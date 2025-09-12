Antena Căutare
Cum ar fi arătat viața pe Marte în trecut. Experții NASA au dezvăluit ce s-a întâmplat cu viețuitoarele de pe Planeta Roșie

Experții au mai multe teorii despre cum ar fi arătat viața pe Marte în trecut, acum că NASA a găsit dovezile unor viețuitoare extraterestre.

Publicat: Vineri, 12 Septembrie 2025, 17:07 | Actualizat Vineri, 12 Septembrie 2025, 17:15
Experții au mai multe teorii despre cum ar fi arătat viața pe Marte | Shutterstock

Te-ai întrebat cum ar fi arătat viața pe Marte în trecut? Experții au mai multe teorii despre potențialele forme de viață.

Săptămâna aceasta, NASA a făcut un anunț uluitor. Oamenii de știință au descoperit „cele mai clare dovezi” de până acum pentru existența vieții pe Marte, scrie Daily Mail.

În urma acestui anunț și dovezilor analizate, au apărut mai multe teorii despre cum ar fi putut arăta viața pe Marte.

Cel puțin atunci când putea găzdui viața, ceea ce nu mai e posibil acum, fără un proces complex de terraformare.

Cum ar fi arătat viața pe Marte în trecut

Experții au mai multe teorii despre cum ar fi arătat viața pe Marte în trecut. Teoriile s-au conturat în urma descoperirii NASA a unor urme de viață marțiană.

Anul trecut, roverul Perseverance al NASA a descoperit că o albie uscată de râu, situată chiar la nord de ecuatorul marțian, e presărată cu pete circulare ruginii cunoscute sub numele de „pete de leopard”.

Potrivit administratorului NASA, Sean Duffy, agenția spațială crede acum că aceste semne ar fi putut fi lăsate de forme de viață străvechi care au trăit în urmă cu miliarde de ani.

Citește și: „Cea mai clară dovadă a vieții pe Marte” a fost dezvăluită de NASA. Ce viețuitoare extraterestre au fost identificate

Acum, oamenii de știință au dezvăluit cum ar fi putut arăta aceste organisme extraterestre.

Orice formă de viață care a evoluat pe Marte ar fi trebuit să facă față radiațiilor intense, gravitației slabe și temperaturilor care pot varia între 20°C ziua și -153°C noaptea.

Totuși, cercetătorii spun că e încă posibil ca unele forme de viață să fi evoluat. Dacă ar fi existat viață pe Marte, aceasta ar fi presupus organisme microbiene foarte simple, precum bacterii.

În cazul puțin probabil în care viața mai complexă ar fi evoluat undeva pe Planeta Roșie, aceasta ar fi trebuit să dezvolte adaptări speciale pentru a supraviețui unui climat atât de ostil. În acest context, experții au analizat cum ar fi arătat viața pe Marte în trecut.

Ce forme de viață ar fi evoluat pe Marte

Semnele potențiale de viață au fost descoperite într-o regiune numită Craterul Jezero. Acesta e un bazin de impact situat chiar la nord de ecuator.

Deși acum este secat, în urmă cu miliarde de ani Craterul Jezero era plin cu apă care ar fi putut găzdui viață. Dacă viața a existat în aceste ape, cea mai plauzibilă explicație este că era o formă de microorganism simplu.

Citește și: Experții au descoperit dovada unui ocean lichid ascuns sub suprafața planetei Marte. Ce dimensiune fantastică ar avea

„Mediul în care au fost găsite aceste posibile biosemnături pare a fi un cadru bogat în apă la temperatură scăzută. Și, prin urmare, foarte potrivit pentru viața microbiană,” a declarat dr. Hickman-Lewis.

Dacă aceste pete de leopard sunt într-adevăr biosemnături, atunci cercetătorii spun că este puțin probabil să fi existat doar într-un singur loc.

Perseverance studiază în prezent roci foarte vechi din afara Craterului Jezero pentru a căuta semne ale unei vieți mai răspândite. Totuși, este extrem de puțin probabil ca viața mai complexă să fi evoluat undeva pe Planeta Roșie.

Cercetătorii cred că microbii au apărut pe Marte cam în aceeași perioadă în care viața începea pe Pământ.

Însă, după aproximativ un miliard de ani, clima lui Marte a început să se schimbe rapid, deoarece vânturile solare i-au îndepărtat atmosfera. Acestea au lăsat în urmă o planetă foarte rece și uscată.

