ceva. Mama m-a dus imediat la urgențe și cei de la spital mi-au făcut o radiografie. Medicii au descoperit că lângă uter avea o formațiune și au presupus imediat că este vorba despre o tumoră”, a zis tânăra, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Doctorii au făcut teste și analize specifice pentru a demonstra acest negativ, însă rezultatele au fost negative. După și mai multe investigații, medicii au descoperit ce avea femeia, de fapt.

Practic, în corp femeia mai avea încă cinci organe în plus: „Am făcut ecografii și au descoperit că aveam două utere, patru ovare, două cervixuri, adică aveam două vagine. În plus, medicii au mai descoperit trei rinichi, practic aveam încă 5 organe în plus. Mi-au spus că, cel mai probabil, am provenit dintr-o sarcină gemelară și am absorbit celălalt făt”, a explicat tânăra.

Femeia a fost apoi supusă unei intervenții pentru a elimina organele în plus, unul dintre utere, două dintre ovare.

Medicilor nu le-a venit să creadă când au realizat cu ce au de-a face, de fapt. Cazul tinerei a ajuns pe internet și a făcut rapid înconjurul lumii, stârnind numeroase reacții de la oameni de pretutindeni. Tânăra și-a prezentat cazul pe TikTok, ca să tragă un semnal de alarmă cu privire la faptul că în spatele unor simptome banale se pot ascunde, uneori, afecțiuni extrem de grave.

