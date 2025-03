O tânără mămică și-a lăsat bebelușul cu soacra, iar ce a descoperit a lăsat-o fără cuvinte. Iată ce făcea femeia când nora sa era la serviciu.

O tânără mamă a fost nevoită să își lase copilul în grija soacrei. Cele două nu aveau o relație apropiată, însă fiind mama soțului a decis să îi dea o șansă să petreacă timp cu nepotul ei, de 1 an și două luni.

O femeie și-a spionat soacra în timp ce avea grijă de copil. Ce a descoperit aproape a dărâmat-o: „Rupem legăturile cu ea”

Soacra o suna să îi spună despre ziua copilului, liniștind-o că cel mic a adormit fără probleme și că nu a plâns după ea, însă mămica a avut îndoieli, știind că mama soacră obișnuiește să ia decizii pe cont propriu. Astfel că a urmărit imaginile surprise de camere de supraveghere și a descoperit ceva tulburător, confom unei surse.

Copilașul plângea ore întregi și o striga neconsolat pe mama sa. Soacra în schimb nu a încercat deloc să îl consoleze, mai mult decât atât aceasta râdea cu fiica ei. Totodată, îl forța pe copil să facă primi pași, astfel încât să fie prima care ia parte la acest moment special.

Tânăra mămică a postat totul în mediul online, iar internauții s-au arătat indignați de comportamentul soacrei, lipsa ei de empatie și deciziile luate în detrimentul copilului.

„Mama soacră nu m-a plăcut niciodată, ea a adorat-o pe fosta iubită a soțului meu. După ce am devenit părinți, mereu am încercat să o includem în viața noastră, să îi trimitem mereu poze cu copilul, însă uneori are tendința să facă doar ce crede ea că trebuie. Pe la spate, i-a dat nepoatei sale carne, deși fiica sa i-a zis că nu e de acord cu asta. Am trecut cu vederea.

Într-o zi, eu și soțul am decis să lăsăm fiul de un an și două luni cu ea. I-am explicat că trecem printr-o perioadă de schimbări multe, că trebuie să mă întorc la muncă și că preferăm să îi mențină copilului rutina de somn, ca să nu îl agite mai mult despărțirea de mine. A acceptat. Eu și soțul avem camere de supraveghere în toată casa.

Mai târziu, soacra îmi dă mesaj că a pus copilul la somn, că nu a plâns deloc și că a adormit în opt minute. Îmi cunosc fiul, așa că am simțit imediat că e ceva în neregulă. Am ajuns acasă, am spionat-o prin intermediul filmărilor și am descoperit că soacra m-a mințit. Copilul a plâns mult, a strigat după mine și a durat mult să adoarmă.

Am auzit cum râdea de mine, dar și cum vorbea cu cumnata mea despre cum l-a forțat pe copil să meargă singur, ca să ratez eu primii lui pași și să fie amuzant pentru ele. Copilul meu plângea, dar nu i-a păsat deloc să îl consoleze. Tot ce făcea era să îl forțeze să îi zică bunica sau să meargă, ca să ratăm noi momentul special. I-am arătat soțului meu filmările și a fost furios, a decis să rupem legăturile cu ea. Oare exagerez eu?”, este povestea tinerei femei.

Oamenii care i-au cunoscut povestea au asigurat-o pe tânără că nu exagerează deloc și chiar au încurajat-o să ia distanță față de soacră.

„Salvează înregistrarea aia. Ar trebui să fii nebună să-ți mai lași copilul cu femeia aia vreodată”, a scris cineva.

„Cum ai putut să vezi în video, ea vede în copil doar o modalitate de a te face să suferi. Așteaptă o reacție, așa că nu-i satisface plăcerea. Fii impenetrabilă când vine vorba de ea. Dacă soțul tău va dori vreodată să reia legătura cu mama sa, tratează totul cu indiferență”, o sfătuiește altcineva.