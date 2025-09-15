O nouă „cvasi-Lună” a fost descoperită în orbita Pământului. Cum a rămas ascunsă de mai multe decenii

O nouă „cvasi-Lună” a fost descoperită în orbita Pământului, după ce a rămas ascunsă în apropierea planetei noastre timp de mai multe decenii.

Un nou studiu a detaliat cum o nouă „cvasi-Lună” a fost descoperită în orbita Pământului. Potrivit experților, roca spațială ar fi urmărit planeta noastră timp de mai multe decenii, fără să fie detectată.

Potrivit experților, cvasi-Lunile sunt asteorizi ce par să orbiteze în jurul planetei noastre, așa cum o face Luna, scrie Live Science.

Dar, de fapt, aceștia orbitează Soarele, nu Pământul, deși se află și în orbita planetei noastre temporar.

Noua cvasi-Lună poartă denumirea de 2025 PN7 și încă nu a fost confirmată oficial.

O nouă „cvasi-Lună” a fost descoperită în orbita Pământului

2025 PN7, o nouă „cvasi-Lună” a fost descoperită în orbita Pământului, nu ar fi singurul obiect care pare să se comporte ca o Lună a Pământului. În acest moment, există alte 7 cvasi-Luni cunoscute aflate pe orbite asemănătoare cu cea a Pământului.

Acestea sunt „pline de surprize”, a spus co-autorul studiului, Carlos de la Fuente Marcos de la Universitatea Complutense din Madrid.

Dintre aceste cvasi-Luni, 2025 PN7 e „cel mai mic și cel mai puțin stabil cvasi-satelit cunoscut al Pământului”, a declarat de la Fuente Marcos.

Noul asteroid descoperit are un diametru de doar 19 metri. E puțin mai mic decât meteoritul care a explodat deasupra orașului Celiabinsk, Rusia, în 2013.

Oficial, asteroidul este clasificat cu o magnitudine 26. Ceea ce înseamnă că este vizibil doar prin telescoape performante. Cu cât magnitudinea este mai mică, cu atât obiectul este mai strălucitor. Comparativ, majoritatea stelelor vizibile cu ochiul liber au magnitudinea 6 sau mai mică. Steaua strălucitoare Sirius are aproximativ -1.5.

Posibila descoperire a cvasi-Lunii a fost publicată pe 2 septembrie în revista Research Notes of the American Astronomical Society (AAS). Această publicație le permite autorilor să împărtășească „prompt” elemente de interes cu comunitatea astronomică. Articolele sunt „moderate de un editor pentru relevanță și formatare înainte de publicare”.

Această abordare le-a permis autorilor studiului, Carlos de la Fuente Marcos și Raúl de la Fuente Marcos, tot de la Universitatea Complutense din Madrid, să își publice rapid rezultatele acum că o nouă „cvasi-Lună” a fost descoperită în orbita Pământului.

Potrivit Uniunii Astronomice Internaționale, există date despre obiect începând de pe 30 iulie. Acestea provin din observațiile realizate cu telescopul Pan-STARRS1 de la Observatorul Haleakalā din Maui, Hawaii.

Asteroidul 2025 PN7 are un diametru de doar 19 metri

Designația de cvasi-Lună a fost propusă prima dată pentru 2025 PN7 de către jurnalistul francez și astronom amator Adrien Coffinet.

„2025 PN7 pare să fie un cvasi-satelit al Pământului pentru următorii 60 de ani,” a scris Coffinet. Un alt expert a spus că, după orbită, obiectul pare să fi zburat în apropierea noastră deja de aproximativ 7 decenii.

Deși asteroidul a urmărit planeta timp de câteva decenii, experții au detectat-o abia acum. 2025 PN7 prezintă mai multe obstacole atunci când vine vorba de detectare.

„Este mic, slab luminos, și ferestrele sale de vizibilitate de pe Pământ sunt destul de nefavorabile. Deci nu este surprinzător că a trecut neobservat atât de mult timp,” a explicat de la Fuente Marcos.

Mai multe cvasi-Luni ar putea fi ascunse în orbita Pământului. Observatorul Vera C. Rubin, care a devenit recent operațional și poate scana obiecte de acest tip, „ar putea descoperi multe altele ca 2025 PN7,” a adăugat de la Fuente Marcos.